του Νεκτάριου Διατσίδη

4ος Γύρος, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid FIM 2026 – Rallye du Maroc

Ο Edgar Canet της Red Bull KTM Factory Racing κατέκτησε τη νίκη στο Rallye du Maroc, τον 4ο Γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid FIM 2026. Ο Ισπανός διεκδίκησε την κορυφή από την πρώτη κιόλας ημέρα και, οδηγώντας με στρατηγική και σύνεση την KTM 450 RALLY, πέτυχε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία RallyGP, επικρατώντας του συναθλητή του και πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Daniel Sanders. Πολύ καλή ήταν και η εμφάνιση του Luciano Benavides, ο οποίος ολοκλήρωσε τον Αγώνα στην 4η θέση της γενικής κατάταξης.

Μετά τη θερινή διακοπή του αγωνιστικού προγράμματος, η ομάδα ταξίδεψε στο Μαρόκο για τον 4ο Γύρο της σεζόν. Ο Sanders βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας πριν από την έναρξη του Rallye du Maroc, με βασικό στόχο να διατηρήσει το προβάδισμά του. Από την πλευρά τους, οι Benavides και Canet, που κατείχαν την 3η και την 7η θέση αντίστοιχα, ήθελαν να ανέβουν στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Έπειτα από μια σεζόν με ανάμεικτα αποτελέσματα, ο Canet έφτασε στο Μαρόκο αποφασισμένος να διεκδικήσει ένα δυνατό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε δυναμικά, σημειώνοντας τον 2ο ταχύτερο χρόνο στον Πρόλογο, ενώ στη συνέχεια επέδειξε εξαιρετική σταθερότητα και στις 5 Ειδικές Διαδρομές, χωρίς να βρεθεί ποτέ εκτός της πρώτης τετράδας. Η συνέπειά του αυτή τον οδήγησε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, χαρίζοντάς του την πρώτη του νίκη στην κατηγορία RallyGP και ανεβάζοντάς τον στην 5η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Edgar Canet: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Αυτή τη στιγμή νιώθω έντονα συναισθήματα και αυτό που πετύχαμε μοιάζει ακόμη απίστευτο. Νομίζω ότι θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω τι καταφέραμε, αλλά είμαι ενθουσιασμένος. Δείξαμε σε όλους τι μπορούμε να κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, γι’ αυτό και είμαι πολύ περήφανος. Ήταν ένας απίστευτος Αγώνας, με πολλές εναλλαγές, και η πλοήγηση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Σε ορισμένα σημεία ένιωθα ότι βρισκόμουν στη σωστή διαδρομή και έκανα ακριβώς αυτό που έπρεπε. Η νίκη σε αυτό το ράλι είναι ένα απίστευτο συναίσθημα και είμαι πολύ χαρούμενος για όσα πετύχαμε. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά».

Ο Daniel Sanders, ο οποίος είχε επικρατήσει στους δύο προηγούμενους Γύρους, στην Πορτογαλία και την Αργεντινή, είχε δημιουργήσει διαφορά τριών βαθμών στην κορυφή του πρωταθλήματος. Με στόχο να πετύχει την 3η συνεχόμενη νίκη του και να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του, ο Αυστραλός ξεκίνησε την εβδομάδα στο Μαρόκο κατακτώντας τη νίκη στον Πρόλογο.

Την 1η Ειδική Διαδρομή την ολοκλήρωσε στη 2η θέση, ενώ στη 2η Ειδική πήρε τη νίκη, σημειώνοντας την 35η νίκη του σε Ειδική Διαδρομή στην καριέρα του και ανεβαίνοντας στην 1η θέση της γενικής κατάταξης. Ωστόσο, ένα μικρό λάθος στην πλοήγηση κατά την 3η Ειδική Διαδρομή τού κόστισε πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα να τερματίσει 7ος και να υποχωρήσει στην 3η θέση της γενικής.

Ο Sanders αντέδρασε την 4η ημέρα, κατακτώντας ακόμη μία νίκη σε Ειδική διαδρομή και επιστρέφοντας στην κορυφή. Παρ’ όλα αυτά, η πέμπτη θέση στην τελευταία ειδική τον έριξε στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης. Παρά τη δεύτερη θέση, ο Αυστραλός κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του στο πρωτάθλημα στους 13 βαθμούς από τον συναθλητή του, Luciano Benavides.

Daniel Sanders: «Είμαι προφανώς χαρούμενος που έφτασα στον τερματισμό και εξακολουθώ να βρίσκομαι σε ισχυρή θέση στο πρωτάθλημα, αλλά προσωπικά ήταν ένας απογοητευτικός Αγώνας. Ήξερα ότι σήμερα η μάχη θα ήταν πολύ κλειστή και έδωσα τα πάντα, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Έκανα κάποια λάθη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και υπήρξαν μερικές καταστάσεις που δεν εξελίχθηκαν υπέρ μας. Είναι απογοητευτικό, καθώς ένιωθα ότι οδηγούσαμε πολύ καλά. Από τη θετική πλευρά, ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Ο Edgar πέτυχε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία RallyGP, ο Luciano τερμάτισε 4ος και δείξαμε πολύ δυνατό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα. Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά όλη την εβδομάδα και εγώ έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα, οπότε μπορώ να είμαι περήφανος για την προσπάθειά μου. Το σημαντικότερο είναι ότι εξακολουθούμε να προηγούμαστε στο πρωτάθλημα και βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση ενόψει του τελευταίου Γύρου».

