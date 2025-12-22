του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο κινητήρας της Benda με τα οριζόντια αντικριστά έμβολα χωρητικότητας 250 κ.εκ., αποδίδει 62 εντυπωσιακούς ίππους και πολύ μεγάλη ροπή που φτάνει τα 100 Nm!

Όταν η Benda παρουσίασε για πρώτη φορά τον υβριδικό boxer κινητήρα της, το βασικό πλεονέκτημα ήταν ότι πρόκειται για έναν μικρό κινητήρα με οριζόντια αντικριστά έμβολα και τον συνδυασμό ηλεκτροκινητήρα, με τρόπο που σπάνια βλέπουμε στις μοτοσυκλέτες, δίνοντας νέα χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν σε αυτή την κατηγορία. Εκείνη τη στιγμή ακουγόταν απίθανο στα χαρτιά να έχει καλή απόδοση, αλλά τώρα που τα πλήρη τεχνικά στοιχεία έχουν δημοσιευτεί, οι αριθμοί δίνουν επιτέλους πραγματικό βάρος σε αυτή την ιδέα.

Η Benda παραμένει ένα σχετικά άγνωστο όνομα εκτός Ασίας, όμως η εταιρεία ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Αντί να κυνηγά ασφαλείς διατάξεις ή να αντιγράφει καθιερωμένους κατασκευαστές, η Benda έχει στραφεί σε ανορθόδοξους κινητήρες, τολμηρή σχεδίαση και συστήματα μετάδοσης που αλλάζουν τα δεδομένα. Έχοντας τοποθετήσει V4 κινητήρα σε cruiser μοντέλα, φτάνει να βγάλει στην παραγωγή μέχρι και υβριδικούς boxer, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον πειραματισμό παρά για το να παίζει εκ του ασφαλούς.

Το κεντρικό στοιχείο του νέου υβριδικού συνόλου είναι ένας συμπαγής, δικύλινδρος κινητήρας 250 κ.εκ. με οριζόντια αντικριστά έμβολα. Η διάταξη boxer κρατά το βάρος χαμηλά και το πλάτος του μικρό, κάτι που τον καθιστά ήδη μια ενδιαφέρουσα επιλογή για μια μικρή cruiser μοτοσυκλέτα. Η Benda προσθέτει και έναν ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από μπαταρία, δημιουργώντας ένα πλήρες υβριδικό σύστημα που μπορεί να λειτουργεί είτε ως αμιγώς ηλεκτρική ή και μόνο με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης για να διατηρεί την μπαταρία πλήρως φορτισμένη μέχρι να επιλέξει ο αναβάτης τη μέγιστη απόδοση συνδυαστικά. Αυτή η συνδυαστική απόδοση είναι και το μεγάλο θέμα: το σύστημα αποδίδει 62 ίππους και δηλωμένη ροπή 100 Nm. Η τιμή της ροπής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή για την κατηγορία των 250 κ.εκ., αλλά εδώ είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της υβριδικής τεχνολογίας. Η Benda αναφέρει επίσης επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε περίπου 3.7 δευτερόλεπτα, επίδοση που ξεπερνά κατά πολύ ό,τι θα περίμενε κανείς από μια μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτα και τη φέρνει άνετα στην κατηγορία των μεσαίων μοντέλων και των επιδόσεών τους

Αυτό που κάνει τη διάταξη ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι ο τρόπος χρήσης του υβριδικού συστήματος στην πρωτότυπη μοτοσυκλέτα P51. Δεν πρόκειται για ένα ήπιο υβριδικό σύστημα που υπάρχει μόνο για λόγους οικονομίας. Ο ηλεκτροκινητήρας αυξάνει τη ροπή – το αδύνατο σημείο του βενζινοκινητήρα – ενισχύει την επιτάχυνση και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η ισχύς σε όλο το φάσμα στροφών. Είναι υβριδική τεχνολογία που χρησιμοποιείται ως ενισχυτής επιδόσεων, όχι απλώς ως εργαλείο συμμόρφωσης με κανονισμούς εκπομπών.

Το βάρος παραμένει σε λογικά επίπεδα και η μοτοσυκλέτα έτοιμη προς χρήση ζυγίζει περίπου 178 κιλά, τοποθετώντας την στην ίδια κατηγορία με πολλές συμβατικές μοτοσυκλέτες περισσότερων κυβικών. Το αλουμινένιο πλαίσιο και τα συμβατικά τηλεσκοπικά πιρούνια μοιάζουν με εξαρτήματα που η Benda χρησιμοποιεί ήδη σε άλλα μοντέλα της, κάτι που δείχνει ότι πρόκειται για κάτι πιο κοντά στην παραγωγή παρά για μια καθαρά φανταστική ιδέα.

Σχεδιαστικά, η Benda περιγράφει την P51 ως ρετρό μοτοσυκλέτα με λίγα μοντέρνα χαρακτηριστικά και έμπνευση από τα αεροπλάνα. Το ίδιο το όνομα κάνει αυτές τις επιρροές ξεκάθαρες. Στην πράξη, όμως, οι περιορισμένες εικόνες δείχνουν συμπαγείς αναλογίες και έναν LED προβολέα που έχει ξεκάθαρα δανειστεί σχεδιαστικά στοιχεία από τον κόσμο της αεροπορίας.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα δεν είναι απλώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που έχει δημιουργήσει συνολικά η Benda. Ο υβριδικός boxer του P51 δείχνει μια σχετικά νέα Κινεζική εταιρεία να εξερευνά έναν χώρο που οι περισσότεροι κατασκευαστές αγνοούν. Μικρός κυβισμός σε συνδυασμό με πραγματικά μεγάλες επιδόσεις και υβριδική τεχνολογία που κάνει τις μοτοσυκλέτες πιο συναρπαστικές, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό το βάρος, κάτι που είναι πολύ λογικό όταν υπάρχουν οι σωστές αναλογίες.

Αυτός ο κινητήρας δείχνει ότι η Benda μετατρέπει τις ιδέες σε πραγματικό υλικό και θέτει ερωτήματα για το τι μπορούν να προσφέρουν οι μικρές μοτοσυκλέτες, γιατί συνήθως, από τις μικρές κατηγορίες ξεκινούν τα μεγάλα και ενδιαφέροντα πράγματα.