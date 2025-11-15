του Δημήτρη Διατσίδη

Η KTM προηγείται της Aprilia στην πρώτη ημέρα δράσης του MotoGP, καθώς μισό δευτερόλεπτο καλύπτει τους πρώτους 14 ενόψει της δράσης του Σαββάτου.

Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ο αστέρας της KTM σημείωσε 1:29.240 για να αφήσει πίσω του τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) κατά 0.053s στην πίστα Circuit Ricardo Tormo, ενώ ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) εξασφάλισε την 3η θέση σε μια πολύ ανταγωνιστική πρώτη ημέρα δράσης στο Motul Grand Prix of the Valencian Community.

Ο Bezzecchi κορυφαίος στην αρχή, αλλά η στροφή 4 τον προδίδει

Ήταν ο Bezzecchi 1ος για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μισού της ώρας, όμως ο Ιταλός δεν είχε εύκολο έργο. Ένα γλίστρημα συνέβη για τον αστέρα της Aprilia στη στροφή 4 ενώ ακολουθούσε τον Acosta, με τον επίσης αναβάτη της Aprilia, Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), να πέφτει στη στροφή 3 λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο μισάωρο των Δοκιμών.

Την ίδια στιγμή, οι Fabio Di Giannantonio και Morbidelli της Pertamina Enduro VR46 Racing Team ανέβηκαν στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα, πριν ο Acosta ανεβάσει ρυθμό και περάσει δύο δέκατα μπροστά από το φωσφοριζέ κίτρινο δίδυμο των Ducati με 1:29.790 – και στον επόμενο γύρο του σημείωσε ακριβώς τον ίδιο χρόνο δείχνοντας μεγάλη σταθερότητα.

Προβλήματα για την M1 του Quartararo

Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) αντιμετώπισε πρόβλημα με την YZR-M1 στα τελευταία 30 λεπτά, κάτι που φάνηκε να σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας για την πρώτη μοτοσυκλέτα του Γάλλου.

Ο Acosta ανεβάζει τον πήχη στη μάχη για τις Κατατακτήριες 2

Μπαίνοντας στα τελευταία 15 λεπτά, το προβάδισμα του Acosta ανέβηκε πάνω από μισό δευτερόλεπτο μετά από γύρο στο 1:29.240, με τον Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) να ανεβαίνει στην 2η θέση ως ο πιο κοντινός αντίπαλος του #37. Ο Morbidelli το άλλαξε αυτό 12 λεπτά πριν το τέλος, όμως ο Ιταλός παρέμενε πάνω από 0.5s πίσω από το σημείο αναφοράς του Acosta.

Η διαφορά μειώθηκε όταν οι Alex Marquez, Di Giannantonio και Quartararo πέρασαν τον χρόνο του Morbidelli, με το προβάδισμα του Acosta πλέον στα 0.350s ενώ είχαν απομείνει 7 λεπτά για το τέλος των Δοκιμών. Έπεσε στα 0.236s όταν ο Bezzecchi σημείωσε τον καλύτερο γύρο του και στον επόμενο γύρο ο Ιταλός έφτασε μόλις τα 0.053s διαφορά από τον Acosta.

Ο Miller επέστρεψε επίσης στην πρώτη τριάδα, με τις KTM, Aprilia, Yamaha και Ducati να εκπροσωπούνται στην κορυφή στα τελευταία 3 λεπτά, ενώ ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) παρέμενε εκτός δεκάδας. Τα πράγματα χειροτέρεψαν για τον Pecco όταν ο εντυπωσιακός Ogura ανέβηκε από τη 15η στην 3η, καθώς πολλοί αναβάτες βελτίωσαν τον χρόνο τους πριν πέσει η καρό σημαία.

Δεν υπήρξαν πολλές βελτιώσεις μετά από αυτό. Ο Bagnaia δεν βρήκε χρόνο και έμεινε εκτός δεκάδας, ενώ ο Acosta κράτησε την 1η θέση χάρη στον προηγούμενο γύρο του.

Η δεκάδα της Παρασκευής στην Βαλένθια

Ο Alex Marquez ολοκλήρωσε την ημέρα στην 4η πίσω από τους τρεις πρώτους, με τον rookie Ogura να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Ο Miller ήταν ο ταχύτερος για την Yamaha στην 6η, ο Di Giannantonio έκλεισε την τελευταία Παρασκευή του 2025 στην 7η, ενώ οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Joan Mir (Honda HRC Castrol) και Quartararo εξασφάλισαν αυτόματα την είσοδο στις Κατατακτήριες 2.

Κατατακτήριες και Tissot Sprint στην Βαλένθια

Μισό δευτερόλεπτο χωρίζει τους 14 πρώτους – από τον Acosta έως τον 14ο Bagnaia και όλους τους ενδιάμεσους – με 0.9s διαφορά για τους 19 πρώτους. Μια εξαιρετικά ανταγωνιστική Παρασκευή στην Βαλένθια, που μας προετοιμάζει ιδανικά για τις Κατατακτήριες και το MotoGP Tissot Sprint του Σαββάτου. Μπαίνουμε σε πλήρη ρυθμό ενόψει του φινάλε της σεζόν.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: MotoGP_FP2-6