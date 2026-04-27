του Νεκτάριου Διατσίδη

Αυτό ακούγεται ιδανικό για τον νικητή του Ισπανικού GP Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), μετά από μια έντονη μάχη τριών αναβατών για τη νίκη στην Moto2. Ο πρωτοπόρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Manuel Gonzalez χάρισε στην ομάδα το ιδανικό 1-2, καθώς ο Ισπανός ανέβηκε στο βάθρο της Jerez για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ ο polesitter Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) πήρε το πρώτο του βάθρο για το 2026 με την 3η θέση.

Την πρωτοπορία είχε ο νικητής του Ισπανικού GP του 2025 Gonzalez, αλλά ο Veijer δεν άργησε να επιτεθεί και πήρε την πρωτοπορία στη στροφή 6. Ο David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) έκανε πολύ κακή εκκίνηση από τη δεύτερη σειρά, αλλά έπεσε στη 17η θέση στον 1ο γύρο, ενώ ο νικητής του Austin, Agius, ανέβηκε νωρίς στη 2η θέση.

Ο Alonso ανέβηκε μέχρι την 11η θέση στο τέλος του πρώτου γύρου, ενώ ανοδική πορεία είχε και ο Barry Baltus (REDS Fantic Racing). Αφού πέρασε τον Alex Escrig (KLINT Factory Team), ο Βέλγος βρέθηκε 5ος πίσω από τους Veijer, Agius, Gonzalez και Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), με τον Alonso 8ο στο τέλος του 4ου γύρου.

Στον 5ο γύρο, η πρωτοπορία άλλαξε χέρια τέσσερις φορές, με τους Agius και Veijer να δίνουν μάχη, ενώ στη στροφή 1 του 6ου γύρου υπήρξε επαφή μεταξύ των Alonso, του συναθλητή του Daniel Holgado και του Escrig στη μάχη για την 6η θέση. Αυτό κόστισε στον Κολομβιανό 4 θέσεις, με τους #80 και Holgado να βρίσκονται πλέον 10ος και 9ος.

Περισσότερο δράμα ακολούθησε. Ο Baltus, ένα από τα φαβορί πριν τον Αγώνα, έπεσε ενώ ήταν 4ος στη στροφή 6, και λίγο αργότερα έπεσε και ο Lopez που είχε ανέβει στην ίδια θέση. Πλέον, όλα έδειχναν ότι η νίκη θα κρινόταν ανάμεσα σε τρεις: Veijer, Agius και Gonzalez, που είχαν διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων από τον Escrig.

Στον 14ο γύρο, ο Agius έκανε μια καθοριστική κίνηση στη στροφή 8, περνώντας τον Veijer από την εσωτερική. Μία στροφή αργότερα, ο Gonzalez έριξε τον Ολλανδό στην 3η θέση. Ήταν αυτή η κίνηση που έκρινε τον Αγώνα;

Παρότι προηγήθηκε για αρκετούς γύρους, ο Agius δεν κατάφερε να ξεφύγει πλήρως από τους Gonzalez και Veijer. Στην αρχή του 19ου από τους 21 γύρους, η διαφορά του ήταν κάτω από τρία δέκατα, με τον Veijer 0.4 δευτερόλεπτα πιο πίσω, και στον τελευταίο γύρο η κατάσταση παρέμενε σχεδόν ίδια.

Θα μπορούσε ο Gonzalez να πλησιάσει τον συναθλητή του; Είχε ο Veijer κάτι ακόμα; Η απάντηση ήταν όχι. Ο Agius, που έδειχνε δυνατός όλο το Σαββατοκύριακο, πέτυχε για πρώτη φορά δύο συνεχόμενες νίκες στην Moto2. Οι Gonzalez και Veijer συμπλήρωσαν το βάθρο, με τη 2η θέση να διατηρεί τον Ισπανό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Alonso έδειξε εξαιρετικό ρυθμό και τερμάτισε 4ος, μόλις δύο δευτερόλεπτα πίσω από τη νίκη, πληρώνοντας την κακή εκκίνηση και την επαφή με τους Escrig και Holgado. Ο Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) ολοκλήρωσε έναν εξαιρετικό Αγώνα στην 5η θέση, ενώ ο Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) συμπλήρωσε την εξάδα.

