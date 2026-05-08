του Δημήτρη Διατσίδη

Το FIM Supersport World Championship διαθέτει τα τελευταία χρόνια μια ξεχωριστή υποκατηγορία, το WorldSSP Challenge, η οποία δημιουργήθηκε για ομάδες και αναβάτες που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οι συμμετοχές του Challenge περιορίζονται μόνο στους Eυρωπαϊκούς γύρους του ημερολογίου. Αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος για μικρότερες ομάδες ή κατασκευαστές που δεν διαθέτουν τον προϋπολογισμό για πλήρες παγκόσμιο πρόγραμμα.

Συνήθως συμμετέχουν: μικρότερες ιδιωτικές ομάδες, νέοι κατασκευαστές που θέλουν να εξελίξουν τη μοτοσυκλέτα τους ή ομάδες με περιορισμένο budget.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στο Challenge αρκετές ευρωπαϊκές ιδιωτικές ομάδες, αλλά και νέοι κατασκευαστές από την Ασία που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα ως στάδιο εξέλιξης πριν από πλήρη εργοστασιακή συμμετοχή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η QJMOTOR με την SRK 800 RS, η οποία χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για να εξελίξει τη μοτοσυκλέτα της σε πραγματικές συνθήκες αγώνων απέναντι στον ανταγωνισμό του WorldSSP.

Η ομάδα QJMOTOR Factory Racing Team λοιπόν και οι αναβάτες της, Raffaele De Rosa και Marcos Ramirez, ολοκλήρωσαν τον πρώτο αγώνα του WorldSSP Challenge στο πλαίσιο του Ουγγρικού γύρου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Supersport στην πίστα Balaton Park Circuit.

Ο De Rosa έκανε καλή εκκίνηση όταν έσβησαν τα φώτα και πάλεψε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέσα στο γκρουπ που διεκδικούσε βαθμούς. Μόνο στους τελευταίους γύρους, έπειτα από επαφή με άλλον αναβάτη, ο Raffaele έχασε μερικές θέσεις, τερματίζοντας δέκατος έκτος, λίγο έξω από τη ζώνη βαθμών, αλλά πρώτος μεταξύ των αναβατών που συμμετέχουν στο WorldSSP Challenge.

Ο Ramirez ανέβαινε σταδιακά θέσεις και είχε βρει καλό ρυθμό, όταν επαφή με άλλον αναβάτη στον δωδέκατο γύρο τον ανάγκασε να εγκαταλείψει, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.



«Είχα αγωνιστεί εδώ και πέρυσι και γνώριζα ότι αυτή η πίστα δεν είναι από τις αγαπημένες μου, αλλά καταφέραμε να βρούμε ένα καλό set-up που μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Δυστυχώς, μετά από πέντε ή έξι γύρους, άρχισα να έχω πρόβλημα με τη σέλα και περίπου στα μέσα του αγώνα τη έχασα τελείως. Χωρίς σέλα γλιστρούσα συνεχώς πάνω στη μοτοσυκλέτα και έγινε πραγματικά δύσκολο να οδηγήσω, ενώ κουράστηκα και σωματικά. Πιθανότατα θα μπορούσα να μπω στη ζώνη των βαθμών, αλλά αυτή είναι η δυναμική μας αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν όχι ήδη από αύριο τότε ίσως στο Most, μια διαφορετική πίστα που μπορεί να μας ταιριάζει καλύτερα, αλλά και στην Aragon, καθώς μέχρι τότε θα έχουμε διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα. Ευχαριστώ την ομάδα και όλους τους χορηγούς μας».



«Δεν έκανα την καλύτερη εκκίνηση και αυτό έκανε τα πάντα πιο δύσκολα, αλλά ο ρυθμός μου ήταν καλός. Ένιωθα ότι μπορούσα να κινηθώ σε ρυθμό πρώτης δεκάδας, όμως όλα γίνονται πιο δύσκολα όταν ξεκινάς τόσο πίσω. Βρέθηκα σε ένα αρκετά αργό γκρουπ και δυσκολεύτηκα να περάσω όσους ήταν αμέσως μπροστά μου, αλλά στη συνέχεια βρήκα σταδιακά ρυθμό και άρχισα να ανεβαίνω μέχρι τη δέκατη τρίτη θέση. Στη διάρκεια του αγώνα είχα επαφή με τον De Rosa, ο οποίος ακούμπησε τον μπροστινό μου τροχό. Πιθανότατα δεν με είδε επειδή είχε ανοίξει λίγο την τροχιά του. Βγήκε εκτός γραμμής και με χτύπησε όταν επέστρεψε μέσα, προκαλώντας την πτώση μου, αλλά ευτυχώς είμαι καλά. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο, γιατί ο ρυθμός μας δεν είναι κακός. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα και τους χορηγούς μας για όλη την υποστήριξή τους».

Την επόμενη μέρα διεξήχθη ο δεύτερος και τελευταίος αγώνας, με τον De Rosa να εκκινεί από την ένατη σειρά και τον Ramirez από τη δωδέκατη.

Ο Ιταλός βρήκε αμέσως καλό ρυθμό και κινήθηκε μέσα στο γκρουπ που πάλευε για βαθμούς, αλλά δυστυχώς στον ενδέκατο γύρο είχε πτώση, ολοκληρώνοντας πρόωρα τον αγώνα του. Από την άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Ramirez είχε έναν δύσκολο αγώνα. Μετά από επαφές στα πρώτα στάδια, ο Ισπανός πάλεψε για να ανακτήσει θέσεις γύρο με τον γύρο, περνώντας τελικά τη γραμμή τερματισμού στη δέκατη ένατη θέση.

Έτσι ολοκληρώθηκε για την ομάδα QJMOTOR Factory Racing Team ο γύρος στο Balaton Park, ένα Σαββατοκύριακο που επιβεβαίωσε τις δυνατότητες της SRK 800 RS, η οποία βρίσκεται ακόμη σε φάση εξέλιξης και χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Οι αναβάτες και οι τεχνικοί της ομάδας είναι βέβαιοι ότι μπορούν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προόδου ήδη από τον επόμενο αγώνα, τον πέμπτο γύρο του WorldSSP, που θα διεξαχθεί στο Autodrom Most της Τσεχίας στις 15-17 Μαΐου.