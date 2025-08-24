του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 4ος Γύρος της MotoE βρίσκει τον Ιταλό Casadei να απολαμβάνει ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, καθώς οι Baldassarri, Granado, Spinelli και Ferrari ανεβαίνουν στο βάθρο.

1ος ΑΓΩΝΑΣ

Μετά από διακοπή με κόκκινη σημαία στην αρχική εκκίνηση, λόγω πτώσης του τοπικού ήρωα Tibor Erik Varga (Rivacold Snipers Team MotoE) στον 1ο γύρο – γεγονός που τον άφησε εκτός και των δύο Αγώνων – ο Mattia Casadei (LCR E-Team) αντιμετώπισε την πρόκληση του Lorenzo Baldassarri (Dynavolt Intact GP) και κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο Eric Granado συμπλήρωσε το βάθρο του 1ου Αγώνα, χαρίζοντας στην LCR E-Team διπλή παρουσία στην πρώτη τριάδα. Μετά την υπέρβαση των ορίων της πίστας στον τελευταίο γύρο, ο Alessandro Zaccone (Aruba Cloud MotoE Team) υποβιβάστηκε κατά μία θέση στην 5η, δίνοντας στον Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) την ευκαιρία να προαχθεί στην 4η.

2ος ΑΓΩΝΑΣ

Στον 2o Αγώνα των 7 γύρων της MotoE, ο Casadei αναδείχθηκε και πάλι νικητής, έπειτα από μια πρώιμη μάχη με τον Baldassarri. Ο Nicholas Spinelli (Rivacold Snipers Team MotoE) κράτησε ψηλά τον ρυθμό του και τερμάτισε σε μια ενθαρρυντική 2η θέση, ενώ ο Ferrari πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό τελευταίο γύρο, ανεβαίνοντας από την 5η στην 3η θέση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πρώτος επικεφαλής του Αγώνα, Baldassarri, να πέσει στην 4η θέση στην καρό σημαία, ενώ ο Πρωταθλητής Hector Garzo (Dynavolt Intact GP) κατέλαβε την 5η θέση, επιδεικνύοντας δυνατό ρυθμό στο τέλος.

Tα πλήρη αποτελέσματα των Αγώνων στους παρακάτω πίνακες:

