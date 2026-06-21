του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο #63 πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό MotoGP Sprint, με συναρπαστικό φινάλε στην κορυφή, ενώ ο Bezzecchi είχε πτώση.

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) πέτυχε την πρώτη του νίκη σε Tissot Sprint για τη φετινή σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο στο Brno, κάνοντας εκπληκτική εκκίνηση και αντέχοντας την έντονη πίεση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), που ξεκίνησε από την pole position, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τη 2η θέση, μόλις δύο δέκατα πίσω στην καρό σημαία, ενώ ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) συμπλήρωσε το βάθρο του Σαββάτου.

Στην εκκίνηση εξελίχθηκε μια καθαρή μάχη επιτάχυνσης, με τον Bagnaia να κάνει την καλύτερη εκκίνηση από την πρώτη σειρά, ξεκινώντας από την 3η θέση, ενώ ο Ogura είχε τη χειρότερη εκκίνηση από την pole. Έτσι, ο #63 πέρασε στην πρωτοπορία και ο #79 περιορίστηκε στη 2η θέση. Διατήρησαν τις θέσεις τους, ενώ πιο πίσω σημειώθηκαν ανακατατάξεις, με τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) να χάνει θέση από τον Marc Marquez πριν εμφανιστεί το πρώτο δράμα. Ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) είχε πτώση στον πρώτο γύρο και αμέσως μετά ακολούθησε ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) σε ξεχωριστό συμβάν. Και οι δύο αναβάτες ήταν καλά στην υγεία τους.

Στην κορυφή, ο Bagnaia έδινε τον ρυθμό με περίπου μισό δευτερόλεπτο διαφορά από τον Ogura, ενώ το χάσμα από τους υπόλοιπους αναβάτες μεγάλωνε. Ο Marquez κρατούσε την 3η θέση μπροστά από τον Di Giannantonio, ενώ ακολουθούσε ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Πιοπίσω, ο Pedro Acosta(Red Bull KTM Factory Racing) πλησίαζε τον Jorge Martin (Aprilia Racing).

Τα πυροτεχνήματα άναψαν στα μέσα του Αγώνα, καθώς οι δύο αναβάτες αντάλλαξαν θέσεις πολλές φορές. Τελικά, ο Acosta κατάφερε να περάσει μπροστά, αλλά ο #89 παρέμεινε κολλημένος πίσω του. Ωστόσο, λίγους γύρους αργότερα το Sprint του Acosta ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς ο #37 γλίστρησε και έπεσε στη Στροφή 11. Ο αναβάτης ήταν καλά και έτοιμος να επιστρέψει την Κυριακή.

Στο μεταξύ, στην κορυφή, η διαφορά που είχε δημιουργήσει ο Bagnaia από τον Ogura άρχισε να μειώνεται 4 γύρους πριν από το τέλος. Ο Ιάπωνας αναβάτης έφερνε μαζί του και τον Marc Marquez, ο οποίος άρχισε να καλύπτει συνεχώς έδαφος. Το τρίο έδειχνε έτοιμο να μοιραστεί τις θέσεις του βάθρου, ενώ ο Di Giannantonio δεν μπορούσε να επιστρέψει στη μάχη από την 4η θέση.

Ξαφνικά, νέο δράμα σημειώθηκε για τον Bezzecchi. Ενώ βρισκόταν άνετα στην 5η θέση, είχε πτώση στη Στροφή 3, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς και επιτρέποντας στον συναθλητή του, Martin, να ανέβει στην πρώτη πεντάδα.

Οι πρωτοπόροι δεν αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα. Στον τελευταίο γύρο, ο Bagnaia προηγούνταν του Ogura και του Marquez, με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους καθώς κινούνταν στις στροφές του Brno. Όσο πλησίαζε ο τερματισμός, ο Ogura κέρδιζε συνεχώς έδαφος, ενώ ο Marquez έβλεπε τη μάχη για τη νίκη να απομακρύνεται. Παρ’ όλα αυτά, ο Bagnaia παρέμεινε ψύχραιμος και αλάνθαστος, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στον Ιάπωνα αναβάτη να επιχειρήσει προσπέραση. Ο #63 πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο MotoGP Sprint με διαφορά λίγο μεγαλύτερη από δύο δέκατα του δευτερολέπτου, κυριαρχώντας το Σάββατο.

Ο Ogura κατέκτησε τη 2η θέση σε ένα Σαββατοκύριακο όπου ήταν ο ταχύτερος την Παρασκευή και εξασφάλισε την πρώτη pole position της καριέρας του, ενώ θα επιδιώξει ακόμη περισσότερα στον Αγώνα της Κυριακής. Ο Marc Marquez τερμάτισε 3ος μπροστά από τον Di Giannantonio, ενώ ο Martin συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα πριν εκτίσει τη διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου την Κυριακή.

Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) τερμάτισε 6ος, μπροστά από τον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος ανέβηκε μέχρι την 7η θέση. Οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) συμπλήρωσαν τις θέσεις που έδωσαν βαθμούς, αφήνοντας τον Joan Mir (Honda HRC Castrol) εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας για μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

Έτσι ολοκληρώθηκε η δράση του Σαββάτου, με τη συνέχεια να έρχεται την Κυριακή του Grand Prix. Μην το χάσετε, καθώς το grid ετοιμάζεται ξανά για το Monster Energy Grand Prix της Τσεχίας!

Αποτελέσματα MotoGP Sprint από το Brno: Session for CZE MotoGP SPR