του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #37 κερδίζει τον #93 καθώς μεγάλα ονόματα, όπως οι Martin και Bagnaia, πρέπει να περάσουν από τις Κατατακτήριες 1 του MotoGP™ στην Ουγγαρία, ενώ οι Alex Marquez και Miller δέχονται ποινές.

Η διαφορά των 0.006s χωρίζει τον ταχύτερο της Παρασκευής Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) από τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) μετά από μια συναρπαστική πρώτη μέρα δράσης στην Balaton Park, καθώς ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) κλείνει την πρώτη τριάδα στις Δοκιμές του Michelin Grand Prix Ουγγαρίας.

Μεγάλα ονόματα δεν κατάφεραν να προκριθούν απευθείας στις Κατατακτήριες 2 το απόγευμα της Παρασκευής, όπως οι Jorge Martin (Aprilia Racing), Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), καθώς πολλές ιστορίες έρχονται στην επιφάνεια στην ολοκαίνουργια πίστα.

Ο MARC ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Μετά από 20 σχετικά ήσυχα λεπτά στην αρχή των Δοκιμών, ο Marc Marquez βρέθηκε επικεφαλής με λίγο παραπάνω από ένα δέκατο διαφορά από τον Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος είχε ανέβει στο βάθρο στο Αυστριακό GP. Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έκανε το 1-2-3 για την Ducati στα αρχικά στάδια, ενώ οι Acosta και Martin κινούνταν απειλητικά στην πεντάδα.

Με 30 λεπτά να απομένουν, ο Acosta ανέβηκε στην τριάδα, ενώ και ο Aldeguer βρέθηκε μέσα στο ένα δέκατο από τον Marc Marquez. Ο Acosta πέρασε 1ος με χρόνο 1:38.012. Όμως η χαρά του δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Aldeguer απάντησε με 1:37.793 και πέρασε 1ος – εντυπωσιακή επίδοση από τον rookie.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΞΕΚΙΝΑ

Ο Marc Marquez επανήλθε 1ος λίγα λεπτά αργότερα. Ο #93 είχε πολύ καλό χρόνο στο τελευταίο τμήμα της πίστας και η διαφορά του από τον Aldeguer ήταν 0.040s, πριν έρθει ο πρώτος γύρος επίθεσης του Acosta. Ο #37 σημείωσε 1:37.289 και πήγε 0.464s μπροστά και στον επόμενο γύρο του βελτιώθηκε ξανά για να φτάσει το προβάδισμά του στα 0.615s.

Ακολούθησε το επεισόδιο μεταξύ των Alex Marquez – Miller – Bagnaia. Μια παρεξήγηση έφερε την άλλη, με τους #43 και #73 να χειρονομούν και τον Bagnaia να διακόπτει την προσπάθειά του. Οι Επόπτες του MotoGP εξέτασαν όλη τη φάση και επέβαλαν ποινή τριών θέσεων στην εκκίνηση στους αναβάτες της Pramac και Gresini.

Ο Marc Marquez μείωσε τη διαφορά στα 0.3s στον πρώτο γύρο επίθεσής του, καθώς ετοιμαζόμασταν για τα τελευταία πέντε λεπτά. Ο Bezzecchi ήταν στην 11η, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) στην 12η, με τον Bagnaia στην 13η θέση και φανερά δυσαρεστημένο – ειδικά μετά τη διακοπή του γύρου του από τον Alex Marquez.

Ο Quartararo κατάφερε να σημειώσει έναν καλό γύρο για την 4η, αλλά γρήγορα έπεσε στην 9η καθώς ακολούθησαν πολλοί γρήγοροι χρόνοι. Ο Bagnaia δεν κατάφερε να βελτιώσει αρκετά για να μπει στη δεκάδα και στη συνέχεια υπήρξαν κίτρινες σημαίες στο πρώτο τμήμα μετά από πτώση του Acosta στην έξοδο της στροφής 2. Στη στροφή 11 έπεσε και ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), δημιουργώντας νέες κίτρινες σημαίες – κακά νέα για τους Bezzecchi και Bagnaia.

Θα κατάφερνε κανείς από αυτούς να βρει χρόνο αρκετό για μια θέση στην κρίσιμη δεκάδα της Παρασκευής; Η απάντηση ήταν όχι. Και ο Martin ήταν ακόμα ένας αστέρας που έμεινε εκτός, καθώς ο Quartararo τον πέρασε με μόλις 0.001s – δεν γίνεται πιο κοντά από αυτό.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ 10ΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Άρα οι συμμετέχοντες στις Κατατακτήριες 2 του MotoGP™ είναι οι εξής: Ο Acosta προηγείται των Marc Marquez και Alex Marquez, όπως αναφέρθηκε, με τον Aldeguer να δείχνει δυνατός στην 4η. Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) συνεχίζει την καλή του φόρμα και κλείνει την πεντάδα στην πρώτη ημέρα στο Balaton Park. Μαζί του στη δεκάδα είναι οι Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Joan Mir (Honda HRC Castrol), ο αναπληρωματικός αναβάτης της Red Bull KTM Tech3 Pol Espargaro, ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) και ο Quartararo.

Αυτό μας προετοιμάζει ιδανικά για το Σάββατο. Acosta και Marquez χωρίζονται μόλις από 0.006s και 9 νικητές MotoGP στις Κατατακτήριες 1… φροντίστε να παρακολουθήσετε τις Κατατακτήριες!

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα των Δοκιμών στον παρακάτω πίνακα και επιστρέψτε για ακόμα περισσότερη δράση το Super Σάββατο!

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά:

MotoGP_FP2-4