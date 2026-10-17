του Νεκτάριου Διατσίδη

Το paddock του WorldSBK βρίσκεται στη νότια Ισπανία για τον τελευταίο Γύρο της σεζόν, στην πίστα Circuito de Jerez – Ángel Nieto, με τον Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο και στις δύο περιόδους Ελεύθερων Δοκιμών. Ο Ιταλός είχε πετύχει τρεις νίκες στη συγκεκριμένη πίστα πριν από 12 μήνες και δείχνει έτοιμος να ολοκληρώσει με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία του στο WorldSBK.

– Ο Bulega συμπλήρωσε 38 γύρους και βρέθηκε στην κορυφή της συνδυασμένης κατάταξης, με διαφορά 0.252 δευτερολέπτων από τον Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Οι δύο αναβάτες κατέλαβαν την 1η και τη 2η θέση και στις δύο περιόδους, ενώ ο Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) ακολούθησε σε απόσταση μικρότερη από ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

– Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) σημείωσε τον 6ο ταχύτερο χρόνο, μένοντας μόλις μισό δευτερόλεπτο περίπου πίσω από τον ρυθμό του Bulega. Ο Βρετανός συμπλήρωσε 38 γύρους, εκ των οποίων οι 23 στην απογευματινή περίοδο.

– Ο Lorenzo Baldassarri επιβεβαιώθηκε ότι θα παραμείνει στην Team Goeleven και την επόμενη σεζόν, σηματοδοτώντας την ανακοίνωση με την 7η θέση στην κατάταξη των χρόνων.

– Οι Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) και Jake Dixon (Honda HRC) είχαν πτώσεις στη στροφή 9. Το ατύχημα του Dixon οδήγησε στη διακοπή της δεύτερης περιόδου Ελεύθερων Δοκιμών με κόκκινη σημαία.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Η σημερινή ημέρα δεν ήταν άσχημη, αλλά η πίστα δεν ήταν ιδιαίτερα καθαρή και υπήρχε λίγο λάστιχο στην άσφαλτο. Υπήρχε αρκετή βρωμιά και ήταν δύσκολο να βρούμε καλό ρυθμό και σωστές ρυθμίσεις για τη μοτοσυκλέτα. Μετά την κόκκινη σημαία, αποφάσισα να παραμείνω λίγο περισσότερο στο γκαράζ, ώστε να ολοκληρώσω την περίοδο με τα ελαστικά σε καλή κατάσταση. Για τον Αγώνα χρειαζόταν απλώς να κάνω 21 γύρους και να προσαρμόσουμε τη μοτοσυκλέτα σε αυτή τη διάρκεια. Πρέπει να βελτιωθούμε για αύριο».

2ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

«Είναι ωραίο που βρίσκομαι σε αυτή την πίστα, γιατί έχω ζήσει όμορφες στιγμές εδώ στο παρελθόν. Στον πρώτο γύρο ένιωσα αρκετά καλά, αλλά σήμερα αντιμετώπισα ορισμένα προβλήματα. Αφορούσαν τη μοτοσυκλέτα και τα φρένα, κάτι που δεν μας είχε συμβεί στο παρελθόν. Αυτό άλλαξε λίγο τον ρυθμό μας και δεν μπόρεσα να δείξω την πραγματική μου ταχύτητα. Συνολικά, ήταν μια θετική ημέρα. Δεν έδειξα όλες τις δυνατότητές μου, αλλά και πάλι η απόδοσή μου ήταν αρκετά καλή. Ανυπομονώ να προσπαθήσω να παλέψω ακόμη περισσότερο».

3ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Δυσκολεύτηκα πολύ, επειδή γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η καλύτερή μου πίστα. Δεν είχα καθόλου καλή αίσθηση από τη μοτοσυκλέτα. Δοκιμάσαμε κάτι καινούργιο το απόγευμα, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε λύση που να μου δίνει καλή αίσθηση. Στην τελευταία περίοδο Ελεύθερων Δοκιμών ένιωσα λίγο πιο ανταγωνιστικός ή, τουλάχιστον, κατάφερα να έχω μεγαλύτερη σταθερότητα στους χρόνους μου. Το πρωί ήμουν πολύ ασταθής και έφθειρα πολύ γρήγορα το ελαστικό. Η ομάδα έχει αρχίσει να εξετάζει όλα τα δεδομένα από τις πρωινές και τις απογευματινές Ελεύθερες Δοκιμές. Είναι αλήθεια ότι το απόγευμα είχε περισσότερη ζέστη, αλλά η αίσθηση ήταν σχεδόν ίδια και εξακολουθούσα να δυσκολεύομαι. Θα δούμε, λοιπόν, αν μπορούμε να βρούμε κάτι για αύριο».

Συνδυασμένη κατάταξη μετά τις ΕΔ2

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 1:38.155

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.252 δλ.

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.334 δλ.

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.366 δλ.

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.442 δλ.

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.470 δλ.