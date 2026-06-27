του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος MotoGP επέστρεψε στην κορυφή των χρόνων και έδειξε να ελέγχει την κατάσταση την πρώτη ημέρα δράσης στο καυτό Assen.

Καυτός. Και ο καιρός ήταν επίσης ιδιαίτερα ζεστός. Η πρώτη ημέρα δράσης του MotoGP στο Assen είδε τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) να αντιδρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετά το Τσέχικο GP, κατακτώντας την 1η θέση και μπαίνοντας επικεφαλής στη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου. Ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) ακολούθησε στη 2η θέση, ενώ ένας γρήγορος τελευταίος γύρος από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) του χάρισε την 3η θέση.

ΠΡΩΤΑ ΛΕΠΤΑ: Το MotoGP ξεκινά στο Assen

Υπό ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, ξεκίνησε η ωριαία περίοδος Δοκιμών του MotoGP. Τα πρώτα δράματα δεν άργησαν να έρθουν για τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), καθώς ο δευτεραθλητής του 2025 είχε μια πτώση στη Στροφή 5. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ανέβηκε ξανά στη μοτοσυκλέτα του και επέστρεψε στην πίστα. Την ίδια στιγμή, στην κορυφή της κατάταξης, ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) συνέχιζε την εξαιρετική του φόρμα από την Τσεχία, οδηγώντας μπροστά στην κατάταξη, με τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Bezzecchi να ακολουθεί στη 2η θέση.

Καθώς η διαδικασία προχωρούσε, οι χρόνοι βελτιώνονταν στο δεύτερο μισό της περιόδου. Ο Fabio Quartararo(Monster Energy Yamaha MotoGP) βρέθηκε προσωρινά μέσα στη σημαντική πρώτη δεκάδα, ενώ οι Diogo Moreira(Pro Honda LCR), Pedro Acosta και Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) κατείχαν επίσης προσωρινές θέσεις πρόκρισης για τις Κατατακτήριες 2, 15 λεπτά πριν από το τέλος. Ωστόσο, ο “The Beast” δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος όταν συνάντησε τον Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) να κινείται αργά πάνω στην αγωνιστική γραμμή στη Στροφή 12. Στο μεταξύ, ο Bezzecchi είχε ήδη ανέβει στην 1η θέση, καθώς η μάχη έμπαινε στην πιο κρίσιμη φάση της.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ: Πτώσεις για Aldeguer, Martin και Alex Marquez

Λίγο αργότερα εμφανίστηκαν κίτρινες σημαίες στις Στροφές 11 και 12, μετά από πτώση του Fermin Aldeguer(BK8 Gresini Racing MotoGP), ο οποίος έπεσε στο ίδιο σημείο με πέρυσι. Αν και η αρχική πτώση ήταν σχετικά ήπια, κατέληξε να κυλήσει στην αμμοπαγίδα και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο. Στα τελευταία 10 λεπτά όλα παρέμεναν ανοιχτά, με αρκετά μεγάλα ονόματα να χρειάζονται ακόμη έναν γρήγορο γύρο, μεταξύ αυτών και ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), που βρισκόταν μόλις στη 17η θέση.

Ωστόσο, δεν υπήρξε χρόνος για σημαντικές βελτιώσεις, καθώς οι κίτρινες σημαίες βγήκαν ξανά, αυτή τη φορά λόγω μιας πτώσης του Jorge Martin (Aprilia Racing) στη Στροφή 12. Ένα μικρό γλίστρημα κατά την είσοδο στη στροφή αποσταθεροποίησε τη μοτοσυκλέτα του και έχασε το μπροστινό, ευτυχώς όμως σηκώθηκε και αποχώρησε περπατώντας.

Στη συνέχεια, ο Alex Marquez είχε μια βίαιη πτώση με highside στη Στροφή 11, η δεύτερη της ημέρας για τον ίδιο, γεγονός που προκάλεσε κόκκινη σημαία ενώ απέμεναν 3 λεπτά. Ο αναβάτης με το #73 αποχώρησε επίσης περπατώντας, όμως η περίοδός του ολοκληρώθηκε εκεί. Παρ’ όλα αυτά, εξασφάλισε θέση στις Κατατακτήριες 2 καταλαμβάνοντας τη 10η θέση και, ευτυχώς, δεν υπέστη κάποιο κάταγμα. Θα επανεκτιμηθεί από τους γιατρούς πριν από την έναρξη των ΕΔ2.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: Η πρώτη δεκάδα της Παρασκευής

Με την επανεκκίνηση της διαδικασίας, τόσο ο Bagnaia όσο και ο Bastianini, που βρίσκονταν εκτός πρώτης δεκάδας, κατάφεραν να ανέβουν σε θέσεις που οδηγούν απευθείας στις Κατατακτήριες 2.

Κανείς όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Bezzecchi, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος και στις δύο περιόδους της Παρασκευής και δείχνει να είναι ο αναβάτης που όλοι θα προσπαθήσουν να νικήσουν το Σάββατο. Ο Raul Fernandez κατέκτησε τη 2η θέση χάρη στον πολύ καλό του γύρο πριν από την κόκκινη σημαία, ενώ ο Acosta ανέβηκε 3ος με την τελευταία του προσπάθεια. Ο Ogura ολοκλήρωσε 4ος μπροστά από τον ανεβασμένο Bagnaia, ενώ ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ήταν 6ος. Ο Fabio Di Giannantonio(Pertamina Enduro VR46 Racing Team) χάρισε στην Ducati τρεις συνεχόμενες θέσεις, τερματίζοντας 7ος, μπροστά από τους Bastianini, Martin και Alex Marquez.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1: Μεγάλα ονόματα εκτός δεκάδας

Ο Morbidelli θα χρειαστεί να περάσει από τις Κατατακτήριες 1, καθώς έχασε την απευθείας πρόκριση για μόλις 0.026 δευτερόλεπτα. Ανάμεσα στα γνωστά ονόματα που έμειναν εκτός πρώτης δεκάδας ήταν και ο Joan Mir (Honda HRC Castrol), ο οποίος ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Honda στην περίοδο Δοκιμών, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, ενώ ο Moreira ήταν 13ος. Ο Aldeguer δεν επέστρεψε στην πίστα μετά την πτώση του και περιορίστηκε στη 14η θέση, ενώ η ταχύτερη Yamaha ήταν αυτή του Quartararo, μία θέση πιο πίσω.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα και επιστρέψτε για ακόμη περισσότερη καυτή δράση από την πίστα TT Circuit Assen!

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