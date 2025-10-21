του Νεκτάριου Διατσίδη

Τι τρόπος να τελειώσει η σεζόν! Ο Andrea Verona της GASGAS Factory Racing κατέκτησε τη νίκη στον τελευταίο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM EnduroGP 2025 στην Γερμανία, εξασφαλίζοντας με στυλ τον Τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στην κατηγορία Enduro2. Ο αναβάτης της EC 450F πρόσφερε άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας τη 2η θέση στη γενική κατάταξη και την πρώτη στην Enduro2 το Σάββατο, πριν ολοκληρώσει το Σαββατοκύριακο με μια εντυπωσιακή διπλή νίκη την Κυριακή. Τα αποτελέσματα του Verona όχι μόνο του χάρισαν τον 8ο Παγκόσμιο Τίτλο του, αλλά και τον ανέδειξαν 2ο στη γενική του EnduroGP, έπειτα από μία ακόμη σεζόν γεμάτη σταθερότητα και ταχύτητα.

Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε με το Super Test το βράδυ της Παρασκευής, όπου ο Andrea μπήκε δυναμικά. Ένας γρήγορος και γεμάτος αυτοπεποίθηση γύρος τον έφερε στην 5η θέση της γενικής και στην 3η της Enduro2 – ένα δυνατό ξεκίνημα που έθεσε τον τόνο για έναν συναρπαστικό τελικό Γύρο για τον Ιταλό.

Το Σάββατο, μόλις ξεκίνησε ο Αγώνας, ο Verona δεν έχασε χρόνο. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα Τεστ που κατέληξαν γρήγορα τεχνικά και απαιτητικά, ο Andrea έδειξε για άλλη μία φορά την κλάση του στην σταθερότητα, κερδίζοντας 3 Τεστ και τερματίζοντας εντός της πρώτης τριάδας στα 8 από τα 12. Έπειτα από μια γεμάτη προσπάθεια, πέρασε τη γραμμή τερματισμού 2ος γενικής και 1ος στην Enduro2 – ένα κρίσιμο αποτέλεσμα που τον έφερε στην κορυφή της κατηγορίας πριν την τελική ημέρα Αγώνα.

Την Κυριακή, με όλα να κρίνονται για τον τίτλο της Enduro2, ο Verona επέστρεψε στις Ειδικές με απόλυτη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Αν και ο πρώτος του γύρος ήταν λίγο πιο αργός και τον άφησε 4ο στη γενική νωρίς, ο Ιταλός βρήκε γρήγορα τον ρυθμό του και άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τους πρωτοπόρους. Κερδίζοντας 3 από τα επόμενα 4 Τεστ και συνολικά 7 μέσα στην ημέρα, ο αστέρας της GASGAS Factory Racing πανηγύρισε μια απίστευτη διπλή νίκη, τερματίζοντας 1ος τόσο στο EnduroGP όσο και στην Enduro2. Πιο σημαντικά, το αποτέλεσμα του χάρισε τον Τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Enduro2 για το 2025 και τον 8ο παγκόσμιο Τίτλο της καριέρας του – τον 5ο με την GASGAS. Για να ολοκληρωθεί μια καταπληκτική σεζόν, η GASGAS κατέκτησε επίσης το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Enduro2 2025!

Ο φετινός Τίτλος επέκτεινε και το εντυπωσιακό ρεκόρ του Verona, που έχει ανέβει στο βάθρο της Enduro2 σε κάθε Γύρο του EnduroGP για πάνω από 5 χρόνια – ένα σερί που τον καθιερώνει ως έναν από τους πιο σταθερούς και ταλαντούχους αναβάτες στο παγκόσμιο enduro. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025, ο Andrea ήταν για ακόμη μια φορά ένας πολύ καλός αναβάτης στην Enduro2, ανεβαίνοντας στο βάθρο σε κάθε Γύρο και κατακτώντας 7 νίκες. Στο EnduroGP, ολοκλήρωσε τη χρονιά ως 2ος, έχοντας 11 βάθρα και 4 συνολικές νίκες σε 14 ημέρες Αγώνων – μία ακόμη εκπληκτική χρονιά για τον 25χρονο Ιταλό.

Andrea Verona:

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος που κατέκτησα το πρωτάθλημα της Enduro2 για δεύτερη φορά, μαζί και τον 8ο Παγκόσμιο Τίτλο μου! Ειλικρινά, δεν έχω λόγια! Σήμερα ήταν μια απίστευτη μέρα Αγώνα – νίκησα στη γενική και στην κατηγορία. Απόλαυσα πραγματικά όλο το Σαββατοκύριακο, οι φίλαθλοι ήταν απίστευτοι και τα Τεστ καταπληκτικά. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά την ομάδα μου για τη σκληρή δουλειά τους φέτος – χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Ανυπομονώ ήδη για το 2026»!

Αποτελέσματα – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM EnduroGP, 7ος Γύρος, Γερμανία

1η μέρα – EnduroGP

Josep Garcia (ESP), KTM, 1:17:44.88

Andrea Verona (ITA), GASGAS, 1:18:32.66

Samuele Bernardini (ITA), Honda, 1:19:19.51

1η μέρα – Enduro2

Andrea Verona (ITA), GASGAS, 1:18:32.66

Max Ahlin (SWE), KTM, 1:19:44.46

Theo Espinasse (FRA), Sherco, 1:19:58.51

2η μέρα – EnduroGP

Andrea Verona (ITA), GASGAS, 1:14:55.53

Josep Garcia (ESP), KTM, 1:15:04.16

Hamish Macdonald (NZL), Sherco, 1:15:09.57

2η μέρα – Enduro2

Andrea Verona (ITA), GASGAS, 1:14:55.53

Max Ahlin (SWE), KTM, 1:15:21.99

Theo Espinasse (FRA), Sherco, 1:15:41.13

Κατάταξη Πρωταθλήματος (Μετά τον 7ο Γύρο)

EnduroGP

Josep Garcia (ESP), KTM, 244 βαθμοί

Andrea Verona (ITA), GASGAS, 229 βαθμοί

Zach Pichon (FRA), TM Moto, 195 βαθμοί

Enduro2

Andrea Verona (ITA), GASGAS, 255 βαθμοί

Zach Pichon (FRA), TM Moto, 241 βαθμοί

Max Ahlin (SWE), KTM, 177 βαθμοί