Τεράστια; Συγκλονιστική; Κολοσσιαία; Πείτε τη όπως θέλετε. Ήταν όμως μια νίκη-δήλωση. Αφού βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω μετά το Ιταλικό Grand Prix, ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής της μεγάλης κατηγορίας βρίσκεται πλέον μόλις 40 βαθμούς πίσω από τον απόντα πρωτοπόρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), καθώς το #93 παρέδωσε ένα πραγματικό μάθημα οδήγησης στο Monster Energy Grand Prix της Τσεχίας. Οι Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ανάγκασαν τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή να παλέψει σκληρά για τους 25 βαθμούς, όμως στο τέλος κανείς τους δεν κατάφερε να σταματήσει το #93 από τη νίκη.

Ο BAGNAIA ΠΙΕΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ο Ogura έκανε την ιδανική εκκίνηση, παίρνοντας την πρωτοπορία μπροστά από τους Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Marc Marquez, με τον τελευταίο να επιτίθεται αμέσως στον Ιταλό στη Στροφή 3. Η κίνηση αυτή αποσταθεροποίησε τη μοτοσυκλέτα του Di Giannantonio στην έξοδο και ο Bagnaia βρήκε την ευκαιρία να περάσει.

Λίγο αργότερα, ο Bagnaia προσπέρασε ξανά, αυτή τη φορά τον συναθλητή του Marc Marquez στη Στροφή 7. Ήταν μια επιθετική αλλά καθαρή προσπέραση στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Αμέσως μετά, ο Pecco άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Ogura. Ο Ιάπωνας αμύνθηκε αποτελεσματικά, όμως στον 2ο γύρο ο Bagnaia πέρασε στην πρωτοπορία στη Στροφή 10. Λίγες στροφές αργότερα, στη Στροφή 13, ο Marc Marquez ακολούθησε τον συναθλητή του και ανέβηκε στη 2η θέση.

Στην αρχή του 4ου γύρου, ο Pecco προηγούνταν του Marquez κατά μισό δευτερόλεπτο, έχοντας σημειώσει διαδοχικούς ταχύτερους γύρους του Αγώνα. Ο Ogura βρισκόταν άλλα 0.7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Marquez, ενώ οι Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) και Di Giannantonio ακολουθούσαν στις θέσεις 4 και 5. Την ίδια στιγμή, ο Jorge Martin (Aprilia Racing) βρισκόταν στην 8η θέση πίσω από τους Diogo Moreira (Pro Honda LCR) και Joan Mir (Honda HRC Castrol), χωρίς ακόμη να έχει εκτίσει τις δύο ποινές μεγαλύτερου γύρου.

Στον 5ο γύρο, ο Martin εκτέλεσε την πρώτη ποινή, πέφτοντας στη 10η θέση, ενώ μετά τη δεύτερη επέστρεψε στην πίστα στη 13η θέση πίσω από τον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

BAGNAIA, MARQUEZ ΚΑΙ OGURA ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΡΥΘΜΟ

Μέχρι τον 10ο γύρο, ο Acosta είχε μείνει 2.1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ogura, ενώ ο Di Giannantonio προσπαθούσε απεγνωσμένα να περάσει τον αναβάτη της KTM. Στην κορυφή, ο Bagnaia εξακολουθούσε να προηγείται, όμως ο Marquez βρισκόταν πιο κοντά από ποτέ στον συναθλητή του. Ο Ogura παρέμενε σε απόσταση μόλις 0.8 δευτερολέπτων και στον 11ο γύρο σημείωσε τον προσωπικό του ταχύτερο γύρο.

Ο Bagnaia απάντησε με προσωπικό ρεκόρ γύρου, 1:53.510, αλλά ο Ogura ανταπέδωσε αμέσως. Με 8 γύρους να απομένουν, το #79 σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα και στη συνέχεια ήταν η σειρά του Marquez να ανεβάσει την πίεση.

Ο MM93 ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Το #93 έδειχνε πλέον ο πιο επικίνδυνος διεκδικητής της νίκης. Και πράγματι, στη Στροφή 4 άλλαξε η πρωτοπορία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πώς θα αντιδρούσαν οι Pecco και Ogura.

