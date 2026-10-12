του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Albert Arenas στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supersport WorldSSP της FIM για το 2026, εξασφαλίζοντας την 4η θέση στον 1ο Αγώνα στην πίστα του Estoril. Την ίδια στιγμή, η Yamaha πανηγυρίζει τον 12ο Τίτλο Κατασκευαστών στην ιστορία της κατηγορίας, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ.

Ο αναβάτης της AS BLU CRU Racing Team δημιούργησε μια διαφορά ασφαλείας στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική πρώτη σεζόν στην κατηγορία, μετά τη μετακίνησή του από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2. Ο Ισπανός έχει ανέβει στο βάθρο σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο που έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής το 2026, με απολογισμό τρεις νίκες και 16 παρουσίες στο βάθρο.

Παρά τις περιορισμένες χειμερινές δοκιμές και το γεγονός ότι η AS BLU CRU Racing Team ξεκίνησε μόλις φέτος να αγωνίζεται με την R9, ο Arenas προσαρμόστηκε άμεσα. Στον 1ο Γύρο της χρονιάς, στην Αυστραλία, πέτυχε την πρώτη του νίκη στο WorldSSP μόλις στον 2ο Αγώνα του στο Phillip Island. Οι επόμενες νίκες του στο Balaton Park και στο Misano ενίσχυσαν τη διεκδίκηση του Τίτλου, όμως καθοριστικό ρόλο έπαιξε τελικά η εντυπωσιακή σταθερότητά του. Η χειρότερη θέση του στη φετινή σεζόν ήταν η 5η, ενώ έχει μείνει εκτός βάθρου μόλις πέντε φορές.

Ο Τίτλος του Arenas σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Πρωταθλήματος Αναβατών WorldSSP από την Yamaha R9, μετά την κυριαρχική σεζόν του Stefano Manzi το 2025, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της μοτοσυκλέτας της Yamaha στην κατηγορία Supersport μεσαίου κυβισμού.

Η Yamaha κατέκτησε επίσης τον Τίτλο Κατασκευαστών WorldSSP για το 2026 στην Πορτογαλία, διευρύνοντας το ρεκόρ της ως ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην ιστορία του πρωταθλήματος, με 12 Τίτλους. Οι επιδόσεις του Arenas έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Τίτλου, ενώ οι Can Öncü (Pata Yamaha Ten Kate Racing) και Roberto Garcia (GMT94 Yamaha) πέτυχαν επίσης νίκες με την R9 μέσα στη σεζόν. Παράλληλα, οι Aldi Satya Mahendra (AS BLU CRU Racing) και Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) πρόσθεσαν τις δικές τους παρουσίες στο βάθρο, ενισχύοντας τη βαθμολογική συγκομιδή της Yamaha.

Η AS BLU CRU Racing Team κατέκτησε και το Πρωτάθλημα Ομάδων για το 2026, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη της σεζόν με την Yamaha.

Η Yamaha θα επιδιώξει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη φετινή αγωνιστική χρονιά στην Jerez, προτού ξεκινήσει την προετοιμασία για την υπεράσπιση των Τίτλων της το 2027.

Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team), Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supersport 2026

«Νιώθω απίστευτα όμορφα και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, ιδιαίτερα επειδή καταφέραμε να χαρίσουμε αυτόν τον Τίτλο στην ομάδα μου και στην Yamaha, που έκαναν εξαιρετική δουλειά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Από τον 1ο κιόλας Αγώνα, όταν παλέψαμε για την πρωτοπορία, μέχρι τη νίκη μας στον 2ο Αγώνα, καταφέραμε να διατηρήσουμε μεγάλη σταθερότητα σε όλη τη χρονιά. Διεκδικούσαμε τις νίκες όποτε είχαμε τη δυνατότητα και, όταν αυτό δεν ήταν εφικτό, προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε μια θέση στο βάθρο ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το επίτευγμα. Δεν ξεκινήσαμε τη σεζόν με τον πιο εύκολο τρόπο, καθώς όλα ήταν καινούργια τόσο για την ομάδα όσο και για εμένα. Ωστόσο, προσεγγίσαμε την κατάσταση με ηρεμία, εξελιχθήκαμε μαζί και δώσαμε ο ένας στον άλλον τον απαραίτητο χώρο για να πετύχουμε όσα χρειαζόμασταν. Αυτός ο Τίτλος είναι η επιβεβαίωση αυτής της προσπάθειας.

Η ομάδα και η Yamaha έδωσαν τα πάντα και είναι πολύ όμορφο που μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την επιτυχία όλοι μαζί».

Niccolò Canepa, Υπεύθυνος Αγωνιστικού Τομέα Road Racing, Yamaha Motor Europe

«Πρώτα απ’ όλα, θερμά συγχαρητήρια στον Albert και σε όλους στην AS BLU CRU Racing. Η κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Supersport στην πρώτη του σεζόν είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, αλλά το γεγονός ότι ο Albert το πέτυχε με τέτοια σταθερότητα το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό.

Η μετάβαση από την Moto2 στο WorldSSP, η ένταξη σε μια νέα ομάδα και η εξοικείωση με την R9 δεν θα ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση, ειδικά με τις περιορισμένες δοκιμές πριν από την έναρξη της σεζόν. Ωστόσο, ο Albert προσαρμόστηκε εξαιρετικά γρήγορα. Από τον 1ο Αγώνα ήταν γρήγορος, σταθερός και συνεργάστηκε πολύ καλά με την ομάδα του.

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ότι ακόμη και τα Σαββατοκύριακα που δεν μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη, βρισκόταν πάντα κοντά στην κορυφή, συγκεντρώνοντας βαθμούς και χωρίς να εγκαταλείπει την προσπάθεια. Αυτή η σταθερότητα είναι που κερδίζει τα πρωταθλήματα και ο Albert το έκανε εξαιρετικά φέτος».

Andrea Dosoli, Διευθυντής του Τμήματος Motorsport, Yamaha Motor Europe

«Ο Τίτλος του Albert στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα και ένας σημαντικός σταθμός για την Yamaha, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι αυτή είναι μόλις η δεύτερη αγωνιστική σεζόν της R9. Η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Αναβατών με έναν αναβάτη και μια ομάδα που αγωνίζονται για πρώτη χρονιά με την R9 αποδεικνύει τις δυνατότητες του συνολικού πακέτου και την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται σε όλο το αγωνιστικό μας πρόγραμμα στο WorldSSP.

Μαζί με τον τίτλο Κατασκευαστών, αυτή η επιτυχία μάς κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους. Ο Τίτλος Κατασκευαστών έχει μεγάλη σημασία για την Yamaha, καθώς αντικατοπτρίζει την απόδοση της R9 σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, με διαφορετικούς αναβάτες και ομάδες να συμβάλλουν στην επιτυχία μας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η κατάκτηση του 12ου τίτλου Κατασκευαστών, που αποτελεί νέο ρεκόρ, μαζί με τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Πρωταθλήματος Αναβατών από την R9, συνιστά ένα σημαντικό επίτευγμα και αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα».

Michael van Zomeren, Διευθυντής Marketing & Motorsport, Yamaha Motor Europe

«Θερμά συγχαρητήρια στον Albert Arenas για την κατάκτηση του Τίτλου WorldSSP στην πρώτη του κιόλας προσπάθεια! Πραγματοποίησε μια υποδειγματική σεζόν. Η συνεχιζόμενη επιτυχία της R9 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport της FIM επιβεβαιώνει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίας μοτοσυκλέτας Supersport μεσαίου κυβισμού.

Η κατάκτηση του Τίτλου από την πρώτη κιόλας σεζόν της ήταν ένα ηχηρό μήνυμα, όμως η επιστροφή της για την υπεράσπιση των τίτλων Αναβατών και Κατασκευαστών καθιστά το επίτευγμα ακόμη πιο σημαντικό και αναδεικνύει περαιτέρω τις δυνατότητες της R9 ως μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την κατηγορία Supersport.

Τα εύσημα αξίζουν στις ομάδες μας, AS BLU CRU Racing, Pata Yamaha Ten Kate Racing και GMT94 Yamaha, καθώς και στους αναβάτες τους, για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την αποφασιστικότητά τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στο τμήμα Motorsport της Yamaha για τη σκληρή δουλειά του, χάρη στην οποία η R9 παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας του WorldSSP, αλλά και για τη συγκρότηση ενός συνόλου αναβατών που πέτυχε ένα τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα».