του Δημήτρη Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SportBike WorldSPB είδε τον Έλληνα Πρωταθλητή Γιάννη Περιστερά να αγωνίζεται με θλάση και μαζί να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα με την Aprilia RS600 της ομάδας MMR.



Στην πίστα του Most στην Τσεχία οι 34 αναβάτες από 16 εθνικότητες, είχαν το τρίτο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς για την WorldSBP, σε μία πίστα που το 2023 ο Γιάννης Περιστεράς #41 είχε γράψει ιστορία με τον τερματισμό στην 4η θέση της WorldSSP300, την καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ Έλληνας οδηγός σε οποιοδήποτε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας!



Ο “John #41” έφτασε στην Τσεχία αντιμετωπίζοντας μια θλάση στο δεξί του πόδι, από προπόνηση φυσικής κατάστασης που έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Σαν να μην έφτανε αυτό η Aprilia RS600 της ομάδας MMR Racing είχε τεχνικά προβλήματα ως προς τις ρυθμίσεις της και έτσι στις Ελεύθερες Δοκιμές και τις Κατατακτήριες πήρε μόλις την 24η θέση, που ήταν ένα σημαντικό μειονέκτημα για την εκκίνηση των δύο αγώνων.

Στον πρώτο Αγώνα του Σαββάτου οι αλλαγές που έκανε η ομάδα δεν βοήθησαν και ο Περιστεράς τερμάτισε 25ος και απογοητευμένος από τη λειτουργία της RS660.

Στον Αγώνα της Κυριακής η μοτοσυκλέτα ήταν απλά “οδηγήσιμη” και ο Έλληνας οδηγός σημείωσε έναν πολύ καλό χρόνο γύρου από το ξεκίνημα, που άφηνε βάσιμες ελπίδες για τον τερματισμό στις 15 πρώτες θέσεις που βαθμολογούνται. Όμως μετά τους πέντε πρώτους γύρους η θλάση δεν του επέτρεπε να αλλάζει τις ταχύτητες του κινητήρα όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να χάνει χρόνο και τελικά να τερματίσει 17ος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Οδηγός MMR

“Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που θα πρέπει να ξεχάσω! Η μοτοσυκλέτα δεν δούλεψε ποτέ σωστά και απλά ήταν οδηγήσιμη στον δεύτερο Αγώνα, ενώ αυτό ήταν το σημείο από το οποίο έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει την Παρασκευή, ώστε να την βελτιώνουμε μέχι τους δύο Αγώνες. Πέρα από αυτό όταν την Κυριακή επιτέλους οδήγησα καλά, ήρθε το πρόβλημα με τη θλάση μου να μου στερήσει ένα καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω να είμαι πιο έτοιμος στην Aragon στον επόμενο αγώνα.”