Ο Marquez άνοιξε αμέσως διαφορά 0.6 δευτερολέπτων από τον Bagnaia, ο οποίος πλέον είχε τον Ogura κολλημένο πίσω του. Ο Ιάπωνας χρειαζόταν άμεσα μια προσπέραση αν ήθελε να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στο MotoGP. Και αυτό ακριβώς έκανε. 5 γύρους πριν το τέλος, με μια καθυστερημένη αλλά αποφασιστική επίθεση, ανέβηκε στη 2η θέση.

4 γύροι πριν το τέλος: 0.8 δευτερόλεπτα χώριζαν τους Marquez και Ogura.

3 γύροι πριν το τέλος: η διαφορά έπεσε στα 0.7 δευτερόλεπτα. Ο Ogura ήταν ελαφρώς ταχύτερος, αλλά όχι αρκετά.

2 γύροι πριν το τέλος: μόλις 0.6 δευτερόλεπτα διαφορά. Η μάχη για τη νίκη στο Grand Prix της Τσεχίας ήταν συναρπαστική, ενώ πιο πίσω ο Bagnaia δεχόταν πίεση από τον Di Giannantonio, ο οποίος είχε σημειώσει τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ

Ο Πρωταθλητής πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό τελευταίο γύρο. Ο Marquez ξεκίνησε με προβάδισμα 0.8 δευτερολέπτων, αλλά ο Ogura μείωσε τη διαφορά στα 0.5 δευτερόλεπτα μέχρι το δεύτερο ενδιάμεσο σημείο. Ο Ιάπωνας τα έδωσε όλα, όμως δεν ήταν αρκετό. Χρειάστηκε μια πραγματική επίδειξη ανωτερότητας από έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Ο Marquez τα κατάφερε και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της σεζόν, ανοίγοντας ξανά τη μάχη του Τίτλου.

Παρά το γεγονός ότι έχασε την πρώτη του νίκη στο MotoGP για μόλις 0.4 δευτερόλεπτα, ο Ogura πραγματοποίησε το καλύτερο Σαββατοκύριακο της καριέρας του στην κορυφαία κατηγορία και βρίσκεται πλέον μόλις 6 βαθμούς πίσω από τον Marquez στη συνολική βαθμολογία. Ο Bagnaia κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Di Giannantonio στη γραμμή τερματισμού για μόλις 0.169 δευτερόλεπτα, με τους τρεις πρώτους να ολοκληρώνουν ένα διπλό βάθρο στο Brno.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ BRNO

Ο Di Giannantonio εντυπωσίασε με τον ρυθμό του στο τέλος του Αγώνα, σημειώνοντας μάλιστα τον ταχύτερο γύρο στον τελευταίο γύρο, όμως δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Ο Mir ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα για την HRC, καταγράφοντας το πρώτο του Κυριακάτικο πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα για φέτος, ενώ ο Fermin Aldeguer (Bk8 Gresini Racing MotoGP) τερμάτισε 6ος στην Τσεχία.

Έχοντας νοσηλευτεί την Πέμπτη λόγω ασθένειας, η 7η θέση ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team). Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) επικράτησε του Martin για την 8η θέση με διαφορά μόλις 0.136 δευτερολέπτων.

Η 9η θέση του Martin δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήλπιζαν ούτε ο ίδιος ούτε η Aprilia Racing, παρά τις δύο ποινές μεγαλύτερου γύρου, σε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την εργοστασιακή ομάδα του Noale. Ο Bastianini συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, ενώ ο rookie Moreira τερμάτισε 11ος. Οι Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) ήταν οι τελευταίοι αναβάτες που βαθμολογήθηκαν.

Σε άλλα νέα, ο Acosta στάθηκε άτυχος, καθώς αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στα τελευταία στάδια του Αγώνα και εγκατέλειψε, χάνοντας την ευκαιρία να προσθέσει πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή του. Μια Κυριακή που το #37 θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΤΟΥ MOTOGP

Η συνέχεια δίνεται σε μία ακόμη ιστορική πίστα: το Assen. Η μάχη για τον Τίτλο του MotoGP το 2026 είναι πιο ζωντανή από ποτέ, με τους Bezzecchi και Aprilia να χρειάζονται απάντηση απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη απειλή των Ducati και Marc Marquez.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: Session for CZE MotoGP RAC