Στην επετειακή, 100ή διοργάνωση του παλαιότερου Αγώνα off-road μοτοσυκλέτας στον κόσμο, η Ιταλία, με την υποστήριξη των Metzeler MCE 6 Days Extreme, διατήρησε τους Τίτλους τόσο στο World Trophy όσο και στο Junior Trophy, ενώ ο Andrea Verona κατέκτησε την 1η θέση στη γενική ατομική κατάταξη. Η Metzeler εξόπλισε επίσης την Εθνική ομάδα της Σουηδίας, η οποία τερμάτισε 3η στο World Trophy.

Στην 100ή διοργάνωση του 6DAYS® FIM Enduro of Nations, του παλαιότερου Αγώνα off-road μοτοσυκλέτας στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία από τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου, τα Metzeler MCE 6 Days Extreme αποδείχθηκαν για ακόμη μία φορά πολύτιμος σύμμαχος της Ιταλικής Εθνικής ομάδας. Με τη συμβολή τους, η Ιταλία επικράτησε και στις δύο ομαδικές κατηγορίες, World Trophy και Junior World Trophy. Παράλληλα, ο Andrea Verona κατέκτησε τη νίκη στη γενική ατομική κατάταξη, ύστερα από μια συναρπαστική μονομαχία με τον Josep Garcia, συναθλητή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα EnduroGP και επίσης αναβάτη με ελαστικά Metzeler.

Εκτός από τις επιτυχίες της Ιταλίας, η Metzeler εξόπλισε και τη Σουηδική ομάδα, η οποία κατέλαβε την 3η θέση στην ομαδική κατάταξη του World Trophy.

Για την Metzeler και την Ιταλία, το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν η χώρα είχε επικρατήσει και στις δύο ομαδικές κατηγορίες, World Trophy και Junior World Trophy, ενώ ο Josep García είχε κατακτήσει για πέμπτη συνεχόμενη φορά την 1η θέση στη γενική ατομική κατάταξη.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην περιοχή Alentejo, με επίκεντρο την πόλη Grândola, περίπου μία ώρα νότια της Λισαβόνας. Εκεί εγκαταστάθηκαν το paddock και το βασικό κέντρο επιχειρήσεων του Αγώνα, ενώ τον τοπικό συντονισμό ανέλαβαν η Πορτογαλική Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (FMP) και ο τοπικός διοργανωτής Moto Clube Natureza Alternativa.

Συνολικά, 500 αναβάτες από περισσότερες από 30 χώρες και 6 ηπείρους συμμετείχαν σε μια διαδρομή μήκους 1,500 χιλιομέτρων. Ανάμεσά τους βρίσκονταν κορυφαίοι επαγγελματίες που εκπροσώπησαν τις Εθνικές τους ομάδες, αλλά και ερασιτέχνες που έλαβαν μέρος στον Αγώνα Συλλόγων.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε συνήθως 6 Ειδικές Διαδρομές την ημέρα, σε αμμώδες και σκονισμένο τερέν, μέσα από τα χαρακτηριστικά δάση με βελανιδιές, τους λόφους και τους χωματόδρομους της περιοχής Alentejo. Η διαδρομή εκτεινόταν μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού και τις περιοχές γύρω από τις πόλεις Santiago do Cacém και Sines.

Όπως κάθε χρόνο, η τελευταία ημέρα ολοκληρώθηκε με το Final Cross Test και την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων. Για τη φετινή επετειακή διοργάνωση, η τελετή πραγματοποιήθηκε στην εντυπωσιακή ακτογραμμή της Sines, με θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό, διατηρώντας την παράδοση του θεαματικού φινάλε στην παραλία.

Κατά τις δύο πρώτες ημέρες, με αφετηρία το paddock της Grândola, η διαδρομή πέρασε από τις πόλεις Odemira και Santiago do Cacém. Οι αναβάτες αντιμετώπισαν τρεις απαιτητικές Ειδικές Διαδρομές, τις οποίες κάλυψαν δύο φορές, σε συνολική απόσταση 287 χιλιομέτρων.

Andrea Verona

Την πρώτη ημέρα κυριάρχησαν οι αναβάτες με ελαστικά Metzeler, με τον Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing) να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο, μπροστά από τον Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) και τον Morgan Lesiardo (Triumph Italia Racing). Τη δεύτερη ημέρα, ωστόσο, ο Josep Garcia επικράτησε του Verona.

Morgan Lesiardo

Χάρη και στις δυνατές εμφανίσεις των Morgan Lesiardo και Samuele Bernardini (Honda RedMoto Racing Enduro Team), η Ιταλία πέρασε αμέσως στην κορυφή του World Trophy. Στο Junior World Trophy, η Ιταλική ομάδα βρέθηκε πρώτη την αρχική ημέρα, όμως τη δεύτερη ημέρα η Γαλλία, με πρωταγωνιστή τον αναβάτη της Metzeler Thibault Giraudon (Fantic Racing Enduro), πήρε προσωρινά το προβάδισμα.

Samuele Bernardini

Την τρίτη ημέρα, δύο από τις έξι προγραμματισμένες Ειδικές ακυρώθηκαν λόγω υπερβολικής σκόνης και οργανωτικών προβλημάτων. Η διαδρομή περιλάμβανε μία Cross Test κοντά στο paddock της Grândola και μία ακόμη στην Santiago do Cacém, καθεμία από τις οποίες πραγματοποιήθηκε δύο φορές. Η συνολική απόσταση περιορίστηκε στα 186 χιλιόμετρα.

Ο Josep Garcia ήταν και πάλι ο ταχύτερος στη γενική ατομική κατάταξη, με τον Andrea Verona να ακολουθεί. Παράλληλα, η Ιταλία κατέλαβε την πρώτη θέση στην ομαδική κατάταξη, με σημαντική συνεισφορά από τους Morgan Lesiardo και Samuele Bernardini, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν επίσης ελαστικά Metzeler.