Ο Luciano Benavides έδειξε επίσης πολύ καλό ρυθμό στο Μαρόκο, χάνοντας για λίγο την ευκαιρία να χαρίσει στην Red Bull KTM ένα πλήρες βάθρο στη γενική κατάταξη. Ο νικητής του Dakar Rally 2026 κατέλαβε την 4η θέση στις δύο πρώτες Ειδικές Διαδρομές, προτού επικρατήσει στην 3η και ανέβει στη 2η θέση της προσωρινής γενικής κατάταξης.

Ωστόσο, ένα λάθος στην πλοήγηση στην προτελευταία Ειδική Διαδρομή τον οδήγησε στην 7η θέση της ημέρας, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 3η θέση της γενικής. Παρά τη 2η θέση στην 5η και τελευταία Ειδική, ο Αργεντινός δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, ολοκληρώνοντας τον Αγώνα στην 4η θέση. Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν ότι οι βαθμοί που συγκέντρωσε τον ανέβασαν στη 2η θέση της συνολικής βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Luciano Benavides: «Είμαι χαρούμενος που ολοκλήρωσα το Rallye du Maroc στην 4η θέση της γενικής κατάταξης και με τη 2η θέση στην τελευταία Ειδική Διαδρομή. Ήταν ένας Αγώνας λίγο διαφορετικός από αυτούς στους οποίους έχουμε συνηθίσει να συμμετέχουμε, αλλά είμαι χαρούμενος που τερμάτισα χωρίς προβλήματα και, φυσικά, πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Ο Edgar πήρε την πρώτη του νίκη, ο Daniel τερμάτισε 2ος και εξακολουθεί να προηγείται στο πρωτάθλημα, ενώ πλέον βρίσκομαι και εγώ στη 2η θέση της βαθμολογίας. Είναι, λοιπόν, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για όλους. Παράλληλα, έχουμε κάνει πολύ σημαντικές βελτιώσεις στη μοτοσυκλέτα και αισθάνομαι εξαιρετικά. Τώρα θα προετοιμαστούμε για το Abu Dhabi και τον τελευταίο Αγώνα της χρονιάς. Νιώθω δυνατός και πολύ αισιόδοξος ενόψει του επόμενου Dakar. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα και σε όλους όσοι μας στηρίζουν».

Andreas Hölzl – Διευθυντής της ομάδας Rally: «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος για τον Edgar. Έδειξε μεγάλη σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και είμαι απίστευτα περήφανος που, σε ηλικία μόλις 21 ετών, απέδειξε τις δυνατότητές του. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα και αυτή την εβδομάδα κατάφερε να συνδυάσει τα πάντα, φτάνοντας στην πρώτη του νίκη στην κατηγορία RallyGP. Αυτό αποδεικνύει επίσης τη δύναμη ολόκληρης της ομάδας. Έχουμε πλέον τρεις διαφορετικούς νικητές στη φετινή σεζόν: τον Luciano, που κέρδισε το Dakar, τον Daniel, που επικράτησε στην Πορτογαλία και την Αργεντινή, και τώρα τον Edgar στο Μαρόκο. Διαθέτουμε ένα εξαιρετικά δυνατό ρόστερ αναβατών, μια σπουδαία μοτοσυκλέτα και μια ομάδα που κάνει απίστευτη δουλειά. Όλη αυτή η σκληρή προσπάθεια αποδίδει καρπούς.

Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος για τον Daniel και τον Luciano. Ο Daniel τερμάτισε 2ος και εξακολουθεί να προηγείται στο πρωτάθλημα, ενώ η 4η θέση του Luciano τον ανέβασε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Ήταν ένα δύσκολο ράλι, με απαιτητικές συνθήκες, αλλά βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση και είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για τον τελευταίο Γύρο. Ό,τι κι αν προκύψει, θα το αντιμετωπίσουμε με το ίδιο πάθος όπως πάντα».

Προσωρινά αποτελέσματα – Rallye du Maroc 2026 (μετά από 5 από τις 5 ειδικές διαδρομές)

1. Edgar Canet (ESP), KTM, 15:41:55

2. Daniel Sanders (AUS), KTM, 15:42:57 +1:02

Ricky Brabec (USA), Honda, 15:45:27 +3:32

4. Luciano Benavides (ARG), KTM, 15:49:47 +7:52

Adrien Van Beveren (FRA), Honda, 16:05:03 +23:08

Προσωρινή βαθμολογία – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid FIM 2026 (μετά τον 4ο Γύρο)

1. Daniel Sanders (AUS), KTM, 87 βαθμοί

2. Luciano Benavides (ARG), KTM, 74 βαθμοί

Tosha Schareina (ESP), Honda, 74 βαθμοί Ricky Brabec (USA), Honda, 70 βαθμοί

5. Edgar Canet (ESP), KTM, 58 βαθμοί