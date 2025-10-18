του Δημήτρη Διατσίδη

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε Tissot MotoGP Sprint για τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) και παρόλο που ο Ιταλός δεν το έκανε εύκολο για τον εαυτό του στο Phillip Island, κατάφερε να περάσει μπροστά από τον Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) 3 γύρους πριν το τέλος και να πάρει τη νίκη. Το βάθρο του Sprint συμπλήρωσε ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), καθώς η μάχη κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή, με τις θέσεις από την 3η έως την 5η να χωρίζονται από μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: έκπληξη στο ξεκίνημα και νέος πρωτοπόρος

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) έκανε την καλύτερη εκκίνηση και πήρε την πρωτοπορία, αλλά μέχρι τη στροφή 2, καθώς ο Fernandez είχε περάσει μπροστά στο 1ο γύρο. Ήταν μπροστά από το φαβορί του Αγώνα Bezzecchi, που είχε “έξτρα” αεροδυναμικά βοηθήματα στην Aprilia του, λόγω μιας μάλλον άτυχης επαφής με γλάρους στον γύρο προθέρμανσης. Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) που ξεκλινησε από την Pole position είχε πέσει στην 6η θέση πίσω από τους Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και Acosta, ενώ ο ομόσταυλος του #37, Brad Binder, έπεσε στη στροφή 2 στον 1ο γύρο.

Καθώς οι Fernandez και Bezzecchi απομακρύνονταν με το 1-2 για την Aprilia, η μάχη για την 3η θέση φούντωνε, με τον Alex Marquez να δέχεται όλο και περισσότερη πίεση από τους Miller, Acosta, Quartararo, ενώ ο Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech 3) έκανε εξαιρετική δουλειά στην 7η. Στον 5ο γύρο, οι Miller και Marquez αντάλλαξαν θέσεις στις στροφές 10 και 1. Στη μάχη για την κορυφή, ο Bezzecchi είχε μια πολύ επικίνδυνη στιγμή κατεβαίνοντας προς τη στροφή 10, αποφεύγοντας οριακά τον Fernandez και χάνοντας αρκετό χρόνο. Στον 7ο γύρο, ο Acosta πέρασε τόσο τον Miller όσο και τον Marquez στη στροφή 1.

___________________________________________________________________________________

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: Ο Bezzecchi επιτίθεται στον Fernandez

Μέχρι τον 9ο γύρο, ο ‘Bez’ ήταν ξανά στον πίσω τροχό του Fernandez και είχε σαφώς ταχύτερο ρυθμό από το #25, κάνοντας την επίθεση του γρήγορα στη στροφή 2 στον 10ο γύρο. Στο μεταξύ, στον 11ο γύρο, ο νικητής του Grand Prix Ινδονησίας Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) έπεσε στη στροφή 6, αλλά ήταν εντάξει και αποχώρησε με τα πόδια.

Στον τελευταίο γύρο μπροστά, όλα είχαν κριθεί καθώς οι Bezzecchi και Fernandez είχαν εδραιώσει τις δύο πρώτες θέσεις, εκτός απροόπτου. Αλλά η πραγματική μάχη ήταν πίσω τους: Acosta, Miller και Di Giannantonio κοντραρίστηκαν για την τελευταία θέση στο βάθρο.

____________________________________________________________________________________

ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: το πρώτο 1-2 της Aprilia σε Sprint

Ο Bezzecchi επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε τη νίκη για δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο, ενώ ο Fernandez ανέβηκε επίσης για δεύτερη φορά στη σειρά στο βάθρο του Sprint, σηματοδοτώντας το πρώτο 1-2 της Aprilia σε Tissot Sprint. Ο Acosta άντεξε στην πίεση του Miller και του Di Giannantonio και κράτησε την 3η θέση στη γραμμή τερματισμού και έτσι είχαμε το πρώτο Sprint χωρίς παρουσία Ducati στο βάθρο.

Πίσω από την πρώτη πεντάδα, ο Alex Marquez τερμάτισε 6ος, έχοντας χάσει έδαφος μετά την εκρηκτική του εκκίνηση, ενώ ο Quartararo ήταν 7ος. Και οι δύο θα ελπίζουν για κάτι καλύτερο την Κυριακή. Οι Luca Marini (Honda HRC Castrol) και Espargaro συμπλήρωσαν τους βαθμούς του Sprint.

ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΜΩΝ: μάχη στο πίσω μέρος

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) ανέβηκε στη 10η θέση, ενώ στο πίσω μέρος, ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) και ο προσωρινός του συναθλητής Michele Pirro έζησαν έναν Αγώνα Sprint που θέλουν να ξεχάσουν. Η 19η θέση του Pecco, σε συνδυασμό με τη νίκη του Bezzecchi, σημαίνει ότι τους χωρίζουν πλέον μόλις 8 βαθμοί στη μάχη για την 3η θέση συνολικά.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του Sprint στον παρακάτω πίνακα και επιστρέψτε αύριο για τη μεγάλη μέρα του Grand Prix. Θα καταφέρει ο Bezzecchi το “νταμπλ” παρά τη διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου; Οι αριθμοί το επιτρέπουν, αλλά η τύχη έχει τον δικό της ρόλο…

Αποτελέσματα Sprint: MotoGP_Sprint-5