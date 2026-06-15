του Δημήτρη Διατσίδη

“Ο Γιάννης μας έφυγε …ένας άγγελος ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην ζωή …Έδωσε τα πάντα για την ζωή ήθελε πολύ να ζήσει το κάθε λεπτό και αυτό είναι το νόημα. Έφυγε χορτάτος ήρεμος και χαμογελαστός χωρίς πια να πονάει… θα τον θυμάμαι πάντα και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου. Γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει”, γράφει η μητέρα του Νικόλ Πρίντεζη που μαζί με τον πατέρα Δημήτρη Κορολόγο και την αδελφή του Γιάννη, Σοφία πάλεψαν ως οικογένεια και έδωσαν μια τεράστια μάχη απέναντι στο οστεοσάρκωμα (καρκίνος στα κόκαλα), με τον Γιάννη τελικά να χάνει τον πόλεμο, έχοντας κερδίσει πολλές μάχες στην πορεία.

Στα 7 του το 2021 με τη βοήθεια του “κόουτς” Λευτέρη Πίππου έκανε τα πρώτα του “βήματα” με μοτοσυκλέτα σε πίστα, πραγματοποιώντας ένα όνειρό του! Ήδη είχε ακρωτηριαστεί το πόδι του, αλλά το χαμόγελο της νίκης και της ευχαρίστησης θα μου μείνει χαραγμένο στο μυαλό για πάντα, καθώς βρέθηκα εκεί και αργότερα παρουσιάσαμε και στην Cosmote TV το σχετικό θέμα.

Έκτοτε ήμασταν κοντά του και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την οικογένεια, όταν το 2023 χρειάστηκε τη στήριξη όλων για να πάει στις ΗΠΑ και να βρει ελπίδα για τη συνέχεια της θεραπείας, όταν φαινόταν ότι όλα έχουν τελειώσει στην Ελλάδα. Πριν λίγο καιρό επέστρεψε, το πάλεψε και σε νοσοκομεία της Κύπρου, αλλά τελικά αυτό το φοβερό παιδί πέταξε για τη γειτονιά των αγγέλων στην οποία ανήκει.

Θυμάμαι τον Ιούνιο του 2023 το σχετικό ποστ λίγο πριν φύγει για τις ΗΠΑ:

“O Γιάννης Κορολόγος είναι ένας άγγελος επί γης! Το χαμόγελο του, η θέληση του για ζωή, θα κερδίσουν στο τέλος στη μεγάλη μάχη που δίνει τώρα και σε λίγες μέρες θα συνεχιστεί σε νοσοκομείο του Χιούστον. Έχουμε ραντεβού μόλις γυρίσει για προπόνηση με Yamaha PW50”.

Για να απαντήσει η μητέρα του:

“Περιμένει πως και πως το ραντεβού Δημήτρη !!!!!!”

Είχαμε δώσει τότε την υπόσχεση ότι σύντομα, όταν θα ξανα-οδηγήσει μοτοσυκλέτα, θα οδηγήσουμε μαζί του και θα τον βοηθήσουμε να κάνει πράξη το επόμενο όνειρό του που ήταν να τρέξει και σε αγώνες για το σχετικό Πρωτάθλημα “Di.Di. Diversamente Disabili” που κάνει σειρά αγώνων για το “Paralympic Motorcycle Racing Calendar”.

Μάλιστα τότε και η ομάδα μοτοσυκλετιστών Tmax Hellas διοργάνωσε εκδήλωση με σκοπό να προσφέρει βοήθεια στον Γιάννη. Τα μέλη της ομάδας έδωσαν δυναμικό παρών και δημιούργησαν μια ωραία ατμόσφαιρα στη Νέα Ιωνία όπου βρέθηκαν και άλλοι μοτοσυκλετιστές, αλλά και παιδιά που είχαν μάθει από τους γονείς τους για την προσπάθεια του Γιάννη. Η ανταπόκριση των μελών της ομάδας ήταν εξαιρετική και το σημαντικό ποσό που συγκεντρώθηκε δόθηκε ως βοήθεια στην οικογένεια. Μάλιστα βρέθηκε στην εκδήλωση και εκπρόσωπος της original21 της ΑΕΚ που επίσης παρέδωσε στον Γιάννη τη βοήθεια των μελών της, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης ήταν φανατικός υποστηρικτής του Ολυμπιακού.



Γιάννη δεν το καταφέραμε το “Di.Di. Diversamente Disabili”, αλλά να ξέρεις ότι έχεις μείνει ανεξίτηλα στην ψυχή μας.

Θα τελειώσω αυτό μικρό αφιέρωμα στον Γιάννη Κορολόγο με τη συγκινητική ανάρτηση του Λευτέρη Πίππου:

“Από την πρώτη μέρα που σε γνώρισα και έμαθα την ιστορία σου, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανε αυτή η στιγμή.

Η δύναμη, η θέληση για ζωή και το πείσμα σου ήταν κάτι που δεν είχα συναντήσει ποτέ ξανά. Πραγματικά πίστευα ότι στο τέλος θα έβγαινες εσύ νικητής από αυτή τη μάχη.

Όμως, ακόμα και τώρα, για μένα έφυγες νικητής. Πάλεψες μέχρι την τελευταία στιγμή με απίστευτο θάρρος και αξιοπρέπεια. Πόνεσες, κουράστηκες, αλλά ποτέ δεν το έβαλες κάτω.

Ήσουν ο άνθρωπος που μας έδινε δύναμη να συνεχίσουμε, όταν εμείς λυγίζαμε για ασήμαντα πράγματα της καθημερινότητας. Σε βλέπαμε και παίρναμε κουράγιο. Μας δίδαξες τι σημαίνει πραγματική γενναιότητα και τι σημαίνει να αγαπάς τη ζωή. Ένα σου χαμόγελο ήταν αρκετό για να τα αλλάξει όλα.

Πήρα τόσα πολλά από εσένα και έμαθα ακόμα περισσότερα. Για τη ζωή, για τη δύναμη της ψυχής και για το πώς δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε.

Έλεγα πάντα ότι είσαι ο ήρωάς μου… και αυτό θα μείνεις για πάντα. Ο ήρωας που γνώρισα, που θαυμάζω και που δεν θα ξεχάσω ποτέ.”