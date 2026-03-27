του Δημήτρη Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SportBike WorldSPB του 2026 ξεκίνησε στην πίστα του Portimao στην Πορτογαλία, με τον Έλληνα Πρωταθλητή Γιάννη Περιστερά να είναι ανάμεσα στους 34 αναβάτες από 16 εθνικότητες, που οδηγουν μοτοσυκλέτες από επτά κατασκευαστές – Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph, Honda και Yamaha.

Ο John #41 και η Aprilia RS600 της ομάδας MMR Racing του πρώην οδηγού αγώνων Massimiliano Morlacchi, μετά τις Ελεύθερες Δοκιμές, στις Κατατακτήριες που έχουν τον τίτλο Superpole, πήρε την 16η θέση ακριβώς ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Matteo Vannucci που οδηγεί επίσης μια RS660.

O Έλληνας οδηγός είχε την δεύτερη υψηλότερη τελική ταχύτητα των WorldSPB με 243.8 χλμ/ώρα, ενώ είναι ο ταχύτερος στον πρώτο τομέα της πίστας. Στην τελευταία στροφή όμως αντιμετωπίζει κάποιες ταλαντώσεις, έν απρόβλημα που προσπαθοπυν να λύσουν οι μηχανικοί της ομάδας.

Ο “John #41” όταν μπήκαν σε όλους τα καινούργια λάστιχα σημείωσε τον 11ο χρόνο, παρά το ότι στο γρήγορό του γύρο έκανε ένα λάθος που του στοίχισε μερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Στις επόμενες περιόδους δοκιμών με την ομάδα δούλεψαν στη βελτίωση του set up της μοτοσυκλέτας και δεν έβαλαν καινούργια λάστιχα, μένοντας τελικά στην 22η θέση της ημέρας, αλλά με την ευχαρίστηση της υψηλότερης τελικής ταχύτητας. Συνολικά συμπλήρωσε 69 γύρους, αρκετά λιγότερους από τους 93 που συμπλήρωσαν κάποιοι άλλοι οδηγοί, αλλά αυτό λόγω καθυστερήσεων στο να μπει στην πίστα, όταν άλλαζαν ρυθμίσεις με την ομάδα.

Συνολικά ήταν μια πρώτη καλή ημέρα του πρώτου Γύρου του WorldSPB, με τον Γιάννη Περιστερά να είναι δυνατός και στο ρυθμό αγώνα με φθαρμένα ελαστικά.



