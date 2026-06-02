του Δημήτρη Διατσίδη

H πορεία του Έλληνα Πρωταθλητή Γιάννη Περιστερά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSPB 2026 συνεχίστηκε στην Ισπανική πίστα της Aragon, που φιλοξένησε τον τέταρτο φετινό Γύρο Αγώνων του θεσμού, μαζί με το WorldSBK.



Το ξεκίνημα στις Ελεύθερες Δοκιμές της Παρασκευής ήταν καταστροφικό, με την Aprilia RS600 της ομάδας MMR να υπερθερμαίνεται συνεχώς και τελικά να σταματά τη λειτουργία της, λόγω του ότι ο κινητήρας μπήκε σε “safe mode”! Στις Κατατακτήριες μια μεγάλη αλλαγή στο γρανάζωμα της τελικής μετάδοσης δεν είχε καλά αποτελέσματα και έτσι ο Έλληνας οφηγός θα ξεκινούσε τους δύο Αγώνες από την 28η θέση, ανάμεσα στους 34 αγωνιζόμενους.

Παρά όλα αυτά ο Περιστεράς δούλεψε μεθοδικά με την ομάδα, αλλά η λύση για τη μοτοσυκλέτα βρέθηκε μόλις την Κυριακή το πρωί πριν τον δεύτερο Αγώνα, αφού στον πρώτο Αγώνα του Σαββάτου – που διακόπηκε με κόκκινη σημαία και είχε διάρκεια μόλις 10′ λεπτών – τερμάτισε 24ος.

Την Κυριακή λοιπόν επιτέλους η μοτοσυκλέτα δούλεψε σωστά, ο Γιάννης Περιστεράς αισθάνθηκε άνετα πάνω στη μοτοσυκλέτα και ξεκίνησε μια μάχη για να κερδίσει θέσεις ανάμεσα στον έντονο συναγωνισμό των αντιπάλων του. Ήδη στον 4ο γύρο είχε κάνει 7 προσπεράσματα και είχε ανέβει στην 21η θέση, στους επόμενους δύο γύρους μπήκε σε ένα γκρουπ που έδινε τη μάχη για την 15η θέση, καθώς οι μπροστά οδηγοί είχαν κάνει διαφορά. Σε αυτήν τη μάχη με το slipstream η Aprilia RS600 του Έλληνα οδηγού έγραψε την τρίτη υψηλότερη τελική ταχύτητα με 243,8 χλμ/ώρα στην τεράστια ευθεία της πίστας της Aragon. Στον τελευταίο γύρο τα έδωσε όλα και κατάφερε τελικά να τερματίσει 16ος, μόλις 0.115 του δευτερολέπτου από τον τοπικό οδηγό Roberto Fernadez. Ήταν όμως η πρώτη από τις τέσσερις Aprilia που είδαν τη σημαία του τερματισμού, με τον ομόσταυλό του στην ομάδα MMR Thomas Benetti να τερματίζει 21ος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Οδηγός MMR

“Τελικά μπορώ να πω ότι ήταν ένας θετικός αγώνας, με την αίσθηση από τη μοτοσυκλέτα να είναι πολύ καλή και να μπορώ να κάνω καλούς χρόνους καθώς κέρδιζα θέσεις. Το κακό είναι ότι και σε αυτόν τον Αγώνα βρήκαμε τις σωστές ρυθμίσεις μόλις την Κυριακή το πρωί και ουσιαστικά χάσαμε όλη την Παρασκευή, που είναι ουσιαστική ημέρα για να μας δώσει μια καλή θέση στην εκκίνηση. Με 12 προσπεράσματα κάναμε καλή δουλειά και τώρα προσβλέπω στους βαθμούς στο misano που είναι η αγαπημένη μου πίστα στο Πρωτάθλημα.”

Πριν από τον επόμενο Αγώνα στην Ιταλική πίστα στις 12-14 Ιουνίου, η ομάδα έχει προγραμματίσει διήμερες δοκιμές στην πίστα της Cremona, κάτι που σίγουρα θα βοηθήσει να λυθούν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Οι Αγώνες του WorldSPB μεταδίδονται από τον ΑΝΤ1+ στην Ελλάδα και ελπίζουμε να δούμε την Ελληνική σημαία στις πρώτες θέσεις.

Την προσπάθεια του Γιάννη Περιστερά υποστηρίζουν οι: SEA JETS, Piaggio Hellas, Intramoto, Fan Motorcycles, CASA e CAMPO by Dipnosofistirion, Assetto Miktria, Tzotzopoulos Moto Fashion + Accessories, MouratisGP, AM Papageorgiou, Zen One Racing, Extra Products Tassoulis, SoulEstate, Alpha Group Service, Phalanx Elite Protection, Babis Stokas

Δείτε τα αποτελέσματα του 2ου Αγώνα: Results-5