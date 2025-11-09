του Δημήτρη Διατσίδη

Μια φανταστική μάχη ανάμεσα στους 73 και 37, με τον Bezzecchi επίσης να βρίσκεται εκεί, βλέπει την Gresini να νικά την KTM για μόλις ένα δέκατο στον Αγώνα MotoGP Sprint.

Το MotoGP στο αποκορύφωμά του. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) εναντίον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). 73 εναντίον 37. Ήταν το γαλάζιο του Marquez που νίκησε τη μάχη ενάντια στο πορτοκαλί του Acosta σε μια αναμέτρηση του Σαββάτου που θα μείνει αξέχαστη. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) είχε το τέλειο σημείο θέασης της μάχης, ενώ συμμετείχε κι ο ίδιος, με τον poleman να μένει μόλις 0.5s μακριά από το χρυσό μετάλλιο, καθώς το τρίο μάς χάρισε κάτι πραγματικά ξεχωριστό στο Tissot Sprint της Πορτογαλίας.

Ο Bezzecchi παίρνει το προβάδισμα, ο Marquez ξεκινά δυνατά

Ο Bezzecchi εκτοξεύτηκε τέλεια από την pole και πήρε την πρωτοπορία, με τον Acosta να κρατά τη 2η θέση μπροστά από τον γρήγορο στην εκκίνηση Alex Marquez. Ο τελευταίος κέρδισε δύο θέσεις στην εκκίνηση, πράγμα που σήμαινε ότι οι Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) έχασαν από μία θέση, πέφτοντας στην 4η και 5η αντίστοιχα.

Στο τέλος του 2ου γύρου από τους 12, ο Bezzecchi είχε πίσω του τον Acosta να πιέζει ασφυκτικά την ουρά της RS-GP και όπως ήταν αναμενόμενο, στη στροφή 1 ο Acosta επιτέθηκε. Ο #37 εκτέλεσε τέλεια την κίνηση και πέρασε μπροστά στο Sprint, ενώ ο Marquez βρισκόταν κολλημένος πίσω από τον Bezzecchi. Ένα κενό 1.5s είχε ανοίξει πίσω από το ταχύτατο τρίο σε σχέση με τους Quartararo, Bagnaia και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Ας αρχίσει η μάχη: Bezzecchi vs Acosta vs Marquez

Στον 3ο γύρο, στη στροφή 1, ο Marquez πέρασε τον Bezzecchi — ένα αντίγραφο της προσπέρασης που είχε κάνει πριν ο Acosta. Οι αναβάτες της KTM, Ducati και Aprilia ήταν κλειδωμένοι σε μάχη. Πιο πίσω, στον 4ο γύρο, ο Nicolo Bulega (Ducati Lenovo Team) έπεσε στο πρώτο του Sprint, στη στροφή 13, ενώ την ίδια στιγμή ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Άλλη μία κίνηση στη στροφή 1. Ο Marquez επιτέθηκε, αλλά ο Acosta δεν έμεινε για πολύ στη 2η θέση. Ο #37 προσπάθησε να πάρει το προβάδισμα στη στροφή 3, αλλά ο Marquez κράτησε την πρωτοπορία με αντεπίθεση. Έπειτα, στη στροφή 5, ο Acosta κατάφερε μια εξαιρετική προσπέραση, όμως λίγους γύρους αργότερα, ο Marquez βγήκε καλύτερα από την τελευταία στροφή και έκανε ξανά την κίνηση στη στροφή 1 για να πάρει την πρωτοπορία.

Ωστόσο, τέσσερις στροφές αργότερα, ο Acosta ξαναεπιτέθηκε στη στροφή 5 και πέρασε μπροστά. Ο Bezzecchi είχε θέση VIP σε αυτή τη μάχη και απολάμβανε τη θέα της επόμενης προσπέρασης του Marquez στη στροφή 1 επί του Acosta.

Ήταν συναρπαστικό. Alex Marquez εναντίον Acosta, με τον Bezzecchi έτοιμο να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε λάθος των δύο Ισπανών. Όμως με τρεις γύρους να απομένουν, ο Marquez έδειχνε να έχει κάτι επιπλέον σε σχέση με τον Acosta και τον Bezzecchi, με τον τελευταίο να πιέζει έντονα την πίσω ρόδα της KTM.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, το προβάδισμα του Marquez ήταν 0.4s. Είχε ο Acosta κάτι ακόμη να δώσει; Η απάντηση ήταν ναι καθώς άρχισε να πλησιάζει επικίνδυνα. Τελικά, όμως, δεν ήταν αρκετά κοντά. Ο Marquez αντιστάθηκε στον συμπατριώτη του και τερμάτισε 1ος με διαφορά μόλις 0.120s, με τον Bezzecchi 3ο, μισό δευτερόλεπτο πίσω, σε ένα πολύ αξέχαστο Tissot Sprint στο Portimão.

Οι βαθμολογούμενοι του Σαββάτου

Ο Quartararo κράτησε την 4η θέση ολοκληρώνοντας μια καλή ημέρα για τον αστέρα της Yamaha, με τον Di Giannantonio 8 δέκατα πίσω του να συμπληρώνει την πεντάδα. Ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) κέρδισε μια σπουδαία μάχη για την 6η θέση που κρίθηκε στη γραμμή τερματισμού, με τον Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) να παίρνει επίσης το προβάδισμα έναντι του Pecco στην τελευταία στροφή, καθώς ο Ιταλός χάνει πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την 3η θέση γενικής. Ήταν τελικά 8ος, με τον Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) να παίρνει τον τελευταίο βαθμό του Σαββάτου στην 9η θέση.

