του Δημήτρη Διατσίδη

Τα 100χλμ των Πρωταθλητών “100km dei Campioni” είναι ένας Αγώνας, μια ιδέα του Valentino Rossi, που γίνεται από το 2014 στο Ράντσο του στην Ταβούλια. Ξεκίνησε περισσότερο σαν παιχνίδι των μελών της Ακαδημίας, με καλεσμένους μερικούς ακόμη διάσημους οδηγούς από το MotoGP, τα WorldSBK και από το χώρο της μοτοσυκλέτας γενικότερα.

Η 11η εκδήλωση τελείωσε μετά από ένα διήμερο έντασης που ξεκίνησε την Παρασκευή με τον Αγώνα Sprint, μετά την Americana (έναν αγώνα που κάθε δύο γύρους αποκλείονται οι τελευταίο για να φτάσουν στον τελικό οι καλύτεροι και, τέλος, το Σάββατο γίνεται η μεγάλη αναμέτρηση που όλοι περιμένουν: τα 100 χιλιόμετρα, στον οποίο συμμετέχουν ζευγάρια οδηγών που ανά πέντε γύρους αλλάζουν, με ένα τύπο σκυταλοδρομίας, καθώς στον ειδικό χώρο μπαίνει ο κάθε οδηγός και αγγίζοντας τον επόμενο που έχει τη δική του μοτοσυκλέτα, συνεχίζεται η χρονομέτρηση μέχρι να συμπληρωθούν 100 χλμ. Στο Ranch λοιπόν δύο μέρες αναβάτες από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, τα Superbike και όχι μόνο, έδωσαν μάχες πλαγιασμένοι, οδηγώντας flat track μοτοσυκλέτες στα όρια.

Όπως είχε προβλεφθεί, ο αγώνας των 100 km ήταν το κύριο πιάτο του Σαββάτου, διεξάχθηκε νωρίς το απόγευμα κάτω από έναν λαμπρό ήλιο. Στον αγώνα των ζευγαριών (τα οποία φέτος βγήκαν από έναν αλγόριθμο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών) ο Pecco Bagnaia κατέκτησε τη νίκη, με δεύτερο οδηγό τον Augusto Fernandez.

Ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati Pecco Bagnaia και ο δοκιμαστής της Yamaha Augusto Fernadez έκαναν την τέλεια εμφάνιση, επικρατώντας στο νήμα κατά των Diogo Moreira και Federico Fuligni, οι οποίοι παρότι πάλεψαν γερά, αρκέστηκαν στη 2η θέση. Εξαιρετικός αγώνας για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Moto2, που όπως ξέρουμε από του χρόνου ανεβαίνει στο MotoGP με τα χρώματα της LCR.

Το βάθρο έκλεισε ο Luca Marini με τον Matteo Patacca. Ο Ιταλός της Honda είχε μια μικρή πτώση, αρκετή όμως να του στερήσει τη δυνατότητα να παλέψει για τη νίκη μέχρι τέλους. Στην 4η θέση ολοκλήρωσαν οι Pedro Acosta και Senna Agius.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκουμε τον Baltus, με τον Bartolini να ακολουθεί 6ος, ενώ 7ος τερμάτισε ο Farioli. Στην 8η θέση κατέληξαν οι Nicolò Bulega – Luca Ottaviani, ενώ οι Migno–Surra πήραν την 9η. Το Top 10 συμπλήρωσε ο Marco Bezzecchi με τον Tim Neave.

Τίποτα δεν πήγε καλά για τον οικοδεσπότη Valentino Rossi. Μετά τη νίκη του στο Sprint την Παρασκευή (μετά από έντονο συναγωνισμό με τον αδελφό του Luca Marini), ο Dottore γεύτηκε την πικρή πλευρά του αθλήματος. Στις πρώτες κιόλας φάσεις του αγώνα, ο teammate του, Mattia Casadei, έπειτα από επαφή με τον Surra, βρέθηκε στο έδαφος. Η μοτοσυκλέτα του Casadei υπέστη ζημιά, και έτσι τα 100km του Rossi τελείωσε πριν καν αρχίσει…

Όσον αφορά το Σάββατο, εκτός από τη νίκη του οικοδεσπότη, να θυμίσουμε πως ο Elia Bartolini κατέκτησε την Americana, με δεύτερο τον Diogo Moreira και τρίτο τον Nicolò Bulega.

Νικητές 100km dei Campioni

1η διοργάνωση: Nicolo Bulega – Lorenzo Baldassarri

2η διοργάνωση: Valentino Rossi – Luca Marini

3η διοργάνωση: Valentino Rossi – Luca Marini

4η διοργάνωση: Franco Morbidelli – Mattia Pasini

5η διοργάνωση: Valentino Rossi – Franco Morbidelli

6η διοργάνωση: Valentino Rossi – Luca Marini

7η διοργάνωση: Valentino Rossi – Luca Marini

8η διοργάνωση: Lorenzo Baldassarri – Elia Bartolini

9η διοργάνωση: Valentino Rossi – Luca Marini

10η διοργάνωση: Diogo Moreira – Thomas Chareyre

11η διοργάνωση: Pecco Bagnaia – Augusto Fernadez