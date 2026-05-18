του Δημήτρη Διατσίδη

Ο αναβάτης της VR46 πλαισιώθηκε στο βάθρο του MotoGP από τους Mir και Aldeguer, όμως ποινή πίεσης ελαστικών μετά τον Aγώνα για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2020 ανέβασε τον Bagnaia στο βάθρο.

Ο Fabio Di Giannantonio είναι ξανά νικητής MotoGP για πρώτη φορά από το 2023, καθώς ο Ιταλός επικράτησε σε ένα δραματικό GP Καταλονίας. Ο αστέρας της Pertamina Enduro VR46 ανέβηκε στην κορυφή του Αγώνα στους τελευταίους γύρους και νίκησε τους Joan Mir (Honda HRC Castrol) και Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), που αρχικά συμπλήρωσαν το βάθρο. Αργότερα, ο Mir δέχθηκε ποινή χρόνου για πίεση ελαστικών, με αποτέλεσμα ο Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) να προαχθεί στην 3η θέση και ο Aldeguer στη 2η.

Οι Jorge Martin (Aprilia Racing) και Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) ήταν ανάμεσα στους μεγάλους άτυχους με πτώσεις στην επανεκκίνηση των 13 γύρων, ενώ ευχές για ταχεία ανάρρωση στέλνονται στους Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Johann Zarco (Castrol Honda LCR), οι οποίοι είχαν άσχημες πτώσεις σε δύο διαφορετικά περιστατικά με κόκκινη σημαία.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 11 ΓΥΡΟΙ

Πριν σβήσουν τα φώτα για πρώτη φορά, ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) αντιμετώπισε πρόβλημα στο grid και μεταφέρθηκε για εκκίνηση από την pit lane, ενώ ο συναθλητής του Acosta έκανε ιδανική εκκίνηση. Ο #37 πέρασε μπροστά από τον Alex Marquez, όμως ο νικητής του Sprint δέχθηκε έντονη πίεση στον πρώτο γύρο. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) επιτέθηκε, ενώ στη συνέχεια ο Martin πέρασε δυναμικά τον συμπατριώτη του στη Στροφή 7, με επαφή μεταξύ τους. Ο Zarco έκανε επίσης δυνατή εκκίνηση, αλλά λίγο έλειψε να χάσει τον έλεγχο στη Στροφή 10.

Ο Acosta είχε προβάδισμα 0.7s, με τον Alex Marquez να ανασυντάσσεται και να επιτίθεται στον Fernandez. Ωστόσο, ο Zarco πέρασε επιθετικά τον Marquez στη Στροφή 5 του 3ου γύρου, ενώ αμέσως μετά και ο Martin βρήκε τρόπο να περάσει τον Marquez, ρίχνοντάς τον στην 5η θέση.

Στον επόμενο γύρο, οι Martin και Marquez πέρασαν ξανά τον Zarco για τις θέσεις 3 και 4, αλλά η μάχη αυτή επέτρεψε στους Acosta και Fernandez να ανοίξουν διαφορά ενός δευτερολέπτου. Στον 5ο γύρο, ο Fernandez αποφάσισε να διεκδικήσει την πρωτοπορία, περνώντας τον Acosta με κλασική κίνηση στη Στροφή 1.

Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) #72, πρωτοπόρος του πρωταθλήματος πριν τον Αγώνα, βρισκόταν στην 8η θέση πριν κάνει μεγάλο λάθος στη Στροφή 10 στον 5ο γύρο. Αυτό τον έριξε πίσω από τον Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), με τους δύο Ιταλούς να βρίσκονται στις θέσεις 11 και 12 στα πρώτα στάδια.

Στον 7ο γύρο, ο Acosta προσπάθησε να ξαναπεράσει μπροστά, αλλά ο Fernandez απάντησε αμέσως. Δύο γύρους αργότερα, ο Acosta επιτέθηκε ξανά στη Στροφή 1 και αυτή τη φορά ο αναβάτης της Trackhouse δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Την ίδια στιγμή, ο Marquez μπήκε ξανά δυναμικά στη μάχη της κορυφής.

