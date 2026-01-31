του Δημήτρη Διατσίδη

Η Επίσημη βράβευση για το Alpe Adria 2025 έγινε στα πλαίσια της Έκθεσης MBE της Verona. Μεγάλη στιγμή για τον Πρωταθλητή Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, για την κατάκτηση του Τίτλου στην κατηγορία SSP600.

Η Απονομή ήταν άψογα οργανωμένη από τη διοργάνωση του Alpe Adria, με τη συμμετοχή πλήθους οδηγών, συνοδών και επισκεπτών της έκθεσης, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαδικασία. Παράλληλα, υπήρξε ζωντανή μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού του πρωταθλήματος στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα ως «Alex 75», κατέκτησε τον 10ο Τίτλο της καριέρας του, αναδεικνυόμενος Πρωταθλητής στο δύσκολο και απαιτητικό Πρωτάθλημα Alpe Adria 2025 στην κατηγορία SSP600.

Στην επίσημη τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Motor Bike Expo Verona, έγινε και παρουσία της ομάδας του Zen0ne Racing (Δημήτρης Παπανικολάου & Αντώνης Μερεμέτης), με την οποία συνεργάζεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου συγκαταλέγεται στους πιο αγαπητούς και αναγνωρίσιμους οδηγούς του Πρωταθλήματος. Πολλοί θεατές και εκπρόσωποι της διοργάνωσης έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του και να ζητήσουν αυτόγραφα, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία και τον σεβασμό που απολαμβάνει στον χώρο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά την απονομή, χαρακτήρισε τη σεζόν του 2025 ως ιδιαίτερα απαιτητική, με προκλήσεις αλλά και σημαντικές επιτυχίες. Τόνισε ότι η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση στο στόχο και η πολύτιμη υποστήριξη της ομάδας Zen0ne αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη του Τίτλου.

Αναφορικά με τα αγωνιστικά του σχέδια για τη σεζόν 2026, δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη συμμετοχή του στο Πρωτάθλημα Alpe Adria στην κατηγορία SSP600 με την ομάδα Zen0ne, με ξεκάθαρο στόχο τη διατήρηση της κορυφής.

Μετά την Απονομή, ο Πρωταθλητής Αλέξανδρος Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Είμαι βαθιά συγκινημένος και περήφανος που κατέκτησα τον 10ο Τίτλο της καριέρας μου, έχοντας δίπλα μου την κόρη μου και την ομάδα μου, την Zen0ne (Δημήτρης Παπανικολάου, Αντώνης Μερεμέτης). Ήταν μια δύσκολη χρονιά, γεμάτη ένταση, αγωνία, αλλά και μοναδικές στιγμές, νίκες και συγκινήσεις.

Η διοργάνωση της βράβευσης ήταν άψογη και όλα ήταν προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Συνεχίζουμε με αφοσίωση, προπονήσεις και σκληρή δουλειά, με μοναδικό στόχο να παραμείνουμε στην κορυφή».

Εμείς να σημειώσουμε ότι το επίτευγμα του πολυ-Πρωταθλητή και το πείσμα του με τις προπονήσεις του ήδη να έχουν ξεκινήσει, είναι ένα τρομερό παράδειγμα και για τους νεότερους οδηγούς, δείχνοντας ότι η σκληρή δουλειά και η πίστα σε αυτό που κάνεις μπορεί να ανατρέπει τις όποιες προβλέψεις και να ξεπεράσει όρια ηλικίας, διαθέσιμου χρόνου και οτιδήποτε άλλο βάζουμε οι υπόλοιποι ως δικαιολογίες! Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου γράφει ιστορία!!!