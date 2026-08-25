του Νεκτάριου Διατσίδη

Η SuperFile Trackhouse MotoGP Team, μέλος του Trackhouse Entertainment Group, ανακοινώνει ότι ο Enea Bastianini θα ενταχθεί στην ομάδα με την έναρξη της σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2027, αρχικά με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Θα αποτελέσει συναθλητή του Raul Fernandez, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Trackhouse έως το 2028.

Ο Bastianini, 28 ετών, από το Rimini της Ιταλίας, θα φέρει το #23 στην SuperFile Trackhouse MotoGP Team και θα προσθέσει την πολύτιμη εμπειρία του στην Αμερικανική ομάδα, η οποία βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP 2026.

Ξεκινώντας από μικρή ηλικία στους αγώνες mini-bike και στα πρωταθλήματα Junior της Ιταλίας, ο Bastianini εντάχθηκε στο Red Bull Rookie Cup το 2013, σημειώνοντας δύο νίκες και κατακτώντας την 4η θέση εκείνη τη σεζόν. Αμέσως μετά μεταπήδησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto3 για το 2014. Τρία βάθρα και μια σειρά από θέσεις στην πρώτη δεκάδα κατά την “rookie” σεζόν, του χάρισαν την 9η θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, πριν πραγματοποιήσει μια σημαντική εμφάνιση το 2015, τερματίζοντας 3ος στην κατηγορία. Μετά από μια ακόμη πιο δυνατή σεζόν το 2016, κατά την οποία κατέκτησε τη 2η θέση στη βαθμολογία, ανέβηκε στην Moto2 το 2019 και την επόμενη χρονιά κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ενδιάμεσης κατηγορίας.

Η κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Moto2 το 2020 τον καθιέρωσε ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του MotoGP και οδήγησε στη μετάβασή του στη μεγάλη κατηγορία το 2021, κατακτώντας δύο τρίτες θέσεις στον Αγώνα της πατρίδας του, στο San Marino, και στη συνέχεια στο Misano, στο Grand Prix της Emilia Romagna. Το 2022 ξεκίνησε εντυπωσιακά, με νίκη στο Qatar, ενώ ακολούθησαν νίκες στις ΗΠΑ, στην Γαλλία και στην Aragon, αποτέλεσμα που τον οδήγησε στην 3η θέση της βαθμολογίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Η εξαιρετική του πορεία περιορίστηκε το 2023 λόγω ενός τραυματισμού στην αρχή της σεζόν, όμως ο Bastianini επέστρεψε δυναμικά το 2024, παραμένοντας στη διεκδίκηση του Τίτλου για μεγάλο μέρος της χρονιάς. Κατέκτησε 9 βάθρα σε Grand Prix, συμπεριλαμβανομένων 2 νικών και 1 νίκης σε Sprint, ολοκληρώνοντας τελικά τη σεζόν στην 4η θέση της γενικής κατάταξης.

Με το παρατσούκλι “Bestia” – Το Κτήνος – ο Bastianini θα φέρει στην SuperFile Trackhouse MotoGP Team το αγωνιστικό του DNA, την εμπειρία του και την ικανότητά του να κερδίζει αγώνες, συνεχίζοντας την πορεία της ομάδας με τις πρωτότυπες Aprilia RS-GP. Οι Δοκιμές πριν από τη σεζόν θα ξεκινήσουν στην Valencia, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 2026.

#23 Enea Bastianini:

«Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην SuperFile Trackhouse MotoGP Team για τα επόμενα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα MotoGP. Ξεκινώντας από τη Δοκιμή στην Valencia φέτος, πρόκειται να είναι μια πραγματικά νέα πρόκληση για μένα, καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή με νέα μοτοσυκλέτα, νέα ελαστικά και νέους κανονισμούς. Γι’ αυτό είμαι χαρούμενος που φέρνω την εμπειρία μου και το μαχητικό μου πνεύμα στην Trackhouse, ώστε να μπορέσουμε να εξελίξουμε μαζί τη νέα Aprilia RS-GP. Η ομάδα έχει αναπτυχθεί πολύ κατά τη διάρκεια του 2026 και έχει εξελιχθεί σε διεκδικήτρια του Τίτλου – σίγουρα θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να παραμείνουμε στην κορυφή».

Justin Marks – Ιδιοκτήτης, Trackhouse Entertainment Group:

«Είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για την ομάδα SuperFile Trackhouse, καθώς καλωσορίζουμε έναν οδηγό όπως ο Enea για να αγωνιστεί με τις Aprilia. Το αγωνιστικό του υπόβαθρο, η ιστορία του ως νικητή στο MotoGP και η εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος συνθέτουν το ιδανικό σενάριο για μια αγωνιστική ομάδα που όλοι πιστεύουμε ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της μεγάλης επιτυχίας.

Η μεταδοτική προσωπικότητα του Enea, η ανυπομονησία του να ξεκινήσει, η ταπεινότητα και η θετική του στάση είναι χαρακτηριστικά που αναζητούμε πάντα στην προσπάθειά μας να προσελκύουμε αθλητές που διαθέτουν το πλήρες πακέτο. Θα διασκεδάσουμε πολύ κυνηγώντας τρόπαια και δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές τα επόμενα χρόνια μαζί με τον Enea, τον Raul και όλους τους καταπληκτικούς ανθρώπους και συνεργάτες της Trackhouse».