Η 3η θέση έγινε 2η για τον Marquez στη Στροφή 1 του 10ου γύρου και εκείνο το σημείο ο Ισπανός έδειχνε ο πιο άνετος αναβάτης στον Αγώνα.

Τότε, όμως, ήρθε ένα τεράστιο συμβάν στον 12ο γύρο. Ο Acosta αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα βγαίνοντας από τη Στροφή 9 και έχασε ισχύ στην ευθεία, αφήνοντας τον Alex Marquez χωρίς περιθώριο αντίδρασης. Ο #73 χτύπησε το πίσω μέρος της KTM και έπεσε βίαια. Τα συντρίμμια γέμισαν την πίστα και οι Fernandez και Di Giannantonio δεν μπόρεσαν να τα αποφύγουν. Ο Di Giannantonio έπεσε στη Στροφή 10 εξαιτίας των κομματιών από τη μοτοσυκλέτα του Marquez. Και οι δύο επέστρεψαν στα pits και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην επανεκκίνηση, ενώ ο Marquez μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κλείδας και μικρό κάταγμα στον αυχενικό σπόνδυλο C7, αν και δημοσίευσε καθησυχαστική φωτογραφία στο Instagram με σηκωμένο αντίχειρα.

Οι Di Giannantonio, Fernandez και Zarco – που επίσης επηρεάστηκαν από τα συντρίμμια – ήταν όλοι σε θέση να συμμετάσχουν στην επανεκκίνηση.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Οι αναβάτες του MotoGP παρατάχθηκαν ξανά στο grid για έναν Αγώνα 13 γύρων, με τις θέσεις εκκίνησης να καθορίζονται από την προηγούμενη ολοκληρωμένη γύρα. Αυτό σήμαινε ότι η πρώτη σειρά αποτελούνταν από τους Acosta, Fernandez και Martin.

Στην είσοδο της Στροφής 1, ο Acosta κράτησε την πρωτοπορία, όμως τρεις αναβάτες έπεσαν αμέσως στην πρώτη στροφή. Οι Luca Marini (Honda HRC Castrol), Bagnaia και Zarco είχαν πτώση, γεγονός που έφερε ξανά κόκκινη σημαία. Οι Marini και Pecco σηκώθηκαν χωρίς σοβαρό πρόβλημα, όμως ο Zarco χτυπήθηκε από τη μοτοσυκλέτα του Bagnaia στα χαλίκια. Η LCR επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις στο αριστερό πόδι, πριν ο ίδιος ενημερώσει ότι υπέστη ένα μικρό κάταγμα και ζημιά στους συνδέσμους του γονάτου.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

12 γύροι, με το grid να παραμένει όπως πριν από τη δεύτερη κόκκινη σημαία. Ο Acosta κράτησε ξανά την 1η θέση, με τον Martin να ακολουθεί στη 2η. Ο Fernandez ήταν 3ος, όμως στη Στροφή 5 υπήρξε επαφή. Ο Fernandez, από την εσωτερική, αναγκάστηκε να σηκώσει τη μοτοσυκλέτα μετά τη σύγκρουση με τον Martin, με αποτέλεσμα και οι δύο να βγουν στα χαλίκια. Ο Martin έπεσε αλλά συνέχισε, όμως οι δύο Aprilia βρέθηκαν στις θέσεις 18 και 19.

Μπροστά, ο Acosta οδηγούσε μπροστά από τους Mir και Pecco, ενώ ο Di Giannantonio ήταν 4ος. Ο Bezzecchi βρισκόταν 8ος, μία θέση πίσω από τον Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team).

