του Νεκτάριου Διατσίδη

Το ράλι Africa Eco Race 2026 θα μείνει στην ιστορία μετά από μια κυριαρχική εμφάνιση της ομάδας Ténéré Yamaha Rally Team, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Riders for Health (powered by Two Wheels for Life). Σε μια δραματική αναμέτρηση στην 11η Ειδική Διαδρομή, που κρίθηκε στα τελευταία μόλις χιλιόμετρα, ο αναβάτης της Ténéré Spirit Experience (TSE) Kevin Gallas αναδείχθηκε νικητής απέναντι στον Gautier Paulin με διαφορά μόλις 41 δευτερολέπτων, εξασφαλίζοντας για την Yamaha το 1-2 στη γενική κατάταξη. Οι συναθλητές του στην TSE, Mike Wiedemann και António Maio, τερμάτισαν 4ος και 6ος αντίστοιχα, ενώ ο Alessandro Botturi ολοκλήρωσε τον Αγώνα 7ος, εξασφαλίζοντας πέντε Ténéré μέσα στην πρώτη επτάδα, καθώς η δικύλινδρη adventure μοτοσυκλέτα κυριάρχησε στη διοργάνωση.

Οι αγώνες rally raid σπάνια κρίνονται τόσο οριακά, καθώς το Africa Eco Race (AER) 2026 οδηγήθηκε κυριολεκτικά μέχρι το νήμα, με την επική μονομαχία ανάμεσα στους Gallas και Paulin να κρίνεται μόνο στη γραμμή τερματισμού της 11ης Ειδικής Διαδρομής. Η ένταση ήταν εμφανής καθώς οι αναβάτες παρατάχθηκαν για την τελευταία χρονομετρημένη Ειδική του Αγώνα, με την 12η Ειδική Διαδρομή του Σαββάτου να είναι μια παρέλαση κατά μήκος των ακτών της Lac Rose και να μη μετρά στη γενική κατάταξη. Ο Paulin προηγούνταν στον Αγώνα κατά 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα μετά τη 10η Ειδική Διαδρομή, όμως αυτό σήμαινε ότι ο πρώην αναβάτης MXGP θα άνοιγε τη διαδρομή — ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς δεν έχεις άλλους αναβάτες να ακολουθήσεις — ενώ ο Gallas εκκίνησε 4ος.

Ανάμεσα σε αυτούς και τη δόξα βρισκόταν μια μεγάλη απλή διαδρομή (liaison) 343 χιλιομέτρων, καθώς ο καταυλισμός άφησε πίσω του το Ouad Naga και το Μαρόκο, περνώντας στην Σενεγάλη. Στη συνέχεια ακολούθησε μια συντομευμένη Ειδική Διαδρομή 102 χιλιομέτρων, με αγώνα σε μαλακή άμμο και γρήγορα μονοπάτια μέχρι τον τελευταίο καταυλισμό στο Mpal.

Ο Paulin, παρότι αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του 35χρονου στο Africa Eco Race στην κατηγορία μοτοσυκλετών, έδειξε εξαιρετικές ικανότητες πλοήγησης ανοίγοντας την Ειδική Διαδρομή και διατηρώντας προβάδισμα άνω του ενός λεπτού στη γενική κατάταξη όταν έφτασαν στο τελευταίο σημείο ελέγχου, 15 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό. Ο Gallas, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Junior World SuperEnduro και μόλις στην τρίτη του συμμετοχή σε rally raid, είχε μειώσει τη διαφορά κατά 10 δευτερόλεπτα έως εκείνο το σημείο, αλλά από εκεί και πέρα ο Γερμανός αναβάτης της TSE πραγματικά εξαπέλυσε όλη τη δύναμη της Ténéré 700 Rally.

Ο Paulin ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τερματισμό σε 1 ώρα, 19 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα, χρόνος που του χάρισε την 9η θέση στην Ειδική Διαδρομή, και τότε ξεκίνησε η αγωνιώδης αναμονή. Καθώς το χρονόμετρο μετρούσε αντίστροφα, ο Gallas — που αγωνιζόταν και με σπασμένο αριστερό χέρι — εμφανίστηκε στο βάθος και, καθώς επιτάχυνε προς την τελική γραμμή τερματισμού του Αγώνα, έγινε φανερό ότι είχε κλείσει τη διαφορά. Απίστευτο, όχι μόνο κάλυψε το χρονικό έλλειμμα από τον Paulin, αλλά κατάφερε και να ανοίξει διαφορά. Όταν ανακοινώθηκαν οι επίσημοι χρόνοι, ήταν 5ος στην Ειδική Διαδρομή και είχε κερδίσει το AER 2026 με διαφορά μόλις 41 δευτερολέπτων, μετά από σχεδόν 6,000 χιλιόμετρα αγώνα.

