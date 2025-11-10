του Δημήτρη Διατσίδη

Χωρίς ούτε ένα λάθος ή λάθος τροχιάς ώστε να ανοίξει τη γραμμή του, ο #72 ήταν πραγματικά «Simply the Bez», καθώς οι #73 και #37 ανέβηκαν στο βάθρο του MotoGP MotoGP στο της Κυριακής.

Ήταν τελειότητα από την αρχή έως το τέλος για τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ο οποίος προηγήθηκε και των 25 γύρων στο Qatar Airways Grand Prix της Πορτογαλίας. Μια ζωτικής σημασίας νίκη που τον έφερε άνετα μπροστά στη μάχη για την 3η θέση στο Πρωτάθλημα και θα χρειαστεί μόνο λίγους βαθμούς για να τη «σφραγίσει» την επόμενη εβδομάδα στην Valencia. Πίσω από τον Ιταλό στην πίστα, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) άντεξε στην όψιμη πίεση του Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), με το βάθρο να αλλάζει μορφή σε σχέση με το Sprint του Σαββάτου.

ΦΩΤΑ ΣΒΗΣΤΑ! Ο Bezzecchi κρατά πίσω τον Acosta

Ξεκινώντας εξαιρετικά, ο Acosta εκτοξεύτηκε από τη γραμμή εκκίνησης αλλά δεν μπόρεσε να περάσει τον Bezzecchi, που πήρε την πρωτοπορία από την pole. Ο Alex Marquez αντέγραψε την εκκίνηση του Sprint για να ανέβει 3ος, αλλά πίσω υπήρχε δράμα. Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) μπλέχτηκε σε μια συμπλοκή στη στροφή 5, πέφτοντας και ολοκληρώνοντας έτσι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Στον 2ο γύρο ο Marquez έκανε την κίνησή του για να πάρει τη 2η θέση από τον Acosta και ξεκίνησε την καταδίωξη του Bezzecchi. Πιο πίσω, ο Joan Mir (Honda HRC Castrol), 3ος στην Sepang, εγκατέλειψε με ακόμη ένα τεχνικό πρόβλημα στο τέλος του 2ου γύρου.

ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ: Ο Pecco στην 4η μέχρι που…

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) κρατούσε την 4η θέση μπροστά από τον Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), καθώς ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021 έκανε ξανά μια δυνατή εμφάνιση. Ο «El Diablo» είχε πίσω του τον Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), ο οποίος δεχόταν επίθεση από τον νικητή του GP της Ινδονησίας Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP). Ο rookie έκανε μια τολμηρή προσπέραση στη στροφή 5 στον Νοτιοαφρικανό, με επαφή και παίρνοντας λίγη αεροδυναμική από τα πίσω πτερύγια… αλλά και την 5η θέση από τον #33. Ο Aldeguer πέρασε μετά τον Quartararo και κατέλαβε την 4η θέση όταν ο Bagnaia έπεσε στη στροφή 10 στον 11ο γύρο. Τέταρτη συνεχόμενη εγκατάλειψη Κυριακής για τον #63 και μεγάλο πλήγμα στις ελπίδες του για την 3η θέση στη βαθμολογία.

Στην κορυφή, ο Bezzecchi απομακρυνόταν συνεχώς από τον Marquez και μέχρι τον 15ο γύρο είχε προβάδισμα 2.2 δευτερολέπτων από τον #73. Ο Acosta βρισκόταν άλλα 2.4 δευτερόλεπτα πιο πίσω αλλά είχε άνετο περιθώριο 6.4 δευτερολέπτων από Aldeguer και Binder. Η κύρια μάχη προς το τέλος ήταν για την 6η θέση, με τον Quartararo να συνεχίζει την εξαιρετική του άμυνα μπροστά από τον συμπατριώτη του Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) και τον εντυπωσιακό Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team).

ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ: Ο Acosta αντεπιτίθεται στον Marquez

Ενώ όλα έδειχναν σταθερά μπροστά, ο Acosta βρήκε «δεύτερη πνοή» μόλις τέσσερις γύρους πριν το τέλος, μειώνοντας κατά τρία τέταρτα του δευτερολέπτου τη διαφορά από τον Marquez, καθώς ο δευτεραθλητής του 2025 άρχισε να δυσκολεύεται. Με δύο γύρους να απομένουν, η διαφορά ήταν στο ένα δευτερόλεπτο και, αν και η αποστολή ήταν δύσκολη, τίποτα δεν θεωρείται αδύνατο για τον #37 της KTM. Πιο πίσω, ο Zarco έπεσε σε ρυθμό και ο Ogura τον πέρασε για την 7η θέση, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πήρε την 8η.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ! Η λαμπρή νίκη του Bezzecchi

Στον τελευταίο γύρο, ο Marquez απάντησε, περιορίζοντας τη ζημιά, παρότι ο Acosta συνέχισε να πλησιάζει. Μια εμπνευσμένη οδήγηση από τον Ισπανό τον έφερε κοντά, αλλά όχι αρκετά – μια γνώριμη ιστορία από το Σάββατο. Κανείς, όμως, δεν μπόρεσε να αγγίξει τον Bezzecchi. Από τα φώτα μέχρι τη σημαία, ο #72 έκανε το MotoGP στο Portimao δικό του με μια μαγευτική νίκη, όντας ο 6ος διαφορετικός νικητής σε ισάριθμα Grand Prix. Οι Marquez και Acosta συμπλήρωσαν το βάθρο πίσω από τον αναβάτη της Aprilia, που χάρισε στον Ιταλικό κατασκευαστή την 3η του νίκη για το 2025 – πρώτη φορά στην ιστορία που η Aprilia κερδίζει 3 Αγώνες μέσα σε μία σεζόν.

Ο Aldeguer #54 κράτησε την 4η θέση μπροστά από τον Binder που κατάφερε για τρίτη φορά να είναι στην πρώτη εξάδα για τη σεζόν, ενώ ο Quartararo σημείωσε την καλύτερή του επίδοση σε Πορτογαλικό GP από το 2022. Η 7η θέση του Ogura σηματοδοτεί τις πρώτες συνεχόμενες παρουσίες του στην πρώτη δεκάδα από Jerez και Le Mans νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο Di Giannantonio άντεξε στην αντεπίθεση του Zarco για την 8η θέση, ενώ ο Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3) έφερε την τρίτη KTM μέσα στη δεκάδα.

Οι τελευταίοι που βαθμολογήθηκαν στο Πορτογαλικό GP ήταν οι Luca Marini (Honda HRC Castrol), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), ο τοπικός ήρωας Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και ο Nicolo Bulega (Ducati Lenovo Team) στο ντεμπούτο του στο MotoGP.

Επόμενος σταθμός: Βαλένθια

Και έτσι, επιστρέφουμε με ανυπομονησία στην Βαλένθια για τον μεγάλο τελικό της σεζόν.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: MotoGP_Race-4