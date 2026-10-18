του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Nicolo Bulega συνέχισε να γράφει ιστορία στο WorldSBK, κατά την προτελευταία ημέρα της σεζόν στην Jerez. Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati κατέκτησε την pole position και στη συνέχεια προηγήθηκε και στους 21 γύρους του Αγώνα 1, εξασφαλίζοντας την 30ή νίκη του στη φετινή χρονιά. Ο Ιταλός επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του σε μια σεζόν που καταρρίπτει ρεκόρ.

Τα σημαντικότερα σημεία των Κατατακτηρίων Superpole

– Ο Bulega συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στις Κατατακτήριες, κατακτώντας την 11η pole position της σεζόν. Με αυτή την επίδοση ισοφάρισε το ρεκόρ του Ben Spies για τις περισσότερες pole position σε μία αγωνιστική χρονιά του WorldSBK. Ο Sam Lowes πήρε τη 2η θέση, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση στις Κατατακτήριες Superpole και εξασφαλίζοντας την τρίτη εκκίνηση από την πρώτη σειρά της φετινής χρονιάς. Πίσω του θα εκκινήσει ο Lecuona.

– Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) σημείωσε έναν πολύ καλό χρόνο, εξασφαλίζοντας την 5η θέση. Ο ομόσταυλός του, Axel Bassani, κατετάγη 10ος, με τους δύο αναβάτες της Bimota να είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι εκτός Ducati στην πρώτη δεκάδα.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 1:36.643

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.317 δ.

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.455 δ.

Τα σημαντικότερα σημεία του Αγώνα 1

– Ο Bulega πήρε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή και έλεγξε τον Αγώνα WorldSBK από την αρχή μέχρι το τέλος. Σημείωσε επίσης τον ταχύτερο γύρο, ενώ τερμάτισε με διαφορά λίγο μικρότερη από δύο δευτερόλεπτα. Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) ήταν ο βασικός αντίπαλός του σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Χρησιμοποιώντας πιο μαλακό εμπρός ελαστικό, ο Lowes κατάφερε αρχικά να δημιουργήσει διαφορά από τον Iker Lecuona, ωστόσο αυτή άρχισε να μειώνεται προς το τέλος.

– Ο Lecuona #7 (Aruba.it Racing – Ducati) δέχθηκε από νωρίς την πίεση του Yari Montella (Barni Spark Racing Team), ο οποίος επιτέθηκε στους πρώτους γύρους. Ο Ισπανός βρήκε σταδιακά τον ρυθμό του και στους τελευταίους γύρους άρχισε να πλησιάζει τον Lowes #14, χωρίς όμως να καταφέρει να διεκδικήσει τη 2η θέση, τερματίζοντας τελικά 3ος.

– Ο Αγώνας του Montella #5 ξεκίνησε με τη μάχη απέναντι στον Lecuona και ολοκληρώθηκε με μια μονομαχία με τον ομόσταυλό του, Alvaro Bautista. Ο Bautista, που εκκίνησε από την 9η θέση, βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών προσπεράσεων. Αρχικά διατήρησε τη θέση του, προτού περάσει τον Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) στη στροφή 9, στον τρίτο γύρο, και αρχίσει να ανεβαίνει στην κατάταξη. Λίγο περισσότερο από τρεις γύρους πριν από το τέλος, προσπέρασε τον Montella στη στροφή 5, εξασφαλίζοντας την 4η θέση και το καλύτερο αποτέλεσμά του μετά το Αγώνα Tissot Superpole στο Balaton Park, τον Μάιο.

Δηλώσεις πρωταγωνιστών

1η θέση – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Είναι το τελευταίο μου αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην κατηγορία Superbike και είναι σημαντικό να αποχαιρετήσω αυτό το paddock με μια καλή εμφάνιση. Μου αρέσει αυτή η πίστα, αν και έχει λίγο περισσότερη σκόνη σε σχέση με πέρυσι και η πρόσφυση είναι χαμηλότερη. Στο τέλος της ημέρας, όμως, οι συνθήκες είναι ίδιες για όλους και πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Η ομάδα μου κι εγώ κάναμε εξαιρετική δουλειά και ελπίζω αύριο ο καιρός να είναι καλός. Οι συνθήκες φαίνονται λίγο περίεργες και δύσκολες, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

2η θέση – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

«Ήταν μια καλή και σταθερή ημέρα. Η Jerez ταιριάζει στο στιλ οδήγησής μου και, παρόλο που δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερα προβλήματα στον Αγώνα, ήταν δύσκολο να κινηθώ πιο γρήγορα. Ο Iker με πλησίαζε προς το τέλος και δυσκολευόμουν πολύ με το εμπρός ελαστικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που πάλεψα μαζί του και κατάφερα να διεκδικήσω μια θέση στις πρώτες θέσεις. Ήταν σημαντικό για μένα να πραγματοποιήσω ένα σταθερό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο εδώ, μετά την προηγούμενη εβδομάδα».

3η θέση – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για μένα, αλλά νομίζω ότι σήμερα το πρωί βρήκαμε κάτι που μας βοήθησε. Έκανα ένα μικρό λάθος στις Κατατακτήριες και έχασα ένα δέκατο του δευτερολέπτου, όσο ακριβώς χρειαζόταν για να κάνει τη διαφορά. Ο Αγώνας ήταν πολύ δύσκολος στην αρχή, επειδή με καινούργιο ελαστικό αντιμετωπίζω αρκετές δυσκολίες. Προς το τέλος, όμως, με φθαρμένο ελαστικό, είμαι ένας από τους ταχύτερους αναβάτες στην πίστα. Ακόμη κι όταν οδηγώ πιο ήρεμα και προσπαθώ απλώς να διατηρήσω το ελαστικό, είναι δύσκολο να το διαχειριστώ. Είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσω καλύτερα».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +1.657 δ.

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.853 δ.

4. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +5.328 δ.

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +6.615 δ.

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +12.074 δ.

Ταχύτερος γύρος: Nicolo Bulega (Ducati), 1:38.195

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