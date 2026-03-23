του Νεκτάριου Διατσίδη

O δεύτερος Αγώνας της χρονιάς για την Moto2 & Moto3 έγινε στην πίστα της Goiania στην Βραζιλία και ο συναγωνισμός στη μεσαία και τη μικρή κατηγορία του MotoGP ήταν έντονος.

Ο Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) πέτυχε μια δύσκολη και άξια νίκη στην Moto2 στο Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil, καθώς μια μάχη ανάμεσα σε δύο αναβάτες για την 1η θέση εξελίχθηκε μεταξύ του νέου πρωτοπόρου της βαθμολογίας και του δεύτερου, Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team). Ο Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) συμπλήρωσε το βάθρο, αφού πέρασε τον Alex Escrig (KLINT Factory Team) στον τελευταίο γύρο και πήρε 16 βαθμούς στην Goiania.

Έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη του παρουσία στην πρώτη σειρά της εκκίνησης λίγες ώρες νωρίτερα, ο Escrig πήρε την πρωτοπορία, με τον Muñoz να κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση από την 11η θέση στη 2η στον 1ο γύρο. Ο Holgado, που είχε την pole, ήταν 3ος, ενώ ο David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team) έπεσε στην 7η από τη 2η θέση της εκκίνησης.

Στον 2ο γύρο, ο Muñoz πέρασε μπροστά με ωραία κίνηση στην εσωτερική του Escrig στη Στροφή 6, και στις αρχές του 3ου γύρου ο Holgado ανέβηκε στη 2η θέση. Μισό γύρο αργότερα, το #96 πέρασε τον Muñoz και πήρε για πρώτη φορά την πρωτοπορία στην Βραζιλία.

Στο τέλος του 6ου γύρου, οι πέντε πρώτοι – Holgado, Muñoz, Escrig, Alonso και Gonzalez – είχαν διαφορά πάνω από ένα δευτερόλεπτο από τους υπόλοιπους, και στον 10ο γύρο ο Gonzalez ξαναπέρασε τον Alonso για την 4η θέση, με τους δύο να βρίσκονται 1.4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Escrig.

Αντί να πιέσει προς τα εμπρός, ο Alonso άρχισε να χάνει έδαφος και δέχτηκε πίεση από τον Izan Guevara (BLUCRU Pramac Yamaha Moto2), ενώ σύντομα τόσο ο ίδιος όσο και ο Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) τον έριξαν στην 7η. Μπροστά, ο Holgado κρατούσε πίσω του τους Muñoz και Escrig, με τους τρεις να χωρίζονται από 1.2 δευτερόλεπτα με 11 γύρους να απομένουν. Ο Gonzalez δυσκολευόταν να πλησιάσει, καθώς βρισκόταν 2.2 δευτερόλεπτα πίσω από τη μάχη του βάθρου.

Με πέντε γύρους να απομένουν, η μάχη για τη νίκη ήταν μεταξύ Holgado και Muñoz, με μόλις 0.3 δευτερόλεπτα να τους χωρίζουν. Ο Gonzalez πλησίαζε τον Escrig για την 3η θέση. Δύομισι γύρους πριν το τέλος, ο Muñoz πέρασε μπροστά – αλλά ο Holgado απάντησε άμεσα, ξαναπερνώντας τον στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού μήκους 0.9 χλμ. Στον τελευταίο γύρο, ο Holgado είχε προβάδισμα 0.7 δευτερολέπτων, ενώ οι Escrig και Gonzalez πάλευαν για την 3η θέση. Στη Στροφή 4, ο Gonzalez εκμεταλλεύτηκε ένα άνοιγμα του Escrig και πήρε την 3η θέση.

Ο Holgado, μετά την πίεση από τον Muñoz, αύξησε τον ρυθμό και κατέκτησε την πρώτη του νίκη στην Moto2 για τη φετινή χρονιά. Ο Muñoz τερμάτισε 2ος, ενώ ο Gonzalez πήρε την 3η θέση, αφήνοντας τον Escrig 4ο – που ωστόσο πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στην Moto2.

Ο Alonso κράτησε πίσω του τους Guevara και Arbolino για την 5η θέση, με τους τρεις να ολοκληρώνουν την πρώτη επτάδα. Οι Collin Veijer, Celestino Vietti και Ivan Ortola συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Από εκτός 20άδας την Παρασκευή, σε pole position και στη συνέχεια τρίτη νίκη της χρονιάς – ένα εντυπωσιακό Σαββατοκύριακο για τον νέο πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Moto2, ενόψει του επόμενου Αγώνα στο Austin.

Μοτο3: Ο Maximo Quiles αντιστέκεται στον Marco Morelli και παίρνει τη νίκη – ο Veda Pratama γράφει ιστορία με την 3η θέση

Μια εντυπωσιακή αντεπίθεση από τον Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) χάρισε στον 18χρονο τη νίκη στην Goiania, μετά από διακοπή με κόκκινη σημαία που μετέτρεψε τον Αγώνα σε σπριντ 5 γύρων. Ο συναθλητής του, Marco Morelli, τερμάτισε 2ος, πετυχαίνοντας το πρώτο του βάθρο στην Moto3, ενώ ιστορία γράφτηκε με την 3η θέση του Veda Pratama (Honda Team Asia), που έγινε ο πρώτος Ινδονήσιος στο βάθρο σε οποιαδήποτε κατηγορία Grand Prix.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος πριν τον Αγώνα, David Almansa (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), έπεσε ενώ προηγούνταν στον 14ο γύρο πριν τη διακοπή και δεν είχε δικαίωμα επανεκκίνησης.

Στην πρώτη εκκίνηση, ο Joel Esteban (LEVELUP-MTA) πήρε την πρωτοπορία, αλλά μέχρι τα μέσα του πρώτου γύρου, οι Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) και Morelli είχαν περάσει μπροστά. Ο Quiles ανέβηκε στη 2η θέση, ενώ ο Almansa μπήκε στην πεντάδα από τη 14η θέση εκκίνησης. Στον 7ο γύρο ο Esteban έπεσε, και στον 13ο γύρο ο Almansa είχε μια απρόσμενη πτώση ενώ ήταν 1ος. Λίγο αργότερα, πτώση του Scott Ogden (CIP – Green Power) οδήγησε σε κόκκινη σημαία.

Στην επανεκκίνηση των 5 γύρων, ο Quiles πήρε ξανά την πρωτοπορία, με τους Alvaro Carpe, Adrian Fernandez και Guido Pini να δίνουν μάχη πίσω του.

Η μάχη ήταν έντονη μέχρι τον τελευταίο γύρο, με τον Morelli να πιέζει, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τον Quiles, που πέρασε 1ος τη γραμμή του τερματισμού, παίρνοντας τόσο τη νίκη όσο και την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα.

Ο Morelli ολοκλήρωσε το 1-2 για την Aspar, ενώ ο Pratama έγραψε ιστορία με την 3η θέση, κρατώντας πίσω του τους Carpe και Pini. Ο Rico Salmela εντυπωσίασε με την 6η θέση, ενώ οι Perrone, Fernandez, Casey O’Gorman και Hakim Danish συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα της Moto2 και της Moto3 στους παρακάτω πίνακες και ετοιμαστείτε για τη συνέχεια στην πίστα COTA το επόμενο Σαββατοκύριακο!

