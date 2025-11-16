του Δημήτρη Διατσίδη

Στο τελευταίο MotoGP Sprint της σεζόν ο δευτεραθλητής του 2025 κρατά πίσω του τον “καρχαρία”, καθώς η μάχη Diggia εναντίον Raul Fernandez κρίθηκε στο φινάλε

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) κατέκτησε τη νίκη στο τελευταίο Tissot Sprint του 2025 καθώς έφτασε άνετα στη νίκη το απόγευμα του Σαββάτου. Πετυχαίνοντας δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε Sprint και τρίτη για τη σεζόν, ο #73 τερμάτισε μπροστά από μία δυνατή εμφάνιση του Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ο οποίος ξεκίνησε από τη δεύτερη σειρά, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πήρε την 3η θέση μετά από μια επίθεση του Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team).

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ο Bezzecchi χάνει θέσεις, ο Marquez οδηγεί μπροστά

Κάνοντας τέλεια εκκίνηση από τη 2η θέση στο grid, ο Marquez πήρε την πρωτοπορία, περνώντας τον κάτοχο της pole Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) στην πρώτη στροφή. Ήταν μια εκρηκτική εκκίνηση για τον Acosta, που ανέβηκε από την 5η στην 3η θέση και στη στροφή 2 πέρασε στη 2η. Ο “Bez” έπεσε μέχρι την 6η θέση πίσω από τους Fernandez, Di Giannantonio και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), μετά από έναν κακό πρώτο γύρο.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΝΑΘΛΗΤΩΝ: Ο Mir ρίχνει τον Marini στη στροφή 2

Στην αρχή του δεύτερου γύρου, υπήρξε δράμα για την Honda καθώς ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) έχασε το μπροστινό στη στροφή 2, παρασύροντας τον συναθλητή του Luca Marini, τερματίζοντας το Sprint και των δύο. Ο Mir έχει ποινή ποινή μεγαλύτερου γύρου για τον Κυριακάτικο Αγώνα λόγω του περιστατικού. Στην ίδια στροφή έναν γύρο αργότερα, υπήρξε επαφή μεταξύ Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), με αποτέλεσμα ο #54 να βγει εκτός γραμμής. Ο Miller σύντομα τιμωρήθηκε με πτώση τριών θέσεων, κάτι που δεν εκτέλεσε, οπότε του δόθηκε η ποινή μεγαλύτερου γύρου που έπληξε την προσπάθειά του να πάρει βαθμούς.

ΜΑΧΕΣ ΠΙΟ ΠΙΣΩ: Ο Bezzecchi φτάνει στην 5η, ο Morbidelli ανεβαίνει

Μετά από σκληρή μάχη, ο Bezzecchi πέρασε τελικά τον Quartararo για την 5η θέση αλλά είχε πάνω από ένα δευτερόλεπτο να καλύψει απέναντι σε Fernandez και Diggia μπροστά του. Στην κορυφή, η διαφορά είχε φτάσει το 1.4s στα μισά του Αγώνα, με τον Marquez να διαχειρίζεται τέλεια τη διαφορά του από τον Acosta, ο οποίος ακόμη κυνηγούσε την πρώτη του νίκη στο MotoGP. Ο #37 έπρεπε πλέον να σκεφτεί όσους πλησίαζαν από πίσω. Στον 9ο γύρο, ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πέρασε τον Quartararo, καθώς ο “El Diablo” άρχισε να χάνει θέσεις.

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η: σώμα με σώμα μέχρι τον προτελευταίο γύρο

Η μάχη για την 3η θέση ήταν σκληρή μεταξύ Di Giannantonio και Fernandez, καθώς αντάλλασσαν θέσεις από τη στροφή 4 μέχρι τη στροφή 6 στον προτελευταίο γύρο. Όλη αυτή η μάχη έδινε δεύτερη ανάσα στον Bezzecchi και με τον τελευταίο γύρο να πλησιάζει, ο χρόνος τελείωνε για την τελευταία θέση στο βάθρο.

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Ο Marquez μαγικός στο τελευταίο Sprint του 2025

Στον τελευταίο γύρο όλα είχαν κριθεί μπροστά, με τον Marquez να παίρνει τη νίκη μπροστά από τον Acosta, που έκανε το τέταρτο συνεχόμενο βάθρο σε Sprint. Ο Ισπανός όχι μόνο πήρε τη 2η θέση, αλλά αυτό, σε συνδυασμό με την 14η του Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), σημαίνει ότι πλέον ανεβαίνει στην 4η της βαθμολογίας με 6 βαθμούς διαφορά από τον Pecco.

Ο Di Giannantonio κράτησε την 3η θέση μπροστά από τον Fernandez, ενώ ο Bezzecchi θα θέλει περισσότερα την Κυριακή μετά την 5η. Ο Ιταλός πάντως εξασφαλίζει την 3η θέση στο Πρωτάθλημα και για πρώτη φορά η Aprilia τερματίζει στην πρώτη τριάδα του Πρωταθλήματος Αναβατών στο MotoGP. Ο Morbidelli κατάφερε να κρατήσει πίσω τον Quartararo για την 6η, ενώ ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) τερμάτισε 8ος από τη 15η.

Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) παίρνει την 9η θέση για τον πρώτο του βαθμό σε Sprint από το εντός έδρας GP στο Motegi. Αυτό σημαίνει ότι η Honda μένει εκτός ζώνης βαθμών με τον Johann Zarco (Castrol Honda LCR) στη 10η – πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται ακόμη 9 βαθμούς την Κυριακή για να αλλάξουν κατηγορία παραχωρήσεων από D σε C…

Τα πλήρη αποτελέσματα του Sprint στον παρακάτω πίνακα: Race Classification for VAL MotoGP SPR