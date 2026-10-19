του Νεκτάριου Διατσίδη

Η σεζόν του 2026 στο WorldSBK ολοκληρώθηκε στην Jerez, με τον Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) να κυριαρχεί στον ισπανικό Γύρο. Ωστόσο, οι τελευταίοι Γύροι της χρονιάς επιφύλαξαν μερικές από τις πιο δραματικές στιγμές της. Οι νίκες του Bulega στους δύο Αγώνες της Κυριακής επισφράγισαν μια χρονιά-ρεκόρ, με τον Ιταλό να φτάνει τις 32 νίκες και να ανεβαίνει στο βάθρο σε κάθε Αγώνα της σεζόν.

Στιγμιότυπα από τον Αγώνα Superpole

– Ο Bulega πήρε την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή και παρέμεινε μπροστά σε όλους τους γύρους του Αγώνα Tissot Superpole. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος πανηγύρισε ακόμη μία νίκη και έφτασε τα 35 βάθρα στη σεζόν, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες παρουσίες στο βάθρο σε μία χρονιά WorldSBK.

– Ο Lecuona ξεκίνησε δυνατά και πέρασε μπροστά από τον Sam Lowes στην είσοδο της στροφής 6. Οι δύο αναβάτες διατήρησαν τη 2η και την 3η θέση αντίστοιχα σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα των 10 γύρων, συμπληρώνοντας το βάθρο πίσω από τον Bulega.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0,797 δλ.

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +4,740 δλ.

Τα στιγμιότυπα από τον 2ο Αγώνα

– Ο Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) διατήρησε την πρωτοπορία στις πρώτες έξι στροφές, προτού ο Bulega επιτεθεί στο φρενάρισμα και περάσει μπροστά. Από εκείνο το σημείο, οι δύο αναβάτες της Ducati απομακρύνθηκαν από τους αντιπάλους τους, τερματίζοντας με διαφορά μεγαλύτερη των 13 δευτερολέπτων από τους υπόλοιπους.

– Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα επέτρεψε στον Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Superbike, να ανέβει στην 3η θέση από την εκκίνηση. Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) παρέμεινε πίσω του σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα των 20 γύρων, αυξάνοντας σταδιακά την πίεσή του. Στα τελευταία στάδια κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και, με τις πρώτες σταγόνες βροχής να κάνουν την εμφάνισή τους, ανέβασε τον ρυθμό του και επιτέθηκε μισό γύρο πριν από το τέλος, εξασφαλίζοντας την τελευταία θέση του βάθρου.

– Χωρίς να έχει εξασφαλίσει θέση για το 2027, ο Bautista ολοκλήρωσε τη σεζόν με θετικό τρόπο. Παρέμεινε στην 3η θέση για το μεγαλύτερο μέρος του Αγώνα, αλλά τελικά τερμάτισε 4ος, με τον ομόσταυλό του Yari Montella να ακολουθεί στην 5η θέση.

– Η Ducati κατέλαβε τις έξι πρώτες θέσεις της κατάταξης, με τους Alex Lowes και Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) να είναι οι κορυφαίοι αναβάτες εκτός Ducati. Ο Alex Lowes τερμάτισε 7ος, ενώ ο Bassani βρέθηκε επίσης ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Ο απολογισμός της χρονιάς

– Ο Bulega ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή σεζόν του με 726 βαθμούς, κατακτώντας τον Τίτλο του WorldSBK με διαφορά 163 βαθμών από τον ομόσταυλό του, Lecuona, στην κατάταξη των αναβατών.

– Η σταθερότητα του Montella σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς τού χάρισε την 3η θέση στο πρωτάθλημα, μπροστά από τους Sam Lowes και Alex Lowes.

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), 1ος

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά και αυτό ήταν ένα ακόμη φανταστικό Σαββατοκύριακο. Ήταν η τελευταία φορά που συνεργαστήκαμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, καθώς περάσαμε μαζί πέντε απίστευτα χρόνια, με την τελευταία σεζόν να είναι πραγματικά ξεχωριστή. Θα έλεγα ότι αυτή η χρονιά ήταν απίστευτη. Το χειρότερο αποτέλεσμά μου ήταν η 2η θέση, οπότε τι άλλο να πω; Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να κερδίσω και τους τρεις τελευταίους Αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακου, γιατί ήθελα να αποχαιρετήσω το paddock και την ομάδα με ακόμη περισσότερες νίκες. Τελικά, καταφέραμε να έχουμε ένα ακόμη εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), 2ος

«Άλλαξα ορισμένα στοιχεία στον τρόπο που οδηγώ, ενώ έγιναν και κάποιες αλλαγές στη μοτοσυκλέτα για να με βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα. Ειλικρινά, ένιωθα γρήγορος και ανυπομονούσα να δω τους χρόνους του Nicolo. Νομίζω ότι στον Αγώνα δεν είχαμε μεγάλη διαφορά, ειδικά αν ο καιρός παρέμενε δροσερός. Σε κάθε περίπτωση, ο Nicolo ήταν πολύ ταχύτερος. Κάποια στιγμή άρχισα να τον πλησιάζω, αλλά μετά ήρθε η βροχή και ο άνεμος δυνάμωσε, κάνοντας τον καιρό πιο κρύο. Αυτό επηρέασε σημαντικά την απόδοση του πίσω ελαστικού. Στο τέλος σκέφτηκα ότι έπρεπε να ολοκληρώσω τον Αγώνα σε αυτή τη θέση, κοντά στον Nicolo. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι με στηρίζουν».

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), 3ος

«Δεν ξεκίνησα καλά στον 2ο Αγώνα και για λίγο βρέθηκα μέσα στο γκρουπ των αναβατών. Δεν ένιωθα το ίδιο καλά με πριν, αλλά ο ρυθμός μου ήταν δυνατός. Συνέχισα να πιέζω μέχρι το τέλος. Προσπάθησα να διαχειριστώ λίγο καλύτερα τα ελαστικά στη μέση του Αγώνα, ειδικά το μπροστινό, καθώς χθες αντιμετώπισα αρκετές δυσκολίες με αυτό. Ίσως να στάθηκα λίγο τυχερός με τις συνθήκες σήμερα το απόγευμα, αλλά πίεσα μέχρι το τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος που ολοκληρώνω τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο».

Αποτελέσματα 2ου Αγώνα

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +4.696 δλ.

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +13.349 δλ.

4. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +14.928 δλ.

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +17.192 δλ.

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +18.120 δλ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 726 βαθμοί

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 563

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) – 318

4. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) – 268

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) – 259

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) – 236

Τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες: AllPdfs-2