Kevin Cristino

Στο Junior World Trophy, η Ιταλία έχασε προσωρινά την πρωτοπορία μετά τον τραυματισμό στον ώμο του Kevin Cristino, γεγονός που επέτρεψε στην Γαλλία να περάσει μπροστά, με τον εξαιρετικό Thibault Giraudon να ξεχωρίζει.

Η διαδρομή συντομεύτηκε και την τέταρτη ημέρα, με τους αναβάτες να ολοκληρώνουν μόλις έναν γύρο και τρεις Ειδικές Διαδρομές. Η μονομαχία μεταξύ Garcia και Verona συνεχίστηκε, ενώ η Ιταλία αύξησε το προβάδισμά της στην προσωρινή ομαδική κατάταξη του World Trophy, έχοντας πίσω της την Γαλλία και την Σουηδική τετράδα των Max Ahlin, Axel Semb, Albin Norrbin και Mikael Persson, οι οποίοι αγωνίζονταν με ελαστικά Metzeler.

Στο Junior World Trophy, η εξέλιξη ήταν δραματική, καθώς ο Giraudon αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος στη μοτοσυκλέτα του, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της Ιταλικής ομάδας στην προσωρινή 1η θέση.

Ήλιος, άμμος και σκόνη χαρακτήρισαν και την προτελευταία ημέρα, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να περιορίσουν τη διαδρομή και να ακυρώσουν την πρώτη Ειδική. Ο Josep Garcia έκανε ένα λάθος στην τρίτη Ειδική και ολοκλήρωσε την ημέρα στη 2η θέση, ενώ ο Brad Freeman (Beta Factory Enduro) κατέλαβε την 3η. Η Ιταλία παρέμεινε στην κορυφή τόσο του World Trophy όσο και του Junior Trophy.

Η έκτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τον τελικό Αγώνα motocross, με φόντο την εντυπωσιακή παραλία της Sines. Μετά από μια συναρπαστική ημέρα αγώνων, η Ιταλία, με τους Andrea Verona, Samuele Bernardini, Morgan Lesiardo και Matteo Cavallo στη σύνθεσή της, κατέκτησε το World Trophy για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ανάλογη ήταν η επιτυχία και στην κατηγορία Junior, όπου η Ιταλική ομάδα, με επικεφαλής τον αναβάτη της Metzeler Kevin Cristino, διατήρησε τον Τίτλο που είχε κατακτήσει στην προηγούμενη διοργάνωση, το 2025 στο Bergamo.

Στο World Trophy, η Γαλλία τερμάτισε στη 2η θέση, με τον Léo Joyon (Triumph Racing), που αγωνίζεται με ελαστικά Metzeler, να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις σε ατομικό επίπεδο. Η Σουηδία κατέλαβε την 3η θέση, με τους Albin Norrbin, Mikael Persson, Max Ahlin και Axel Semb να ολοκληρώνουν έναν σταθερό Αγώνα, χωρίς λάθη, με ελαστικά Metzeler.

Andrea Verona

Τα Metzeler MCE 6 Days Extreme είναι εξειδικευμένα ελαστικά αγωνιστικής χρήσης για off-road διαδρομές, τα οποία εξελίσσονται σε συνεργασία με εργοστασιακούς αναβάτες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro της FIM. Από το 2005, η Metzeler έχει κατακτήσει 72 παγκόσμιους Τίτλους στον θεσμό.

Διαθέτουν έγκριση FIM και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν υψηλές επιδόσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές και εναλλασσόμενες συνθήκες, όπως αυτές του 6DAYS® FIM Enduro of Nations.

Ο ανθεκτικός σκελετός από πολυεστερικές ίνες, με διαγώνια δομή, προσφέρει ευκαμψία, αποτελεσματική απορρόφηση των κραδασμών και υψηλή αντοχή στα τρυπήματα. Παράλληλα, η σχεδίαση του πέλματος με τα αραιά τοποθετημένα τακούνια διευκολύνει τον καθαρισμό από λάσπη και χώμα.

Το στρογγυλεμένο προφίλ του πίσω ελαστικού αυξάνει την επιφάνεια επαφής με το έδαφος και βελτιώνει την πρόσφυση σε κάθε τύπο τερέν. Οι προηγμένες γόμες, που έχουν εξελιχθεί με τη χρήση αιθάλης υψηλών επιδόσεων, προσφέρουν αυξημένη αντοχή στην υπερθέρμανση και στο σχίσιμο.

Τα Metzeler MCE 6 Days Extreme διατίθενται σε 5 επιλογές γόμας — Standard, Medium, Soft, Supersoft και Extra Soft — ώστε να καλύπτουν διαφορετικούς τύπους εδάφους και απαιτήσεις πρόσφυσης, τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες συνθήκες, αλλά και σε βραχώδεις ή ολισθηρές επιφάνειες.

Χάρη στην ευελιξία, την αξιοπιστία και την πρόσφυσή τους, τα Metzeler MCE 6 Days Extreme ανταποκρίνονται ιδιαίτερα καλά στις απαιτήσεις του 6DAYS® FIM Enduro of Nations. Πρόκειται για έναν εξαήμερο Αγώνα που δοκιμάζει τις αντοχές αναβατών και μοτοσυκλετών σε μεγάλες, απαιτητικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες διαδρομές. Τα χαρακτηριστικά των ελαστικών επιτρέπουν στους αναβάτες να περνούν γρήγορα από βραχώδη και λασπώδη τμήματα σε ταχύτερα κομμάτια, διατηρώντας τον έλεγχο, την ακρίβεια στην οδήγηση και τη σταθερή απόδοση.