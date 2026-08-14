του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Andrea Verona της Red Bull KTM Factory Racing αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Enduro2 2026, μετά από μια δραματική τελευταία ημέρα στο GP της Ουαλίας στην πόλη Rhayader. Ο Ιταλός έκανε αυτό που χρειαζόταν, κατακτώντας τη νίκη στην Enduro2 και υπερασπιζόμενος με επιτυχία τον Τίτλο του.

Ο Josep Garcia, ο οποίος είχε ήδη εξασφαλίσει τους Τίτλους EnduroGP και Enduro1, ολοκλήρωσε τη σεζόν με ακόμη ένα διπλό, κερδίζοντας τόσο τη γενική κατάταξη EnduroGP όσο και την Enduro1 με την KTM 250 EXC-F. Με τη νίκη του την Κυριακή έφτασε τις 50 νίκες στο EnduroGP.

Η μάχη για τον Τίτλο Enduro2

Η πρώτη ημέρα ήταν δύσκολη για τον Verona. Μια πτώση στην 1η Ειδική του κόστισε πολύτιμο χρόνο, όμως ο Ιταλός αντέδρασε και ανέβασε σημαντικά τον ρυθμό του. Ολοκλήρωσε την ημέρα στην 5η θέση του EnduroGP και 3η στην Enduro2, διατηρώντας προβάδισμα μόλις ενός βαθμού από τον Zach Pichon.

Όλα κρίθηκαν την Κυριακή. Ο Verona πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν, δημιουργώντας διαφορά 16 δευτερολέπτων από τον Pichon στους δύο πρώτους γύρους. Στη συνέχεια κατέκτησε τη νίκη στην Enduro2 και τη 2η θέση στο EnduroGP, εξασφαλίζοντας τον τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Τίτλο του στην Enduro2.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Verona έφτασε πλέον τα 9 Παγκόσμια Πρωταθλήματα FIM Enduro, ισοφαρίζοντας τον Garcia στην 3η θέση των πιο επιτυχημένων αναβατών στην ιστορία του EnduroGP.

Josep Garcia: 50 νίκες στο EnduroGP

Ο Garcia ολοκλήρωσε μια ιστορική σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο. Το Σάββατο κέρδισε 6 Ειδικές Διαδρομές και πήρε τη νίκη στο EnduroGP με διαφορά 34 δευτερολέπτων, κατακτώντας παράλληλα και την Enduro1.

Την Κυριακή κέρδισε τρεις από τις πρώτες τέσσερις Eιδικές και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι τον τερματισμό, φτάνοντας στην 50ή νίκη του στο EnduroGP. Παράλληλα, ολοκλήρωσε μια τέλεια σεζόν στην Enduro1, κερδίζοντας και τις 14 αγωνιστικές ημέρες της κατηγορίας.

Red Bull KTM Factory Racing

Η Red Bull KTM Factory Racing ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν κατακτώντας τους Παγκόσμιους Τίτλους EnduroGP, Enduro1 και Enduro2, ενώ οι Garcia και Verona τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης EnduroGP.

Επόμενος στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στην 100ή έκδοση του FIM 6DAYS στην Πορτογαλία, από τις 8 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Josep Garcia

«Ήταν ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο για μένα, καθώς για πρώτη φορά όλα είχαν ήδη κριθεί πριν από τον τελευταίο Γύρο. Ωστόσο, ο στόχος μου παρέμενε ο ίδιος: να παλέψω για την κορυφή του βάθρου και να κερδίσω τόσο τη γενική κατάταξη όσο και την Enduro1. Ήθελα να ολοκληρώσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα καταφέραμε. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τους μηχανικούς μου, την οικογένεια και τους φίλους μου. Ήταν μια πραγματικά απίστευτη σεζόν».

Andrea Verona

«Δεν ήταν εύκολο Σαββατοκύριακο. Ήρθαμε εδώ με μικρό πλεονέκτημα και γνώριζα ότι έπρεπε να κερδίσω μία από τις δύο ημέρες για να εξασφαλίσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά την 3η θέση της πρώτης ημέρας, πήγα στην τελευταία ημέρα με μόλις έναν βαθμό διαφορά και ήξερα ότι έπρεπε να τα δώσω όλα. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που διαχειρίστηκα την πίεση. Οδήγησα πολύ καλά, πίεσα από την αρχή και πήρα τη νίκη όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτός ο Τίτλος σημαίνει πολλά για μένα. Δεν είναι ποτέ μόνο ένας αναβάτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο – υπάρχει πάντα μια ολόκληρη ομάδα πίσω του».

Fabio Farioli – Αγωνιστικός Διευθυντής Red Bull KTM Factory Racing Enduro:

«Ήταν μια απίστευτη ημέρα, γιατί, για να είμαι ειλικρινής, μετά την πρώτη ημέρα δεν ήμουν και τόσο αισιόδοξος. Ο Andrea δυσκολευόταν λίγο να βρει τη σωστή αίσθηση, όμως σήμερα το πρωί η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Από την 1η Ειδική πάλεψε δυνατά και διαχειρίστηκε την πίεση εξαιρετικά. Ακόμη και όταν ο Pichon κινούνταν πολύ γρήγορα, ο Andrea μπορούσε να απαντήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν μόλις μερικά δέκατα ή λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος. Ήταν μια απίστευτη μάχη και δεν θυμάμαι άλλο πρωτάθλημα να έχει κριθεί με τόσο συναρπαστικό τρόπο, μέχρι και την τελευταία Ειδική. Συγχαρητήρια στον Andrea και σε ολόκληρη την ομάδα, αλλά και στον Pichon για την τόσο δυνατή μάχη. Συγχαρητήρια και στον Josep, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με ακόμη μία νίκη».

Αποτελέσματα – EnduroGP της Ουαλίας, 2η ημέρα

EnduroGP

Josep Garcia (ESP), KTM – 1:11:45.67

Andrea Verona (ITA), KTM – 1:11:59.60

Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 1:12:05.72

Nathan Watson (GBR), Beta – 1:12:33.08

Morgan Lesiardo (ITA), Triumph – 1:12:36.76

Enduro2

Andrea Verona (ITA), KTM – 1:11:59.60

Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 1:12:05.72

Nathan Watson (GBR), Beta – 1:12:33.08

Τελική βαθμολογία – EnduroGP 2026

EnduroGP

1. Josep Garcia (ESP), KTM – 266 βαθμοί

2. Andrea Verona (ITA), KTM – 208 βαθμοί

3. Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 207 βαθμοί

Enduro1

1. Josep Garcia (ESP), KTM – 280 βαθμοί

2. Morgan Lesiardo (ITA), Triumph – 221 βαθμοί

3. Antoine Magain (BEL), Sherco – 173 βαθμοί

Enduro2

1. Andrea Verona (ITA), KTM – 253 βαθμοί

2. Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 249 βαθμοί

3. Hamish Macdonald (NZL), Sherco – 207 βαθμοί