Ο Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) ανέβηκε από τη 12η θέση της εκκίνησης στην 7η, ενώ ο Agius πέρασε πλέον 2ος στη βαθμολογία μπροστά από τον Ισπανό.

Οι Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), Escrig και Ivan Ortola (QJMOTOR – GALFER – MSI) συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα, μπροστά από τον Holgado που έπεσε 5ος στη μάχη του Τίτλου. Οι Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), Deniz Öncü (ELF Marc VDS Racing Team), Filip Salač και ο συναθλητής του Joe Roberts ήταν οι τελευταίοι που πήραν βαθμούς στην Jerez.

Αποτελέσματα Moto3: Moto2_Race

Ο Quiles παίρνει τη νίκη στην έδρα του, μάχη μέχρι την τελευταία στροφή για τη 2η θέση

Μια επική μάχη στην Moto3 έφερε τον Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) ξανά στην κορυφή, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στη χρονιά, αυτή τη φορά στην Jerez. Ο #28 χρειάστηκε να παλέψει σκληρά πριν ξεφύγει στο τέλος, ενώ η μάχη για τη 2η θέση κρίθηκε στον τελευταίο γύρο ανάμεσα στους Adrian Fernandez (Leopard Racing) και David Muñoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), με τον πρώτο να επικρατεί.

Ο David Muñoz πήρε την πρωτοπορία, αλλά ο Quiles ανέκτησε την πρωτοπορία στη στροφή 8 και ολοκλήρωσε πρώτος τον πρώτο γύρο. Καταστροφή πριν καν ξεκινήσει ο Αγώνας για τον Leo Rammerstorfer (SIC58 Squadra Corse), που δεν κατάφερε να εκκινήσει, ενώ ο Matteo Bertelle (LEVELUP-MTA) εγκατέλειψε στη στροφή 1.

Στον 6ο γύρο, ο Muñoz πίεζε τον Quiles, με τον Fernandez να ανεβαίνει στη 2η θέση και έναν γύρο αργότερα να παίρνει την πρωτοπορία. Πίσω τους, ο Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) βρισκόταν 4ος, ενώ πιο πίσω ο Guido Pini (Leopard Racing) και ο Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) εγκατέλειψαν.

Στον 15ο γύρο, ο Quiles πέρασε ξανά μπροστά στη στροφή 1, ενώ στη στροφή 6 ο Fernandez έπεσε στην 3η θέση καθώς ο Muñoz τον πέρασε. Ο Quiles άρχισε να αυξάνει ρυθμό, κατεβάζοντας τους χρόνους και δημιουργώντας μικρή διαφορά.

Τρεις γύρους πριν το τέλος, ένα λάθος του Muñoz στη στροφή 1 τον έριξε μισό δευτερόλεπτο πίσω, δυσκολεύοντας την προσπάθειά του να διεκδικήσει τη νίκη. Στον επόμενο γύρο, η μάχη για τη 2η θέση φούντωσε με τους Fernandez, Muñoz και Morelli.

Όλα κρίθηκαν στον τελευταίο γύρο. Ο Fernandez και ο Muñoz έδωσαν μάχη σώμα με σώμα μέχρι την τελευταία στροφή, με συνεχείς προσπεράσεις. Τελικά, ο Fernandez επικράτησε στη γραμμή τερματισμού, με τον Morelli 4ο.

Μπροστά, κανείς δεν μπορούσε να πιάσει τον Quiles, που πήρε τη δεύτερη νίκη του το 2026 στην πρώτη του εμφάνιση σε Grand Prix στη Jerez. Ένας εντυπωσιακός Αγώνας, με την Ισπανία να κατακτά όλο το βάθρο.

Πίσω τους, ο Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ήταν 5ος, μπροστά από τον Veda Pratama (Honda Team Asia), τον Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech 3), τον David Almansa (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), τον Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) και τον Joel Esteban (LEVELUP-MTA) που συμπλήρωσαν τη δεκάδα.

Αποτελέσματα Moto3: Moto3_Race

Ένας πραγματικά κλασικός Αγώνας! Επιστροφή σε δύο εβδομάδες στο Le Mans για περισσότερη δράση.