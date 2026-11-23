του Δημήτρη Διατσίδη

Η Aprilia κυριαρχεί στον Aγώνα της Κυριακής με τους Bezzecchi, Martin και Fernandez να ανεβαίνουν στο βάθρο, όμως ο θρίαμβος ανήκει στον Márquez, που ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογική ανατροπή στην ιστορία.

Η μεγαλύτερη επιστροφή του 2025 και η μεγαλύτερη βαθμολογική ανατροπή του 2026. Από τους 102 βαθμούς πίσω από τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) μετά τον 7ο Γύρο, στην κατάκτηση του 8ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP στον 21ο Γύρο της σεζόν. Ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) εξασφάλισε τον Τίτλο του 2026 με την 8η θέση στον Αγώνα. Περισσότερες επεμβάσεις, περισσότερες αμφιβολίες, αλλά ο 33χρονος Ισπανός απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι ο αναβάτης που κάνει τη διαφορά και γράφει ιστορία.

Ο Bezzecchi ήταν ασταμάτητος την Κυριακή στο Grand Prix της Πορτογαλίας, όπως και το Σάββατο, κατακτώντας την 7η νίκη του σε Αγώνα Grand Prix για φέτος. Έτσι, ο Ιταλός μείωσε στους μόλις 2 βαθμούς τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του Jorge Martin στη συνολική κατάταξη, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να τερματίζει 2ος. Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) κατέκτησε το 7ο βάθρο του στη σεζόν, ολοκληρώνοντας την τριπλή παρουσία της Aprilia στις τρεις πρώτες θέσεις. Παράλληλα, η νίκη του Bezzecchi έφερε την Aprilia στην κορυφή της βαθμολογίας κατασκευαστών, ενόψει του τελευταίου Αγώνα στην Valencia.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Στην τρίτη του ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον Τίτλο, ο Marc Márquez έκανε την καλύτερη εκκίνηση και πέρασε 1ος στην πρώτη στροφή, σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Portimão. Ο Raul Fernandez ανέβασε τον ρυθμό και προσπάθησε να ακολουθήσει τον Márquez, ενώ οι δύο αναβάτες της Aprilia, Bezzecchi και Martin, είχαν τη δική τους μάχη μεταξύ τους.

Η δράση στην κορυφή ήταν έντονη. Παρότι ο Márquez ολοκλήρωσε 1ος τον αρχικό γύρο, σύντομα βρέθηκε υπό πίεση. Ο Fernandez πέρασε μπροστά, ο Martin επιτέθηκε και πήρε τη 2η θέση από τον αντίπαλό του στη μάχη του Τίτλου, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και ο Bezzecchi. Έτσι, η Aprilia βρέθηκε με τρεις μοτοσυκλέτες στις πρώτες θέσεις, σε ένα ξεκίνημα που μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για τον Αγώνα. Ο Márquez υποχώρησε γρήγορα στην 7η θέση.

Ο αγώνας του Ισπανού δεν ήταν πλέον στην κορυφή, καθώς άφηνε τους Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Diogo Moreira (Pro Honda LCR) και Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) να τον προσπεράσουν, γνωρίζοντας ότι ακόμη και η 9η θέση αρκούσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λίγο αργότερα, ο Acosta είχε πτώση στη στροφή 5, αφήνοντας ελεύθερη μία θέση και ανεβάζοντας τον Márquez στην 6η. Ο Ισπανός της KTM κατάφερε να συνεχίσει, όμως οι ελπίδες του για μια θέση στο βάθρο είχαν πλέον χαθεί.

Εκτός διεκδίκησης των πρώτων θέσεων βρέθηκε από νωρίς και ο Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Ο αναβάτης που είχε ανέβει στο βάθρο του Sprint βρισκόταν δίπλα στον Johann Zarco (Castrol Honda LCR), όταν ο Γάλλος είχε πτώση στη στροφή 11, στον πρώτο γύρο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ο Alex Márquez να υποχωρήσει εκτός βαθμολογούμενων θέσεων.

FERNANDEZ, MARTIN ΚΑΙ BEZZECCHI ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ, Ο MARC MÁRQUEZ ΥΠΟΧΩΡΕΙ

Στην κορυφή, ο Αγώνας άρχισε να αποκτά σταθερό ρυθμό, με τους Fernandez, Martin και Bezzecchi να κινούνται κοντά ο ένας στον άλλον. Η διαφορά τους από τους Aldeguer και Moreira που μάχονταν για την επόμενη θέση είχε φτάσει τα 2.2 δευτερόλεπτα. Ο Marc Márquez βρισκόταν 1.1 δευτερόλεπτο πίσω από την πρώτη πεντάδα, αλλά σε θέση που του εξασφάλιζε ήδη τον Τίτλο.