Στον 4ο γύρο από τους 13, ο Di Giannantonio ανέβηκε 3ος περνώντας τον Pecco, με τους τρεις πρώτους να αρχίζουν να απομακρύνονται από τον εργοστασιακό αναβάτη της Ducati. Σύντομα ο Bagnaia έπεσε 5ος, καθώς ο Aldeguer επιτέθηκε στη Στροφή 4 στον 7ο γύρο.

Πέντε γύρους πριν το τέλος, ο Di Giannantonio αποφάσισε να επιτεθεί στον Mir για τη 2η θέση και η κίνηση πέτυχε. Οι τρεις πρώτοι ήταν κολλημένοι μεταξύ τους στην Βαρκελώνη, ενώ οι Aldeguer και Ogura πλησίαζαν γρήγορα.

Τρεις γύρους πριν το τέλος άλλαξε η κορυφή για πρώτη φορά. Στη Στροφή 10, ο Di Giannantonio έβαλε επιθετικά την Ducati του στην εσωτερική του Acosta και κρατώντας τη γραμμή στη Στροφή 12 ολοκλήρωσε το προσπέρασμα.

Μέσα σε μισό γύρο, ο Di Giannantonio άνοιξε διαφορά 0.6s από τους Acosta, Mir, Aldeguer και Ogura. Ο Acosta δεν φαινόταν να έχει απάντηση και πλέον έπρεπε να αμυνθεί από τους διώκτες του.

Κάτι που αποδείχθηκε αδύνατο. Ο Mir ανέβηκε 2ος στη Στροφή 1 του τελευταίου γύρου, ενώ ο Aldeguer πέρασε στη Στροφή 3. Ο Di Giannantonio είχε ήδη ξεφύγει μπροστά και ο Acosta έβλεπε το βάθρο να χάνεται. Στην τελευταία στροφή, οι ελπίδες του εξαφανίστηκαν οριστικά.

Ο Ogura, σε μια κίνηση που θύμισε Rossi του 2009, ακούμπησε την KTM του Acosta, προκαλώντας την πτώση του Ισπανού. Ένα καταστροφικό τέλος για τον Acosta, που είδε τη νίκη και το βάθρο να χάνονται δραματικά.

Ο Di Giannantonio πήρε την πρώτη του νίκη με τα χρώματα της VR46 και τους πρώτους του 25 βαθμούς μετά το GP του Κατάρ του 2023, παρά το γεγονός ότι οδηγούσε με πόνους μετά το πρώτο περιστατικό με κόκκινη σημαία. Οι Mir και Aldeguer πέρασαν τη γραμμή πίσω από τον #49, όμως η ποινή πίεσης ελαστικών στον Mir ανέβασε τελικά τον Bagnaia στην 3η θέση. Η κίνηση του Ogura στην τελευταία στροφή του έφερε ποινή τριών δευτερολέπτων, αντίστοιχη με αυτή της ποινής του μεγαλύτερου γύρου, ρίχνοντάς τον στην 9η θέση και αργότερα στην 8η μετά την ποινή του Mir.

Εκτός από τον Pecco, έρευνα για πιθανές ποινές πίεσης ελαστικών έγινε και στους Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Jack Miller, Raul Fernandez και Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP).

Η 5η θέση έγινε 4η για τον Bezzecchi και, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και την πτώση του Martin, αυτό μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα για τον Ιταλό. Οι Fabio Quartararo, Marini, Binder, Ogura, Diogo Moreira και Morbidelli συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Τους τελευταίους βαθμούς πήραν οι Rins, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), Miller και Razgatlioglu.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: MUGELLO

Μια δραματική ημέρα ολοκληρώνεται στην Βαρκελώνη. Ευχόμαστε ξανά τα καλύτερα στους Alex Marquez και Zarco, πριν το MotoGP ταξιδέψει στο Mugello, με τον Bezzecchi να φτάνει στην πατρίδα του ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος.

Τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες:

Αγώνας: Race Classification for CAT MotoGP RAC2

Βαθμολογία: World Championship Team for CAT MotoGP RAC2