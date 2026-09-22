του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Αυστραλός κατέκτησε τον πρώτο Τίτλο στην ιστορία του θεσμού στο Red Bull Ring, με τους Oscar Gutiérrez και Eric Granado να συμπληρώνουν το βάθρο του πρωταθλήματος.

Ο Archie McDonald (Joe Rascal Racing) έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Πρωταθλητής του FIM Harley-Davidson Bagger World Cup, καθώς η πρώτη σεζόν του νέου θεσμού ολοκληρώθηκε με δραματικό τρόπο στο Red Bull Ring, στο πλαίσιο του Αυστριακού Grand Prix.

Μετά από 12 Αγώνες σε 6 Γύρους, η μάχη για τον Τίτλο κρίθηκε μέχρι και τον τελευταίο Αγώνα. Ο McDonald ολοκλήρωσε τη σεζόν με 202 βαθμούς, μόλις 9 περισσότερους από τον Oscar Gutiérrez (Niti Racing), ενώ 3ος στη βαθμολογία ήταν ο Eric Granado (Joe Rascal Racing) με 192 βαθμούς. Ο Αυστραλός ανέβηκε συνολικά 9 φορές στο βάθρο και πανηγύρισε 2 νίκες, σε COTA και Silverstone.

Η υπόθεση του Τίτλου έφτασε στην τελευταία ημέρα μετά τη νίκη του Gutiérrez στον Αγώνα 1 του Red Bull Ring. Ο Ισπανός πήρε την 4η νίκη του στη σεζόν, με τον McDonald να τερματίζει 2ος και τον James Rispoli (Joe Rascal Racing) 3ο.

Παράλληλα, οι Eric Granado και Andrea Iannone (Niti Racing) εγκατέλειψαν, γεγονός που επέτρεψε στον McDonald να διευρύνει το προβάδισμά του στους 21 βαθμούς ενόψει του τελευταίου Αγώνα.

Στον Αγώνα 2, ο Granado αντέδρασε δυναμικά και πήρε τη νίκη, με τον Gutiérrez 2ο και τον Kyle Wyman (Wegner Automotive x KWR) 3ο. Ο McDonald δεν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από έναν τερματισμό στη βαθμολογούμενη ζώνη και ολοκλήρωσε τον Αγώνα στην 8η θέση, εξασφαλίζοντας τον ιστορικό πρώτο Τίτλο του θεσμού.

ARCHIE MCDONALD – JOE RASCAL RACING

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ FIM HARLEY-DAVIDSON BAGGER WORLD CUP 2026

«Αυτή ήταν μια πολύ συναισθηματική σεζόν. Αφού κέρδισα τον 1ο Αγώνα και, λίγες εβδομάδες αργότερα, έχασα τον αδελφό μου, είναι κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζούσα. Να του πω αντίο, να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου και να φύγω στο εξωτερικό για να συνεχίσω την προπόνηση και να κυνηγήσω αυτό το όνειρο… τώρα που όλα απέδωσαν, νιώθω τεράστια ανακούφιση.

Λυπάμαι πραγματικά που άφησα πίσω μου στην Αυστραλία την οικογένεια και τους φίλους μου για να αφοσιωθώ σε αυτόν τον στόχο. Τώρα θα γιορτάσω μαζί τους και θα συνεχίσω να πενθώ, γιατί όλο αυτό το διάστημα είχα βάλει τη θλίψη κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μου.

Αφιερώνω ολοκληρωτικά αυτόν τον Τίτλο στον Toby. Αυτό που έχει περάσει η οικογένειά μου δεν είναι μια συνηθισμένη εμπειρία, όμως το να τον έχω μαζί μου, πάνω στην ουρά της μοτοσυκλέτας μου, σε εκείνους τους τελευταίους γύρους ήταν το καλύτερο επιπλέον βάρος που θα μπορούσα να έχω ζητήσει σε οποιονδήποτε αγώνα.

Είχα το προβάδισμα στη βαθμολογία από χθες και, όπως είπα, αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είναι ένας στόχος που έγινε πραγματικότητα. Είναι χρόνια γεμάτα αποτυχίες, αίμα, ιδρώτα και δάκρυα που αφιερώθηκαν σε κάτι.

Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά όλους όσοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια – από τον μάνατζερ και τον προπονητή μου μέχρι τον πατέρα μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, ολόκληρο το Bagger World Cup και την Joe Rascal Racing. Δεν έχω λόγια για να τους ευχαριστήσω αρκετά.

Είναι μια τεράστια ανακούφιση και ένας στόχος που καταφέραμε να πετύχουμε. Και, όπως είπα στον αδελφό μου Toby: σε αγαπώ και μου λείπεις».

ΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

2ος – OSCAR GUTIÉRREZ | NITI RACING – 193 βαθμοί

Ο Gutiérrez ήταν ο αναβάτης με τις περισσότερες νίκες στη σεζόν, καθώς πανηγύρισε τέσσερις, μαζί με μία pole position. Η ταχύτητα και το επιθετικό του στυλ τον έφεραν σταθερά στο προσκήνιο, όμως ορισμένες πτώσεις του κόστισαν πολύτιμους βαθμούς. Η νίκη του στον Αγώνα 1 της Αυστρίας κράτησε τη μάχη για τον Τίτλο ζωντανή μέχρι τον τελευταίο Αγώνα.

3ος – ERIC GRANADO | JOE RASCAL RACING – 192 βαθμοί

Ο Granado είχε επίσης δύο νίκες, αλλά και τέσσερις pole positions, περισσότερες από κάθε άλλον αναβάτη. Η εγκατάλειψή του στον Αγώνα 1 της Αυστρίας έβαλε τέλος στις ελπίδες του για τον Τίτλο, όμως απάντησε με νίκη στον Αγώνα 2, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην 3η θέση, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Gutiérrez.

Τελική βαθμολογία 2026

Archie McDonald (AUS) – 202 βαθμοί Oscar Gutiérrez (ESP) – 193 Eric Granado (BRA) – 192 Andrea Iannone (ITA) – 157 Jake Lewis (USA) – 117 Filippo Rovelli (ITA) – 99 Travis Wyman (USA) – 83 Jordi Torres (ESP) – 77 Maxwell Toth (USA) – 62 Dimas Ekky Pratama (INA) – 60

Μια νέα κατηγορία στο MotoGP

Το FIM Harley-Davidson Bagger World Cup έκανε το ντεμπούτο του το 2026 ως το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποκλειστικά για μοτοσυκλέτες Harley-Davidson bagger υψηλών επιδόσεων. Η σειρά πραγματοποιήθηκε σε 6 αγωνιστικά Σαββατοκύριακα του MotoGP, σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, με δύο Αγώνες σε κάθε Γύρο.

Οι αγωνιστικές Harley-Davidson βασίζονται στην πλατφόρμα Grand American Touring, αλλά έχουν εξελιχθεί ειδικά για χρήση στην πίστα, με ισχύ άνω των 200 ίππων και τελική ταχύτητα που φτάνει έως τα 300 km/h.

Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε με τον Archie McDonald να γράφει το πρώτο κεφάλαιο στην ιστορία του θεσμού ως ο πρώτος πρωταθλητής του FIM Harley-Davidson Bagger World Cup..