του Δημήτρη Διατσίδη

O Petrux είναι ένας από τους πιο αγαπητούς οδηγούς του WorldSBK και οπωσδήποτε του MotoGP, όπως φάνηκε και πέρυσι από μια έκτακτη συμμετοχή του, στην διάρκεια της οποίας όλο το #motogpworldpaddock του επεφύλαξε μια θερμή υποδοχή. Με το χιούμορ του και τον αυθορμητισμό του έχει κερδίσει την καθολική αποδοχή όλων στα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ενώ και τα αποτελέσματά του βοήθησαν στο να κτίσει μια εξαιρετική φήμη! Μάλιστα ο ίδιος πολλές φορές αυτοσαρκάζεται για το μεγάλο του βάρος και τον όγκο του σε σχέση με τους άλλους οδηγούς και έχει έναν γορίλα ως σήμα του, πάνω στο κράνος του.

Έτσι λοιπόν είναι σημαντική είδηση το ότι η οικογένεια της BMW Motorrad Motorsport στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike FIM (WorldSBK) θα αποκτήσει ένα νέο μέλος το 2026. Ο Ιταλός αναβάτης Danilo Petrucci θα ενταχθεί στο δυναμικό της εργοστασιακής ομάδας της BMW Motorrad Motorsport στο WorldSBK. Ο 34χρονος, αγαπητός στους φιλάθλους και γνωστός με το παρατσούκλι “Petrux”, θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά με την BMW M 1000 RR για την ομάδα ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. Θα διαδεχθεί τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Toprak Razgatlioglu (TUR), ο οποίος πρόκειται να μετακομίσει στο MotoGP για την επερχόμενη σεζόν.

Ο Petrucci, γνωστός για τη μαχητικότητά του και την εμπειρία του, έχει μία πλούσια Διεθνή καριέρα. Αγωνίστηκε πλήρως στο MotoGP από το 2012 έως το 2021, ενώ συμμετείχε και σε επιλεγμένους Αγώνες τις επόμενες δύο χρονιές. Επιπλέον, πέρασε μία σεζόν στο MotoAmerica και συμμετείχε και στο Ράλι Ντακάρ, όπου κατέκτησε εντυπωσιακά μία νίκη σε Ειδική Διαδρομή. Ο Petrucci εντάχθηκε στο WorldSBK το 2023. Σε 93 συμμετοχές με την ιδιωτική ομάδα Barni Spark Racing Team, έχει κατακτήσει 20 βάθρα, εκ των οποίων τρεις ήταν νίκες. Τη φετινή χρονιά έχει ήδη βρεθεί επτά φορές στο βάθρο και βρίσκεται στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης πίσω από τον Razgatlioglu και τον Nicolò Bulega (ITA). Επίσης, προηγείται με διαφορά στην κατάταξη των Ανεξάρτητων Αναβατών.

Ο Sven Blusch, Επικεφαλής της BMW Motorrad Motorsport, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Danilo Petrucci στην οικογένεια της BMW Motorrad Motorsport το 2026. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία μας στο WorldSBK με τον Danilo. Η μεταγραφή του δεν είναι απλώς ένα νέο συμβόλαιο – είναι αναγνώριση της σκληρής δουλειάς του όλα αυτά τα χρόνια. Έχει κερδίσει επάξια τη θέση του ως εργοστασιακός αναβάτης και πιστεύουμε ότι το πάθος και η δεξιοτεχνία του θα οδηγήσουν την ομάδα στο μέλλον. Η εντυπωσιακή του πορεία σε διαφορετικούς αγωνιστικούς τομείς αποδεικνύει το ταλέντο του και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Ο Danilo δεν διαπρέπει μόνο στην πίστα αλλά έχει επίσης κερδίσει τις καρδιές των φιλάθλων με την αυθεντικότητα και την προσωπικότητά του. Είναι πραγματικός μαχητής που δεν τα παρατά ποτέ και η θετική του στάση εμπνέει τόσο την ομάδα του όσο και όσους τον ακολουθούν. Ανυπομονούμε για τις προκλήσεις και τις επιτυχίες που έρχονται και είμαστε υπερήφανοι που θα έχουμε σύντομα τον Petrux στην οικογένειά μας».

Ο Danilo Petrucci δήλωσε:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα ενταχτώ στην BMW Motorrad Motorsport για την επόμενη σεζόν στο World Superbikes και περήφανος που θα οδηγήσω τη μοτοσυκλέτα που αυτή τη στιγμή φέρει το νούμερο 1. Στόχος μου ήταν να βρεθώ σε εργοστασιακή ομάδα, γιατί θέλω πραγματικά να παλέψω για τον παγκόσμιο Τίτλο. Πιστεύω ότι αυτό είναι το απαραίτητο βήμα για να μπορέσω να φτάσω σε αυτή τη θέση. Ανυπομονώ να ενταχτώ στην ομάδα και θέλω να ευχαριστήσω όλους στην BMW και όλους όσους με στηρίζουν από το σπίτι. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα Barni Spark Racing Team για αυτά τα τρία χρόνια στο World Superbikes και για το ότι μου έδωσαν την ευκαιρία να φτάσω σε μια εργοστασιακή ομάδα, που ήταν και ο βασικός μου στόχος».