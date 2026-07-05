του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Nicolò Bulega την δεύτερη ημέρα του WDW, οδηγώντας την Ducati V4 S, βρέθηκε μόλις δύο δευτερόλεπτα μακριά από το ρεκόρ Superbike. Στις Κατατακτήριες, επικράτησε ενός εξαιρετικού Baldassarri για μόλις 68 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος ο Bagnaia, τέταρτος ο Montella, ακολούθησαν οι Surra, Morbidelli και Di Giannantonio, ενώ ο Pirro κατετάγη 9ος, τη στιγμή που ο Marc Marquez ήταν μόλις 12ος.

Το Race of Champions αποτελεί αναμφίβολα το αποκορύφωμα του φετινού WDW και το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές, μια πρόγευση για τον αγώνα της Κυριακής με τις Panigale V4-S.

Ο Nicolò Bulega κατέκτησε την pole position με χρόνο 1’34”386, μόλις δύο δευτερόλεπτα πιο αργός από το ρεκόρ γύρου που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο με Superbike στην Superpole. Ο αναβάτης της Aruba κατάφερε να επικρατήσει οριακά του εντυπωσιακού Lorenzo Baldassarri, με διαφορά μόλις 68 χιλιοστών.

Εξαιρετική εμφάνιση και για τον αναβάτη της Go Eleven, που χάρισε το 1-2 στις Superbike συμμετοχές. Την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνει ο Pecco Bagnaia, που βρέθηκε μόλις 228 χιλιοστά μακριά από την κορυφή. Ένα λάθος στον τρίτο τομέα στοίχισε ακριβά στον Πιεμοντέζο, χάνοντάς του πολύτιμα δέκατα.

Λίγο πιο πίσω έμεινε ο Marc Marquez, που επέλεξε να μην πιέσει. Ο Ισπανός ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες στη 12η θέση, πίσω από τον Bautista, με διαφορά 2,2 δευτερολέπτων από τον χρόνο του Bulega.

Επιστρέφοντας στις πρώτες θέσεις, ο Yari Montella ηγείται της δεύτερης σειράς, μπροστά από τον Alberto Surra, ο οποίος επικράτησε του Franco Morbidelli για μόλις 51 χιλιοστά. Ο αναβάτης της VR46 κατετάγη έκτος, με τον Di Giannantonio ακριβώς πίσω του να ανοίγει την τρίτη σειρά, όπου βρίσκονται επίσης οι Bridewell και Pirro. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται και ο Syaharin. Ο Mackenzie είναι 13ος, μπροστά από τους Tulovic, Jacobsen και Waters.

O Alex Marquez θα δει τον Αγώνα από τον τοίχο των πιτς, καθώς η φυσική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.