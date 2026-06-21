Του Δημήτρη Διατσίδη

Το συμβάν με τον κριτή στην 3η στροφή της πίστας του Brno στην Τσεχία, έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων και μέσα στο paddock του MotoGP και πολύ περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας μπορεί να σχολιάζει. Συγκεκριμένα ο Marco Bezzecchi έπεσε, η μοτοσυκλέτα του δεν έσβησε και ο κριτής που έτρεξε να σηκώσει τη μοτοσυκλέτα, έκανε λάθος και άνοιξε δύο φορές το γκάζι, με πιθανή μια μεγάλη ζημιά στον κινητήρα, ο οποίος βάσει κανονισμού δεν επισκευάζεται αλλά αποσύρεται!

Το πρώτο πράγμα που λένε όλοι στο #motogpworldpaddock – καθώς εκεί είναι που όλοι γνωρίζουν το τι γίνεται σε έναν Αγώνα – είναι ότι έπρεπε να τιμωρηθεί. Και φυσικά συμφωνούμε ότι έπρεπε ο ίδιος να συγκρατήσει τα νεύρα του, όση αδρεναλίνη και να έτρεχε εκείνη τη στιγμή στις φλέβες του.

Αυτό που προσπαθεί ο καθένας να καταλάβει είναι τι οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά, γιατί είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για κάποιον ψυχοπαθή που άρχισε ξαφνικά να ρίχνει μπουνιές και να χαστουκίζει έναν κριτή που βρήκε μπροστά του. Εδώ να πούμε ότι οι κριτές είναι τις περισσότερες φορές εθελοντές ή απλά παίρνουν ένα μικρό ποσό που καλύπτει τα έξοδά τους για τη μεταφορά τους και τη διαμονή στους αγώνες που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο. Οι κριτές είναι υποχρεωτικό να περνούν από εκπαίδευση και να έχουν το σχετικό πτυχίο. Έτσι αυτοί που έδωσαν το πτυχίο στον συγκεκριμένο κριτή έπρεπε να του μάθουν το πως σηκώνει από το έδαφος μια μοτοσυκλέτα και ότι αν ο κινητήρας δεν έχει σβήσει, πρέπει ο κριτής να το κάνει από το σχετικό κουμπί.

Στην περίπτωσή μας ο κριτής όχι μόνο δεν έσβησε τη μοτοσυκλέτα, αλλά προσπάθησε να τη σηκώσει πιάνοντάς την από το γκάζι, το οποίο άνοιξε. Μάλιστα δύο φορές! Σε έναν αγωνιστικό κινητήρα του MotoGP αυτό μπορεί άνετα να σημαίνει καταστροφή του κινητήρα και πρόβλημα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, αφού κάθε οδηγός έχει μόνο 7 κινητήρες για όλη τη χρονιά.

Ο Bezzecchi λοιπόν έχασε την ψυχραιμία του βλέποντας το ενδεχόμενο οι κόποι όλης της χρονιάς να πάνε χαμένοι από την λάθος αντίδραση ενός κριτή. Όμως δεν αρκέστηκε στο να τον σπρώξει μακριά από τη μοτοσυκλέτα του, όπως έκανε πέρυσι στο Γαλλικό GP o Fabio Quartararo, αλλά προχώρησε στην απαράδεκτη δεύτερη επίθεση στον κριτή με ένα χαστούκι!

Ο ίδιος ζήτησε συγνώμη εκ των υστέρων λέγοντας ότι δεν έπρεπε να αντιδράσει έτσι και ότι ζητά συγνώμη από όλους, την αγωνιστική ομάδα της Aprilia και τους οπαδούς του.

Το θέμα που συζητιέται στο paddock είναι το μέγεθος της τιμωρίας του και σε αυτό όλοι συμφωνούν ότι είναι πολύ αυστηρή, καθώς στην αντίστοιχη φάση του Quartararo ο Γάλλος τιμωρήθηκε μόνο με χρηματική ποινή. Βέβαια ο Fabio τότε δεν κτύπησε, αλλά απλά έσπρωξε τον κριτή, αλλά και στη δεκαετία του ’90 όταν ο Kevin Swchantz έσπρωξε με δύναμη και πήρε από έναν κριτή στην 1η στροφή του Donington Park, τη σημαία ολισθηρότητας και την έδειχνε ο ίδιος ως κριτής στους άλλους οδηγούς – καθώς ο κριτής δεν έβλεπε ότι στην πίστα υπήρχαν λάδια – τότε όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, αλλά χειροκροτήθηκε από τους θεατές και μετά τον Αγώνα από τους συναδέλφους του.

Έτσι η Aprilia προχώρησε σε ένσταση κατά της απόφασης των αγωνοδικών, η οποία όμως απορρίφθηκε και έτσι ο Marco Bezzecchi δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό MotoGP. Υπήρχε καταγραμμένη από το 2022 άλλη μια περίπτωση διαμάχης με κριτή, για την οποία είχε τιμωρηθεί τότε με 1000€ πρόστιμο. Τώρα η δεύτερη και πιο σοβαρή φορά, που περιείχε και κτύπημα του κριτή τιμωρήθηκε με αποκλεισμό, που εδώ στην Τσεχία θεωρείται από όλους στο paddock πολύ σκληρή τιμωρία, αλλά και παραδειγματική, ώστε να μην το κάνει και κάποιος άλλος.