Ήταν ένα απίστευτο φινάλε σε ένα δραματικό Africa Eco Race, με τους δύο αναβάτες να αγκαλιάζονται, δείχνοντας το εξαιρετικό πνεύμα που χαρακτηρίζει το rally raid, αφού έγραψαν ιστορία εξασφαλίζοντας όχι μόνο την πρώτη νίκη της Ténéré στο AER, αλλά και ένα ιστορικό 1-2 για τη δικύλινδρη adventure μοτοσυκλέτα της Yamaha.

Η κυριαρχία της Ténéré δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ιταλός Alessandro Botturi κατέκτησε την 4η θέση στην Ειδική Διαδρομή, εξασφαλίζοντας την 7η θέση στη γενική κατάταξη. Ο 50χρονος, που έχασε τη νίκη στο AER 2025 με εξίσου δραματικό τρόπο όταν δίχτυα μπλέχτηκαν στους τροχούς του στα τελευταία χιλιόμετρα, αντέδρασε εντυπωσιακά αφού έχασε πάνω από μία ώρα λόγω τεχνικού προβλήματος στην 4η Ειδική Διαδρομή. Το πρόβλημα τον έθεσε εκτός διεκδίκησης της νίκης, αλλά συνέχισε να πιέζει, δείχνοντας για άλλη μια φορά το απίστευτο πνεύμα του να μη τα παρατά ποτέ, αξιοποιώντας παράλληλα όλη του την εμπειρία για να βοηθήσει τους συναθλητές του.

Οι Wiedemann και Maio τερμάτισαν την Ειδική Διαδρομή στην 6η και 8η θέση αντίστοιχα, ολοκληρώνοντας έναν εξαιρετικό Αγώνα και για τους δύο. Οι προσπάθειές τους, μαζί με εκείνες των συναθλητών τους στην TSE, Nicolas Charlier (12ος γενικής) και Bertrand Gavard (13ος γενικής), σήμαιναν ότι όχι μόνο οι Ténéré κυριάρχησαν στη συνολική γενική κατάταξη, αλλά κατέλαβαν και ολόκληρο το βάθρο της κατηγορίας +650 κ.εκ., με – το απίστευτο αποτέλεσμα – επτά Yamaha μέσα στην πρώτη εννιάδα.

Καθώς η σκόνη καταλαγιάζει μετά από μια σπουδαία μάχη για τη νίκη, το μόνο που απομένει είναι οι αναβάτες να ολοκληρώσουν την απλή διαδρομή liaison 203 χιλιομέτρων προς το Dakar για την 12η Ειδική Διαδρομή, όπου θα συμμετάσχουν στον παραδοσιακό Αγώνα 22 χιλιομέτρων κατά μήκος της παραλίας, με εκκίνηση τύπου motocross, πριν ολοκληρωθεί το rally στις όχθες της Lac Rose με την επίσημη τελετή λήξης.

Kevin Gallas – 1ος Γενικής – 39h24m05s

Ténéré Spirit Experience

«Ειλικρινά, δεν βρίσκω λόγια. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, αλλά… το κάναμε! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα το AER στην πρώτη μου προσπάθεια – ακούγεται τρελό. Αυτό ήταν μόλις το τρίτο μου rally raid, οπότε το συναίσθημα είναι απίστευτο. Η μάχη με τον Gautier ήταν φοβερή. Τι θρύλος, και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αγωνιζόμουν απέναντί του έτσι. Ειλικρινά, δεν είχα ιδέα ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Απλώς πίεσα όσο περισσότερο μπορούσα με το τραυματισμένο μου χέρι, οπότε το να εξασφαλίσω αυτό το αποτέλεσμα για την ομάδα και την Yamaha είναι απίστευτο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το project. Η μοτοσυκλέτα ήταν καταπληκτική και η υποστήριξη της ομάδας και όλων στην Yamaha ήταν απίστευτη. Νομίζω ότι όταν φτάσουμε στην Lac Rose, θα το συνειδητοποιήσω πραγματικά και θα με κατακλύσουν τα συναισθήματα – μέχρι τότε, θα προσπαθήσω απλώς να απολαύσω τη στιγμή».

