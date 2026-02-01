του Νεκτάριου Διατσίδη

Τη νίκη στην 5η Ειδική του Africa Eco Race κατάκτησε η Ténéré Yamaha Rally Team, σε συνεργασία με τον οργανισμό Riders for Health (powered by Two Wheels for Life), με τον αναβάτη της Ténéré Spirit Experience Kevin Gallas και τον Alessandro Botturi να εξασφαλίζει την 4η θέση και τον Gautier Paulin να τερματίζει 9ος.

Η 5η ΕΔ του Africa Eco Race (AER) 2026 ήταν η μεγαλύτερη του ράλι, με τον καταυλισμό να μετακινείται από το Khnifiss στην Dakhla κατά μήκος της ανατολικής ακτής του Μαρόκου. Η διαδρομή κάλυψε συνολικά 768 χλμ., συμπεριλαμβανομένων 396 χλμ. χρονομετρημένης Ειδικής Διαδρομής και 372 χλμ. απλών διαδρομών (liaisons), πριν από την επίσημη ημέρα ξεκούρασης.

Ο Γερμανός αναβάτης Gallas, που αγωνίζεται με την ομάδα πάνω σε Ténéré 700 Rally στο πλαίσιο του Ténéré Spirit Experience (TSE), έκλεψε την παράσταση καθώς κατέκτησε τη νίκη με χρόνο 3 ώρες, 19 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας την πρώτη του νίκη σε σκέλος AER στην παρθενική του συμμετοχή στη διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται πλέον δεύτερος στη γενική κατάταξη, μόλις 20 δευτερόλεπτα πίσω από την πρωτοπορία, και προηγείται στην κατηγορία άνω των 650 κ.εκ.

Ο έμπειρος Ιταλός Botturi αντέδρασε εξαιρετικά μετά το τεχνικό πρόβλημα στην 4η Ειδική που του κόστισε πάνω από μία ώρα, τερματίζοντας 4ος, 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον Gallas, καθώς προσπαθεί να ανακτήσει χρόνο στη γενική κατάταξη. Ο πενηντάχρονος βρίσκεται αυτή τη στιγμή 9ος στη γενική, με διαφορά 1 ώρα, 7 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα από τον πρωτοπόρο.

Ο πρώην αναβάτης MXGP Paulin, που συμμετέχει για πρώτη φορά στον Αγώνα στην κατηγορία μοτοσυκλέτας, πραγματοποίησε για ακόμη μία φορά καλή εμφάνιση, παρά ένα τεχνικό πρόβλημα με τη συσκευή εντοπισμού Stella που τον εμπόδισε να πιέσει όσο θα ήθελε, τερματίζοντας 9ος, 10 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πίσω από τον Gallas. Ο Γάλλος παραμένει στη διεκδίκηση της νίκης και φτάνει στην ημέρα ξεκούρασης σε μια εξαιρετική 5η θέση γενικής, 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Για ακόμη μία φορά, τα Ténéré κυριάρχησαν, με 7 μοτοσυκλέτες στην πρώτη 13άδα, συμπεριλαμβανομένου του αναβάτη του TSE και πολυάριθμου τερματίσαντα στο Dakar António Maio, ο οποίος σημείωσε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση τερματίζοντας 5ος στην Ειδική, ενώ οι Mike Weidemann (11ος), Nicolas Charlier (12ος) και Bertrand Gavard (13ος) ολοκλήρωσαν μία ακόμη εντυπωσιακή ημέρα για τη δικύλινδρη adventure μοτοσυκλέτα.

Η ομάδα έχει τώρα ημέρα ξεκούρασης στην Dakhla, πριν το ράλι συνεχιστεί την 1η Φεβρουαρίου με την 6η Ειδική Διαδρομή όπου οι αναβάτες θα περάσουν τα σύνορα προς την Μαυριτανία για το δεύτερο σκέλος του Αγώνα.

Kevin Gallas – 2ος Γενικής – 16h12m16s

Ténéré Spirit Experience

«Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό! Ειλικρινά, σήμερα μου φάνηκε σχετικά εύκολο. Αν και η πλοήγηση ήταν απαιτητική, δεν έκανα κανένα λάθος και μπόρεσα να πιέσω όσο γινόταν με την επιπλέον δύναμη της Ténéré, τηρώντας παράλληλα το όριο ταχύτητας. Νιώθω πολύ καλά και το να κερδίζω μία Ειδική Διαδρομή στον πρώτο μου Αγώνα AER, είναι κάτι ξεχωριστό. Πλέον είμαι και πολύ κοντά στους πρωτοπόρους και προηγούμαι στην κατηγορία 650 κ.εκ., οπότε, παρότι χαίρομαι που φτάσαμε στην ημέρα ξεκούρασης, ήδη ανυπομονώ για την επόμενη Ειδική».

