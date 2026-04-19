του Δημήτρη Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SportBike WorldSPB του 2026 συνεχίστηκε με τον 2ο Γύρο στην Ολλανδική πίστα του Assen, με τον Έλληνα Πρωταθλητή Γιάννη Περιστερά να βρίσκεται πολύ κοντά στον πρώτο του φετινό βαθμό στην διοργάνωση, καθώς τερμάτισε 16ος με διαφορά μικρότερη του ενός δεκάτου του δευτερολέπτου από τη θέση που δίνει βαθμούς!

Ανάμεσα στους 34 αναβάτες από 16 εθνικότητες, που έδωσαν το παρόν στον “Καθεδρικό της Ταχύτητας” – όπως αποκαλείται η διάσημη πίστα του Assen – ο Γιάννης Περιστεράς #41 ξεκινούσε από την 22η θέση της εκκίνησης, έχοντας αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα την Παρασκευή στις Δοκιμές.

Οι μοτοσυκλέτες από έξι κατασκευαστές – Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph και Yamaha παρατάχτηκαν στο σχηματισμό εκκίνησης του 1ου Αγώνα του Σαββατοκύριακου και ο “John #41” με την Aprilia RS600 της ομάδας MMR Racing ήταν έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Η εκκίνησή του ήταν καλή, όμως αρχικά μετά την πρώτη στροφή και αμέσως μετά στην τρίτη, κάποιοι συναθλητές του τον κτύπησαν αναγκάζοντάς τον να μείνει τελευταίος και να αρχίσει μια τρομερή καταδίωξη και από 34ος να ανέβει στην 24η θέση στο τέλος του πρώτου γύρου. Σταδιακά κέρδιζε θέσεις και έφτασε στην 16η θέση στη μάχη ενός γκρουπ έξι οδηγών που διεκδικούσαν τις θέσεις 14-19. Στον τελευταίο γύρο έκανε μια καλή κίνηση για να περάσει 15ος, όμως την ίδια στιγμή τη μάχη του εκμεταλλεύτηκε ο Ισπανός Sanchez που τερμάτισε οριακά με διαφορά 0.087 μπροστά του. Έτσι έχασε την ευκαιρία να πάρει τον πρώτο του βαθμό φέτος, αλλά έδειξε ότι έχει την ταχύτητα να βρίσκεται κοντά στους πρώτους.

Σημείωσε τον 14ο ταχύτερο γύρο του Αγώνα WorldSPB, είχε την 11η καλύτερη τελική ταχύτητα και τον 13ο καλύτερο χρόνο στον 4ο τομέα της πίστας. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η δουλειά που κάνει με τους μηχανικούς της ομάδας αρχίζει να αποδίδει και βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την καλύτερη δυνατή ρύθμιση της Aprilia RS660.



ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Οδηγός MMR

“Μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στις Ελεύθερες Δοκιμές 1, η Superpole ήταν η πρώτη μας επαφή με την πίστα και με τη μοτοσυκλέτα μας που ήταν εντελώς διαφορετική από ότι στον πρώτο Γύρο στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας. Ευτυχώς δούλεψε αρκετά καλύτερα και στο σημερινό Ζέσταμα καταφέραμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Μετά τα κτυπήματα με συναθλητές στις πρώτες στροφές, ξεκίνησα κυριολεκτικά από το τέλος και άρχισα να κάνω προσπεράσματα, βρισκόμενος από τον 2ο γύρο σε ένα δυνατό γκρουπ αναβατών. Ήταν ευχάριστο το ότι μπορούσα να προσπεράσω και μέσα στο γκρουπ και έδωσα δυνατές μάχες που έδωσαν ευχαρίστηση και στην ομάδα μου. Από ένα μικρό άνοιγμα γραμμής στις τελευταίες τρεις στροφές έχασα τον βαθμό, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, καθώς η Aprilia RS660 είναι μια δύσκολη και ευαίσθητη σε αλλαγές μοτοσυκλέτα. Είναι δύσκολο όταν ξεκινάς από τόσο πίσω και αύριο θα τα δώσω και πάλι όλα για ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος και για το ξεκίνημα της συνεργασίας μας με την SEA JETS και με την ευκαιρία να ευχηθώ καλή επιτυχία και στον κ. Μάριο Ηλιόπουλο που αύριο αγωνίζεται στην Ανάβαση Ριτσώνας”.

O 2ος Αγώνας του Σαββατοκύριακου θα γίνει αύριο 19 Απριλίου και θα τον δούμε στη μετάδοση του ΑΝΤ1+ στις 13:45 σε περιγραφή του Θάνου Κελάφη.



Την προσπάθεια του Γιάννη Περιστερά υποστηρίζουν οι: SEA JETS, Piaggio Hellas, Intramoto, Tzotzopoulos Moto Fashion + Accessories, MouratisGP, AM Papageorgiou, Zen One Racing, Extra Products Tassoulis, SoulEstate, Alpha Group Service, Phalanx Elite Protection, Assetto Miktria, Babis Stokas

Τα αποτελέσματα αναλυτικά: e3823702-1893-4a1a-9ca3-72b27c877553_Assen WorldSPB Race 1