Gautier Paulin – 2ος Γενικής – 39h24m46s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Μπράβο, Kevin. Όλος αυτός ο Αγώνας ήταν μια απίστευτη εμπειρία για μένα. Το πρώτο μου AER με μοτοσυκλέτα, μετά τη νίκη μου στην έκδοση του 2024 στην κατηγορία αυτοκινήτων, και πραγματικά δεν απογοήτευσε. Θέλω να συγχαρώ τον Kevin και ολόκληρη την ομάδα για αυτή την εκπληκτική εμφάνιση. Τι μάχη! Το να διεκδικώ καν τη νίκη με τόσο μικρή εμπειρία σε rally raid ήταν απίστευτο. Η μοτοσυκλέτα ήταν φανταστική και το διασκέδασα πάρα πολύ. Το 1-2 για την Yamaha είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Ήταν ένα μακρύ και δύσκολο rally, αλλά και μια πραγματικά απολαυστική διοργάνωση. Έκανα φίλους για μια ζωή. Τώρα ανυπομονώ να φτάσω στη θρυλική Lac Rose για να ολοκληρώσουμε έναν απίστευτο Αγώνα».

Alessandro Botturi – 7ος Γενικής – 41h10m57s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να συγχαρώ τον Kevin και τον Gautier για μια εξαιρετική μάχη για τη νίκη. Συμμετέχω σε αυτό το project από την αρχή του το 2022 και πέρυσι έφτασα πολύ κοντά στη νίκη με την Ténéré, οπότε το να βλέπω τη μοτοσυκλέτα επιτέλους στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να γράφει ιστορία μαζί με την ομάδα είναι καταπληκτικό και με κάνει πολύ περήφανο. Προφανώς, η δική μου ευκαιρία για νίκη χάθηκε μετά το πρόβλημα στην 4η Ειδική Διαδρομή. Παρ’ όλα αυτά, απόλαυσα πραγματικά το rally και κατάφερα όχι μόνο να ανέβω ξανά στη γενική κατάταξη, αλλά και να στηρίξω τους συναθλητές μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο rally raid και το κλίμα στην ομάδα σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα, με συνολικά 15 αναβάτες, ήταν απίστευτο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και όλους στην Yamaha. Τώρα ήρθε η ώρα να φτάσουμε στη θρυλική Lac Rose και να κλείσουμε αυτή την έκδοση του AER με τον τρόπο που της αξίζει».

Marc Bourgeois

Ténéré Yamaha Rally Team – Team Manager

«Τι φινάλε. Ειλικρινά, και οι δύο αναβάτες άξιζαν τη νίκη και δεν θα μπορούσε να είναι πιο οριακό. Συγχαρητήρια Kevin. Το να καλύψεις τόσο χρόνο στα τελευταία χιλιόμετρα, και μάλιστα με τραυματισμένο χέρι, ήταν απίστευτο – και τι προσπάθεια από τον Gautier. Και οι δύο είναι νέοι στο rally raid, κι όμως έδειξαν το τεράστιο δυναμικό τους σε αυτόν τον Αγώνα. Ο Alessandro ήταν καταπληκτικός σε όλο το rally· είχε και ο ίδιος πιθανότητες για νίκη, αλλά μετά το πρόβλημα, ενώ πάλευε καθημερινά να επιστρέψει, η βοήθεια και οι συμβουλές του προς την ομάδα ήταν καθοριστικές για αυτή την επιτυχία. Οι Mike, António, Nicolas και Bertrand, μαζί με όλους τους αναβάτες της TSE, μας έκαναν επίσης περήφανους, και το να βλέπεις πέντε Ténéré στην πρώτη επτάδα είναι απίστευτο, ειδικά όταν αγωνιζόμαστε απέναντι σε αντιπάλους με μονοκύλινδρες 450 κ.εκ. Τι ταξίδι, τι Αγώνας. Ευχαριστώ κάθε έναν από την ομάδα που έκανε αυτό το αποτέλεσμα δυνατό. Τώρα πάμε στην Lac Rose για να ξεκινήσουν οι εορτασμοί».

