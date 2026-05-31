του Δημήτρη Διατσίδη

Η μάχη μεταξύ της Trackhouse και της Aprilia έκρινε τη δόξα του MotoGP Tissot Sprint το Σάββατο, με τον Bezzecchi να μένει εκτός βάθρου παρά την pole position και τον Diggia να κατακτά την 3η θέση.

Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) έκανε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Tissot Sprint να φαίνεται αρκετά εύκολη, καθώς απέκρουσε την πρόκληση του Jorge Martin (Aprilia Racing) το απόγευμα του Σαββάτου στο Mugello. Η διαφορά νίκης ήταν 1.2 δευτερόλεπτα στον τερματισμό, χαρίζοντας στην Ιταλική κατασκευάστρια ένα εντυπωσιακό 1-2 στην έδρα της. Το βάθρο του Sprint συμπλήρωσε ο πρωταγωνιστής της Παρασκευής και τοπικός ήρωας Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Ο MM93 παίρνει την πρωτοπορία πριν ο Fernandez περάσει μπροστά

Από την εκκίνηση υπήρξε έντονη δράση. Ξεκινώντας από τη δεύτερη σειρά, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό – έκανε εξαιρετική εκκίνηση και όρμησε στην πρώτη στροφή για να πάρει την πρωτοπορία, όμως δεν έμεινε για πολύ στην κορυφή. Οι Fernandez, Martin και στη συνέχεια ο rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR) πέρασαν μπροστά από τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ενώ ακολούθησε και ο Di Giannantonio. Ο Ιταλός προσπέρασε στη Στροφή 12 και ξαφνικά το #93 βρισκόταν στην 5η θέση.

Στην 6η θέση βρισκόταν ο poleman Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), καθώς ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έκανε νωθρή εκκίνηση. Ωστόσο, στον 2ο γύρο και στην τελευταία στροφή, ο Bezzecchi πέρασε επίσης τον Marquez.

Στο τέλος του 3ου γύρου, ο Fernandez προηγούνταν του Martin κατά μισό δευτερόλεπτο. Ο Di Giannantonio, έχοντας περάσει τον Moreira με ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα στην Arrabbiata 1, βρισκόταν 1.4 δευτερόλεπτα πίσω από το δίδυμο της Aprilia. Στον 4ο γύρο, ο Bezzecchi προσπέρασε τον Moreira και ανέβηκε στην 4η θέση, αλλά εκείνη τη στιγμή απείχε ήδη πάνω από 3 δευτερόλεπτα από τον πρωτοπόρο και 0.9 δευτερόλεπτα από τον Di Giannantonio, που κρατούσε τη θέση του χάλκινου μεταλλίου.

Λίγο πιο πίσω, ο Αγώνας Sprint του Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ολοκληρώθηκε στη Στροφή 10, ενώ προσπαθούσε να κρατήσει πίσω του τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στην 7η θέση. Λίγο αργότερα, και ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κατέληξε στην αμμοπαγίδα στο ίδιο σημείο.

Ο Martin κυνηγά την κορυφή

Τέσσερις γύρους πριν το τέλος, ο Fernandez διατηρούσε την πρωτοπορία με διαφορά 7 δεκάτων του δευτερολέπτου, ενώ ο Martin είχε ακόμη πάνω από ενάμιση δευτερόλεπτο προβάδισμα έναντι του Di Giannantonio. Με 3 γύρους να απομένουν, η εργοστασιακή Aprilia του Martin άρχισε να πλησιάζει την Trackhouse Aprilia του Fernandez, μειώνοντας τη διαφορά σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο. Ήταν άραγε εφικτό το κυνήγι του χρυσού στο Mugello;

Η απάντηση ήταν ναι, καθώς η διαφορά παρέμενε στα 0.5 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, ο Fernandez αντέδρασε και κράτησε τον Martin σε απόσταση ασφαλείας. Στον προτελευταίο γύρο ο πρωτοπόρος απάντησε ξανά, αυξάνοντας το προβάδισμά του στα 0.8 δευτερόλεπτα πριν από τον τελευταίο γύρο.

Και τελικά, μια άψογη εμφάνιση ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Fernandez, ο οποίος απέκρουσε την επίθεση του Martin και κατέκτησε τους 12 βαθμούς της 1ης θέσης. Ο Martin κέρδισε πολύτιμους βαθμούς από τον Bezzecchi ενόψει του κυρίως Αγώνα της Κυριακής. Να σημειώσουμε ότι μόνο οι δύο πρώτοι οδηγοί επέλεξαν να αγωνιστούν με τη μεσαία γόμα της Michelin στο πίσω λάστιχο, ενώ οι υπόλοιποι 20 ήταν με την μαλακή. Ο Di Giannantonio πραγματοποίησε επίσης εξαιρετική εμφάνιση, ανεβαίνοντας από την 7η θέση της εκκίνησης στο βάθρο, τερματίζοντας 1.1 δευτερόλεπτο μπροστά από τον 4ο Bezzecchi.



Οι βαθμολογούμενοι του Sprint

Ξεκινώντας από την pole position, ο Bezzecchi θα ήλπιζε σε κάτι καλύτερο από την 4η θέση, αλλά το αποτέλεσμα δεν θεωρείται καταστροφικό δεδομένης της δύσκολης εκκίνησης.

Η 5η θέση κατέληξε στον Marquez, ο οποίος πήρε βαθμούς στο πρώτο του Sprint μετά το ατύχημα στο Le Mans, ενώ την 6η θέση κατέκτησε ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP).

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ήταν ιδιαίτερα γρήγορος στα τελευταία στάδια του Αγώνα, αλλά θα μετανιώνει για την κακή εκκίνησή του. Ο Pecco τερμάτισε 7ος το Σάββατο, ενώ την 8η θέση κατέλαβε ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team). Ο τελευταίος βαθμός πήγε στον Acosta, με το #37 να χάνει θέσεις από τους Pecco και Ogura στους τελευταίους γύρους.

Έρχεται το Ιταλικό Grand Prix της Κυριακής