Η άμεση απειλή πίσω από τον Márquez ήταν ο Fabio Di Giannantonio. Στον 10ο γύρο, στη στροφή 3, ο Ιταλός εξαπέλυσε την επίθεσή του. Αυτή τη φορά η προσπέραση ολοκληρώθηκε, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί στο Sprint, και ο Márquez υποχώρησε στην 7η θέση. Πίσω του βρισκόταν πλέον ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

Λίγο αργότερα, ο Ιάπωνας πέρασε επίσης τον Márquez, και πάλι στη στροφή 3, χωρίς ο Ισπανός να επιχειρήσει να απαντήσει. Έτσι, ο αναβάτης της Ducati βρέθηκε στην 8η θέση. Την ίδια στιγμή, ο Bezzecchi επιτέθηκε από την εσωτερική στον ομόσταυλό του Martin και ανέβηκε στη 2η θέση, εξέλιξη που ευνοούσε την προσπάθεια της Aprilia.

Στον 15ο γύρο, ο Bezzecchi επανέλαβε την κίνησή του στη στροφή 1, αυτή τη φορά περνώντας τον Fernandez και παίρνοντας την πρωτοπορία. Αμέσως σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα και άνοιξε διαφορά 0.8 δευτερολέπτων. Ο Fernandez έπρεπε πλέον να υπερασπιστεί τη θέση του, καθώς ο Martin είχε αρχίσει να πιέζει για τη 2η θέση.

Η επίθεση του Martin ήρθε στη στροφή 1, στον 18ο γύρο. Ο Fernandez δεν αντιστάθηκε ιδιαίτερα και ο Ισπανός της Aprilia ανέβηκε στη 2η θέση. Με τον Marc Márquez στην 8η, ο Τίτλος εξακολουθούσε να είναι εξασφαλισμένος.

Η ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΟ ΣΗΜΑΙΑ

Ωστόσο, η 8η θέση του Márquez δεν ήταν καθόλου εξασφαλισμένη. Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ακολουθούσε για αρκετούς γύρους τον αναβάτη της Ducati και στον 19ο γύρο κατάφερε να τον προσπεράσει, ρίχνοντάς τον στην 9η θέση.

Ακόμη και αυτή η θέση αρκούσε για τον Τίτλο. Όμως ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) βρισκόταν μόλις 0.4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Márquez. Αν ο Ισπανός υποχωρούσε στη 10η θέση και ο Martin κατάφερνε με κάποιον τρόπο να περάσει στην 1η, τότε, απίστευτο κι όμως αληθινό, η μάχη του Τίτλου θα μεταφερόταν στον τελευταίο Αγώνα στην Valencia.

Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Marini δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τον Márquez. Ο Martin βρισκόταν 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Bezzecchi και ο 8ος Τίτλος του Ισπανού ήταν πλέον πολύ κοντά. Η 2η θέση του Martin, πάντως, δεν ήταν εξασφαλισμένη, καθώς ο Fernandez βρισκόταν μόλις 0.3 δευτερόλεπτα πίσω του. Καθώς ξεκινούσε ο τελευταίος γύρος, οι πανηγυρισμοί στην πλευρά της Ducati πλησίαζαν.

Ο Bezzecchi έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει ζωντανή τη μάχη του Τίτλου, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό Σαββατοκύριακο με δύο νίκες στο Portimão, τόσο στο Sprint όσο και στο Grand Prix. Ο Martin πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στη 2η θέση, έπειτα από μια εξαιρετική εμφάνιση, ενώ ο Fernandez συμπλήρωσε το βάθρο, επισφραγίζοντας ένα υπέροχο αγωνιστικό τριήμερο στην απαιτητική πίστα της Πορτογαλίας.

MM93 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ MOTOGP 2026

Ωστόσο, η Κυριακή στην Πορτογαλία, όπως και ολόκληρη η σεζόν του MotoGP 2026, ανήκει στον Marc Márquez.

Η Aprilia διέθετε την καλύτερη μοτοσυκλέτα φέτος, κάτι που επιβεβαιώθηκε με την τριπλή παρουσία της στο βάθρο του Portimão. Όμως, στο τέλος, η Ducati είχε τον καλύτερο αναβάτη. Ο Marc Márquez είναι πλέον 8 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Giacomo Agostini και εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αναβάτες όλων των εποχών.

ΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ο Di Giannantonio ανέκαμψε και τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Ogura, ο οποίος ξεκίνησε από τη 15η θέση και κατάφερε να ολοκληρώσει τον Αγώνα στην πρώτη πεντάδα. Ο Aldeguer τερμάτισε 6ος, ενώ οι Binder, Marc Márquez και Marini κατέλαβαν τις θέσεις 7, 8 και 9 αντίστοιχα. Ο Moreira είχε πτώση στον τελευταίο γύρο, στη στροφή 5, μπροστά από τους τρεις αναβάτες.

Ο Iker Lecuona (Ducati Lenovo Team), που αντικαθιστά τον τραυματία Francesco Bagnaia, τερμάτισε στη 10η θέση, εξασφαλίζοντας ακόμη μία παρουσία της Ducati Lenovo Team στην πρώτη δεκάδα. Τη βαθμολογούμενη δεκαπεντάδα συμπλήρωσαν οι Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στην Βαλένθια. Ο Marc Márquez επιστρέφει στην Ισπανία ως 8 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP και αναμένεται, όπως πάντα, να αποθεωθεί από τους συμπατριώτες του.

Η Aprilia Racing θα επιδιώξει να εξασφαλίσει τον Τίτλο Κατασκευαστών και να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία σεζόν της εποχής των 1000κ.εκ.

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