του Νεκτάριου Διατσίδη

Ήταν ένα αριστούργημα ελευθερίας και έκφρασης πάνω σε μια KTM, ένας τελευταίος γύρος που θα μείνει στην ιστορία για το Red Bull MotoGP Rookies Cup. Από μια μάχη τεσσάρων αναβατών για την κορυφή, ο Brian Uriarte τοποθετήθηκε ιδανικά για να πάρει τη 2η θέση στην πίσω ευθεία του Misano. Όταν ο πρωτοπόρος David González φρέναρε πολύ αργά στην κλειστή δεξιά στροφή πριν τον τερματισμό, ο Uriarte πέρασε από την εσωτερική και πήρε το προβάδισμα. Ήταν αδύνατον να τον περάσει κανείς στις δύο τελευταίες αριστερές στροφές.

Ο Marco Morelli πίεζε τον Uriarte, που οδηγούσε μπροστά για μεγάλο διάστημα και τελικά κατέκτησε τη 2η θέση μπροστά από τον Zen Mitani, που ανέβασε ρυθμό στο τέλος. Ο González τερμάτισε 4ος, με μόλις 0.308 δευτερόλεπτα να χωρίζουν και τους τέσσερις στην καρό σημαία.

Ο Uriarte μπήκε στον προτελευταίο Αγώνα της 19ης σεζόν του Κυπέλλου ως πρωτοπόρος στη βαθμολογία, μπροστά από τους Veda Pratama και Hakim Danish. Όταν ο Pratama συγκρούστηκε με τον Yaroslav Karpushin και έπεσε στον 11ο από τους 15 γύρους, παρασύροντας και τον Danish εκτός πίστας, το Κύπελλο ουσιαστικά κατέληξε στον Uriarte.

Brian Uriarte – 1ος

«Είχα ξεφύγει σχεδόν ένα δευτερόλεπτο», εξήγησε ο 17χρονος Ισπανός. «Αλλά με “έπιασαν” και ο Αγώνας κρίθηκε στον τελευταίο γύρο. Φρέναρα πολύ αργά στο τέλος της ευθείας, πήρα την εσωτερική και αυτό ήταν».

«Απόλαυσα τον Αγώνα, η παρατεταμένη δεξιά στροφή πριν την πίσω ευθεία είναι μοναδική. Εξοικειώθηκα αυτό τον χειμώνα — να “γλιστράω” έτσι στις δεξιές. Είναι ένα σημείο που βελτίωσα από χθες και είχα πολύ καλή επιτάχυνση στην πίσω ευθεία».

«Το πρωτάθλημα έχει κριθεί, άρα υπάρχει λιγότερη πίεση. Θα προσπαθήσω να φτάσω το ρεκόρ νικών του Ángel». Ο Ángel Piqueras είναι ο πιο επιτυχημένος Rookie όλων των εποχών με 11 νίκες στις σεζόν 2022 & 2023.

Marco Morelli – 2ος

«Ήταν ένας φανταστικός Αγώνας, τον απόλαυσα πάρα πολύ», δήλωσε ενθουσιασμένος ο 18χρονος Αργεντίνος. «Ήταν δύσκολο γιατί όταν ξέρεις ότι κάποιοι παλεύουν για το πρωτάθλημα, ίσως σκεφτείς ότι πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Αλλά εγώ το βλέπω αλλιώς — καλύτερα να αγωνίζεσαι και να μην κάνεις λάθη».

«Είχα σε όλο τον Αγώνα τον Brian μπροστά μου. Είμαι χαρούμενος για εκείνον που είναι ο πρωταθλητής του Red Bull Rookies Cup 2025».

«Προσπαθούσα να είμαι πάντα μπροστά. Ένιωθα πολύ καλά με τη μοτοσυκλέτα. Οπότε, ας δούμε αν μπορούμε να το ξανακάνουμε αύριο και να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Zen Mitani – 3ος

«Έπρεπε να προσέχω τον ώμο μου, να τον “σώσω”», εξήγησε ο 18χρονος Ιάπωνας. «Οπότε απλώς έμεινα στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Και μετά, στους δύο τελευταίους γύρους, το έβγαλα από το μυαλό μου και κοίταξα μόνο μπροστά και το πάλεψα».

«Ήταν υπέροχο που ο Kevin Schwantz μου μίλησε πριν τον Αγώνα. Τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν παιδί και γι’ αυτό αγωνίζομαι με το νούμερο 34. Αύριο θα συνεχίσω και δεν θα σκέφτομαι πολύ τον ώμο μου».

David González – 4ος

«Είχα πολύ δυνατή μάχη με τον Pratama, τον Brian, τον Morelli και τον Mitani», δήλωσε ενθουσιασμένος ο 17χρονος Ισπανός. «Ήταν ένας πολύ συναρπαστικός Αγώνας, με υπέροχες μονομαχίες. Πήρα το προβάδισμα στον τελευταίο γύρο, ήμουν αποφασισμένος να το κρατήσω, να μην αφήσω κανέναν να περάσει».

«Φρέναρα πάρα πολύ αργά στο τέλος της πίσω ευθείας, υπερβολικά αργά, το μπροστινό άρχισε να φεύγει, σχεδόν έπεσα. Το έσωσα, αλλά ο Αγώνας χάθηκε. Παρ’ όλα αυτά, ήταν υπέροχος Αγώνας και αύριο θα προσπαθήσω ξανά».

Hakim Danish – 10ος

«Σήμερα θέλω να συγχαρώ τον Brian», δήλωσε ο 18χρονος Μαλαισιανός. «Έκανε εξαιρετική δουλειά φέτος. Στον Αγώνα ένιωθα αρκετά καλά, αλλά δυστυχώς παραλίγο να πέσω. Ήρθαμε σε επαφή και βγήκα εκτός πίστας».

«Θα δω το βίντεο του Αγώνα απόψε και θα προσπαθήσω να βελτιωθώ λίγο. Αύριο θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Veda Pratama – Πτώση

«Ήμουν λίγο άτυχος, νομίζω», σχολίασε ο 16χρονος Ινδονήσιος. «Ένιωθα αυτοπεποίθηση πριν τον Αγώνα. Αλλά μόλις ξεκίνησε, δεν ξέρω γιατί, όλοι οι αναβάτες τρελάθηκαν. Δεν με άφηναν να φτάσω μπροστά. Αυτοί είναι οι αγώνες».

«Ήταν απλώς ατυχία που έπεσα γιατί άλλος αναβάτης με ακούμπησε και δεν μπορούσα να κρατήσω τον έλεγχο. Αύριο είναι άλλος ένας Αγώνας και θα παλέψω για τη νίκη ώστε να μπορέσω να πάρω τη 2η θέση στο Κύπελλο».

Τελικά στο Red Bull Rookies Cup είχαμε έναν ακόμη Ισπανό Πρωταθλητή, όπως αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά η απόδοση οδηγών από την Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, δείχνουν ότι αυτή η σειρά των Αγώνων είναι το εισιτήριο για το θαυμαστό κόσμο του MotoGP και το ενδεχομένως “χρυσό”μέλλον του κάθε νέου που ονειρεύεται να γίνει Valentino Rossi Marc Marquez!