Gautier Paulin – 5ος Γενικής – 16h23m26s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Η σημερινή ημέρα ήταν λίγο απογοητευτική, γιατί ένιωθα πολύ καλά πάνω στη μοτοσυκλέτα, αλλά λόγω ενός προβλήματος με τη συσκευή GPS Stella, δεν μπορούσα να βλέπω την ταχύτητά μου, κάτι που είναι κρίσιμο για να αποφύγεις ποινές υπέρβασης του ορίου ταχύτητας στο ράλι. Αντ’ αυτού έπρεπε να κοιτάζω το εφεδρικό κοντέρ, πράγμα που σήμαινε ότι δεν μπορούσα να κοιτάζω μπροστά ταυτόχρονα. Αυτό μου κόστισε πολύ χρόνο, καθώς δεν μπορούσα να επιτεθώ όπως θα ήθελα. Παρ’ όλα αυτά, μια ημέρα σαν τη σημερινή και ένας τερματισμός στην 9η θέση δεν είναι κακός, ειδικά όταν ακόμη μαθαίνω την τέχνη του rally raid. Φτάνουμε στην ημέρα ξεκούρασης στην Dakhla σε καλή συνολική θέση και είμαι σίγουρος ότι όσο μαζεύω περισσότερα χιλιόμετρα, θα μπορώ να πιέζω όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Ανυπομονώ να φτάσουμε στους αμμόλοφους της Μαυριτανίας και να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του ράλι»!

Alessandro Botturi – 9ος Γενικής – 17h18m36s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Σήμερα ήταν μια πολύ καλύτερη ημέρα. Μετά την απώλεια τόσο πολύ χρόνου χθες, ήθελα απλώς να απαντήσω με μία καλή, σταθερή, Ειδική Διαδρομή. Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της νύχτας για να εντοπίσει το πρόβλημα στη μοτοσυκλέτα και σήμερα ήταν άψογη. Θέλω να τους ευχαριστήσω για όλη τη σκληρή δουλειά. Τώρα έχουμε μια ημέρα για ξεκούραση και αποκατάσταση και, παρότι βρίσκομαι μία ώρα πίσω στη γενική κατάταξη, προφανώς θα πιέσω όσο μπορώ για να επιστρέψω στη μάχη της νίκης, αλλά θα κάνω επίσης τη δουλειά μου για τους συναθλητές μου και θα τους βοηθήσω στις προσπάθειές τους να κερδίσουν».

Marc Bourgeois

Ténéré Yamaha Rally Team – Team Manager

«Ήταν καλό που επιστρέψαμε σήμερα με άλλη μία νίκη σε Ειδική και ο Kevin έκανε εξαιρετική δουλειά. Δείχνει πολύ δυνατός πάνω στη μοτοσυκλέτα και βρίσκεται στη μάχη για τη νίκη, οπότε είμαστε περήφανοι για τις προσπάθειές του. Ο Alessandro αντέδρασε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο – τίποτα δεν τον πτοεί – και παρότι θα είναι δύσκολο να καλύψει διαφορά άνω της μίας ώρας, στο ράλι όλα είναι πιθανά. Παράλληλα βοηθά και τους άλλους αναβάτες μας και δείχνει το εξαιρετικό ομαδικό πνεύμα που έχουμε. Ο Gautier, για ακόμη μία φορά, είχε μια καλή Ειδική Διαδρομή. Ήταν απλώς άτυχος, καθώς είχε πρόβλημα με τη συσκευή GPS Stella που του κόστισε χρόνο, αλλά δεν πανικοβλήθηκε και έκανε ό,τι μπορούσε για να περιορίσει τη ζημιά. Όλη η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και τώρα θα απολαύσουμε όσο μπορούμε την ημέρα ξεκούρασης, ενώ παράλληλα θα προετοιμαστούμε για το πιο απαιτητικό κομμάτι του ράλι στην Μαυριτανία».

Τα αποτελέσματα της 5ης Ειδικής Διαδρομής και η Γενική Κατάταξη, στους παρακάτω πίνακες:

Κατάταξη Ειδικής 5: AERSTAGE5Results

Γενική Κατάταξη: AERGCAFTERSTAGE5