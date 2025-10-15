του Δημήτρη Διατσίδη

Αυτό θα είναι το 35ο Αυστραλιανό MotoGP, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο από την πρώτη του έκδοση το 1989, με εξαίρεση τις ακυρώσεις λόγω πανδημίας το 2020 και το 2021. Τα δύο πρώτα GP της Αυστραλίας πραγματοποιήθηκαν στο Phillip Island πριν το MotoGP επισκεφθεί την πίστα Eastern Creek για έξι χρόνια, επιστρέφοντας στο Phillip Island το 1997. Από τότε, το “Νησί” είναι η μόνιμη έδρα του GP και αυτή είναι η 29η φορά που διεξάγεται εκεί.

Το 2023, οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν αλλαγές στο πρόγραμμα και το Grand Prix πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ενώ ήταν αδύνατο να διεξαχθεί το Tissot Sprint την Κυριακή. Έτσι, το 2024 ήταν το πρώτο και μοναδικό Sprint στο Phillip Island μέχρι στιγμής.

Οι Αυστραλοί αναβάτες έχουν κατακτήσει εννέα νίκες στο MotoGP στο Phillip Island: Casey Stoner (2007-2012), Wayne Gardner (1989-1990), Mick Doohan (1998).

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ PHILLIP ISLAND – ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez 4 (2015, 2017, 2019, 2024) – Maverick Viñales 1 (2018) – Alex Rins 1 (2022) – Johann Zarco 1 (2023)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ PHILLIP ISLAND

Jorge Martin 1 (2024)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ PHILLIP ISLAND – ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Honda 15 – Yamaha 6 – Ducati 6 – Suzuki 1

Νίκες Sprint: Ducati 1

Η Honda έχει 9 νίκες στο MotoGP στη σύγχρονη εποχή, συμπεριλαμβανομένων των νικών το 2015, 2017 και 2019 με τον Marc Marquez, και το 2016 με τον Cal Crutchlow.

Η Yamaha έχει 5 νίκες στο MotoGP εδώ στη σύγχρονη εποχή: τρεις με τον Valentino Rossi (2004, 2005, 2014), μία με τον Jorge Lorenzo (2013) και μία με τον Viñales (2018). Και οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της Yamaha ανέβηκαν στο βάθρο το 2017, με τον Rossi 2ο και τον Viñales 3ο. Ο Zarco στην 4η θέση έκανε τρεις Yamaha να είναι στους πέντε πρώτους.

Η Ducati έχει 6 νίκες στο MotoGP εδώ, 4 με τον Casey Stoner από το 2007 έως το 2010, ο Johann Zarco πήρε την πρώτη του νίκη στο MotoGP με το εργοστάσιο το 2023, και ο Marc Marquez κέρδισε το 2024.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο MotoGP εδώ είναι η 6η θέση με τον Andrea Iannone το 2019. Ο Jeremy McWilliams ξεκίνησε από την pole στο Phillip Island το 2000, που ήταν η τελευταία pole της Aprilia μέχρι τον Aleix Espargaro το 2022 στην Αργεντινή.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της KTM στο MotoGP στο Phillip Island είναι η 4η θέση με τον Brad Binder το 2023, ξεκινώντας από τη 2η θέση του grid.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙ ΣΤΟ GP ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

MotoGP Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Ομάδων:

BK8 Gresini Racing MotoGP

Με προβάδισμα 145 βαθμών από τους πλησιέστερους αντιπάλους, η ομάδα BK8 Gresini Racing MotoGP μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Ομάδων αν φύγει από το GP της Αυστραλίας με διαφορά άνω των 198 βαθμών.

MotoGP Πρωτοεμφανιζόμενος της Χρονιάς:

Fermin Aldeguer

Με διαφορά 111 βαθμών από τον Ai Ogura, ο Fermin Aldeguer μπορεί να εξασφαλίσει τον Τίτλο του Rookie της Χρονιάς αν φύγει από το GP με προβάδισμα άνω των 111 βαθμών.

Moto2 Rookie της Χρονιάς:

Dani Holgado

Με διαφορά 56 βαθμών από τον συναθλητή του David Alonso και 86 από τον Ivan Ortola, ο Dani Holgado μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο αν φύγει με διαφορά άνω των 75 βαθμών.

Moto3 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων:

Red Bull KTM Ajo

Με προβάδισμα 143 βαθμών από την Frinsa – MT Helmets – MSI, η Red Bull KTM Ajo μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ομάδων στην Moto3™ αν φύγει από την Αυστραλία με διαφορά τουλάχιστον 135 βαθμών.

Moto3 Rookie της Χρονιάς:

Maximo Quiles

Με διαφορά 60 βαθμών από τον Alvaro Carpe και 96 από τον Valentin Perrone, ο Maximo Quiles μπορεί να εξασφαλίσει τον Τίτλο αν φύγει με προβάδισμα άνω των 75 βαθμών από τον πλησιέστερο αντίπαλό του.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

8 αναβάτες στη φετινή εκκίνηση έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP εδώ:

M. Marquez (5), Maverick Viñales (3), Francesco Bagnaia (3), Jack Miller (1), Alex Rins (1), Johann Zarco (1), Fabio Di Giannantonio (1), Jorge Martin (1).

3 έχουν ξεκινήσει από την pole: M. Marquez (5), Jorge Martin (3), Viñales (1).

Ο Marc Marquez ξεκίνησε από την pole για 5 συνεχόμενα χρόνια στο Phillip Island (2014–2018), ισοφαρίζοντας το σερί του Casey Stoner (2008–2012). Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Martin ξεκίνησε από την pole – οπότε το 2025 θα έχουμε νέο poleman.

TI ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

250: Ο Jack Miller αναμένεται να κάνει την 250ή του εκκίνηση σε GP σε όλες τις κατηγορίες – και μάλιστα εντός έδρας.

99: Αν μια Ducati προκριθεί στις 3 πρώτες, θα είναι το 99ο συνεχόμενο GP με Ducati στην πρώτη σειρά – μία ακολουθία που ξεκίνησε από την Βαλένθια το 2020.

17: Αν κερδίσει αναβάτης της Ducati, θα είναι η 17η νίκη του εργοστασίου της Bologna για φέτος, ισοφαρίζοντας τη δεύτερη καλύτερη σεζόν της (2023). Το ρεκόρ είναι από το 2024 (19 νίκες) – και μπορεί να το ξεπεράσει.

7: Μετά τη νίκη του Aldeguer στην Mandalika και λόγω αναπληρωματικών αναβατών στο grid, υπάρχουν 7 υποψήφιοι για πρώτη νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Raul Fernandez, Pedro Acosta, Luca Marini, οι rookies Ai Ogura και Somkiat Chantra και οι αναπληρωματικοί αναβάτες Michele Pirro και Pol Espargaro.

1: Οι αναβάτες της KTM και της Aprilia μπορούν να δώσουν στην κατασκευάστρια την πρώτη της νίκη στην κορυφαία κατηγορία στο Phillip Island.