του Δημήτρη Διατσίδη

Η 1η ημέρα του MotoGP ξεκίνησε με τις μικτές καιρικές συνθήκες να παίζουν το ρόλο τους στο νότο της Πορτογαλίας

0.088 δευτερόλεπτα κάλυπταν τους τρεις πρώτους στο τέλος της 1ης ημέρας στο Portimao. Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) ήταν 1ος στην κατάταξη χάρη σε χρόνο 1:37.974, ενώ οι Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) και Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ήταν ακριβώς πίσω από το #73, σε μια ακόμα φανταστική απογευματινή Παρασκευή στο MotoGP.

Ο Marquez θέτει τον αρχικό ρυθμό

Μετά το πρώτο μισάωρο, ο Alex Marquez ήταν επικεφαλής των Δοκιμών με διαφορά μερικών δεκάτων, έχοντας τον Acosta ως τον πιο κοντινό του αντίπαλο. Ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) έκανε 3 διαφορετικούς κατασκευαστές να βρίσκονται στις 3 πρώτες θέσεις, ενώ ο Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) συνέχισε να εντυπωσιάζει αντικαθιστώντας τον Maverick Viñales – ο Δοκιμαστής της KTM ήταν 4ος, μπροστά από τον Bagnaia.

Με λιγότερο από 20 λεπτά να απομένουν, υψώθηκαν οι σημαίες για βροχή καθώς άρχισαν να πέφτουν σταγόνες στην πίστα Algarve International Circuit. Ο rookie Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) είχε μόλις ανέβει στην 6η θέση, ρίχνοντας τον Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) εκτός δεκάδας, και τα άσχημα νέα συνεχίστηκαν για την Yamaha, καθώς ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) έπεσε στη στροφή 5.

Μπορεί να υπήρχε βροχή, αλλά αυτό δεν επηρέασε τον Acosta. Ο #37 βελτίωσε τον χρόνο του μειώνοντας τη διαφορά από τον Marquez, αλλά παρέμεινε στη 2η θέση — όχι για πολύ. Ο Acosta σημείωσε 1:38.062 και πέρασε τον Marquez στην 1η θέση με διαφορά πάνω από δύο δέκατα.

Ακολούθησαν πολλές βελτιώσεις των χρόνων. Οι Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Joan Mir (Honda HRC Castrol) και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) βελτίωσαν τους χρόνους τους και μπήκαν στην πρώτη δεκάδα, πριν ο Marquez σημειώσει τον πρώτο χρόνο στο 1:37 του Σαββατοκύριακου, ανεβαίνοντας ξανά στην κορυφή με 8 λεπτά να απομένουν.

Με λιγότερα από 5 λεπτά να απομένουν, ενώ βρισκόταν στην 4η θέση λίγο νωρίτερα, ο Quartararo βρέθηκε εκτός δεκάδας. Η πρώτη του προσπάθεια δεν ήταν αρκετή, ενώ ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) σημείωσε προσωπικό καλύτερο χρόνο και ανέβηκε στην 9η θέση, με αποτέλεσμα ο Pecco να πέσει στη 10η και να κινδυνεύει να χάσει την απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2. Ο κίνδυνος αυτός έγινε πραγματικότητα μετά τον τελευταίο γύρο του Espargaro, που έριξε τον Pecco στην 11η θέση.

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP απάντησε γρήγορα, εκτοξεύοντας τον εαυτό του στην 7η θέση, ρίχνοντας έτσι τον Marini εκτός δεκάδας, ενώ οι καλύτερες προσπάθειες του Quartararo δεν αρκούσαν. Ο Γάλλος δεν βρήκε τον χρόνο, καθώς ο Bagnaia βελτιώθηκε ξανά, φτάνοντας σε απόσταση μισού δέκατου από τον Marquez.

Οι 10 πρώτοι της Παρασκευής

Πίσω από τους τρεις πρώτους, ο Bezzecchi με τον τελευταίο του γύρο έκλεισε τη μέρα ως ο 4ος ταχύτερος αναβάτης, με τον Mir να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Ο Zarco έκανε δύο τις Honda στην πρώτη εξάδα, με τους Di Giannantonio, Rookie της Χρονιάς Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Espargaro και Ogura να συμπληρώνουν τους προκριθέντες στις Κατατακτήριες 2 – με τον τελευταίο να κερδίζει πρόκριση Παρασκευής για τέταρτη φορά φέτος.

Επόμενη δράση: Tissot Sprint

Αυτό μας προετοιμάζει ιδανικά για το MotoGP Sprint. 0.088 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους τρεις πρώτους, μισό δευτερόλεπτο καλύπτει τους 11, και οι Κατατακτήριες 1 – όπως πάντα – αναμένονται συναρπαστικές.

