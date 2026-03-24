του Δημήτρη Διατσίδη

32 αναβάτες από 16 εθνικότητες, βρέθηκαν στην πίστα του Portimao στην Πορτογαλία, όπου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει το FIM Sportbike World Championship (WorldSPB), το οποίο φιλοξενεί επτά κατασκευαστές – Aprilia, Kawasaki, Kove, Suzuki, Triumph, Honda και Yamaha – έτοιμους να αντιμετωπίσουν τη νέα κατηγορία.

Ανάμεσά τους και ο μοναδικός Έλληνας οδηγός που τα τελευταία 30 χρόνια έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας WorldSBK, o Γιάννης Περιστεράς που συμμετέχει με το γνωστό του John #41 και την Aprilia RS600 της ομάδας MMR Racing του πρώην οδηγού αγώνων Massimiliano Morlacchi.

Μετά από ένα διήμερο τεστ της ομάδας στην πίστα της Cremona, που έγινε κάτω από βροχή, ήταν η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωταθλητής οδήγησε την νέα για τον ίδιο μοτοσυκλέτα του Ιταλικού εργοστασίου, με το οποίο θα αγωνιστεί φέτος.

Ήταν μια αρχικά δύσκολη κατάσταση, καθώς η ομάδα δεν είχε δεδομένα από την πίστα και ξεκίνησε τις δοκιμές με τις “βρόχινες” ρυθμίσεις της Cremona, που αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για οδήγηση στη στεγνή πίστα. Ο Περιστεράς με πολύ αναλυτική προσέγγιση κατεύθυνε τους μηχανικούς προς το σωστό – όπως αποδείχθηκε – δρόμο και η RS 660 σιγά-σιγά έφτασε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.

Ο Max Morlacchi είπε χαρακτηριστικά: “Το τεστ πήγε καλά. Δουλέψαμε πολύ πάνω στη μοτοσυκλέτα και ο John πήγε καλά. Δουλέψαμε πραγματικά πολύ καλά μαζί με τους μηχανικούς, κάναμε χρόνους στο 50.4 με φθαρμένα λάστιχα, που είναι καλός χρόνος. Μας λείπει κάτι σε σχέση με τις δυνατές τετρακύλινδρες Kawasaki, αλλά είμαστε κοντά”.

Ο “John #41” όταν μπήκαν σε όλους τα καινούργια λάστιχα σημείωσε τον 11ο χρόνο, παρά το ότι στο γρήγορό του γύρο έκανε ένα λάθος που του στοίχισε μερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Στις επόμενες περιόδους δοκιμών με την ομάδα δούλεψαν στη βελτίωση του set up της μοτοσυκλέτας και δεν έβαλαν καινούργια λάστιχα, μένοντας τελικά στην 22η θέση της ημέρας, αλλά με την ευχαρίστηση της υψηλότερης τελικής ταχύτητας. Συνολικά συμπλήρωσε 69 γύρους, αρκετά λιγότερους από τους 93 που συμπλήρωσαν κάποιοι άλλοι οδηγοί, αλλά αυτό λόγω καθυστερήσεων στο να μπει στην πίστα, όταν άλλαζαν ρυθμίσεις με την ομάδα.

Ο Γιάννης Περιστεράς δήλωσε: “Επιτέλους οδήγησα στο στεγνό τη νέα μου μοτοσυκλέτα και συνεργάστηκα στενά με την ομάδα στο να κάνουμε το σωστό στήσιμο για τη συγκεκριμένη πίστα. Δεν μας ενδιέφεραν οι χρόνοι, παρά το να βρούμε ένα τρόπο να ρυθμίζουμε την RS660 για τις συνθήκες της ασφάλτου που αρχικά δεν είχε καλή πρόσφυση, αλλά σταδιακά βελτιωνόταν. Περιμένω την Παρασκευή να έχω από το ξεκίνημα μια πιο σωστή ρύθμιση και είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για έναν καλό Αγώνα, ακόμη κι αν αισθάνομαι ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο πάνω στην Aprilia για να καταλάβω καλύτερα το πως πρέπει να την οδηγώ.”

Συνολικά ήταν μια καλή ημέρα, αφού ξαναθυμήθηκε την πίστα στην οποία είχε να μπει μερικά χρόνια και κυρίως με το γεγονός ότι τώρα η ομάδα έχει αρκετά δεδομένα ώστε να του δώσει μια καλύτερη μοτοσυκλέτα την Παρασκευή στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 του πρώτου Γύρου του WorldSPB.



Ημερολόγιο World Sportbike 2026

27–29 Μαρτίου

Autodromo Internacional do Algarve, Πορτογαλία

17–19 Απριλίου

TT Circuit Assen, Ολλανδία

15–17 Μαΐου

Autodrom Most, Τσεχία

29–31 Μαΐου

MotorLand Aragon, Ισπανία

12–14 Ιουνίου

Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Ιταλία

4–6 Σεπτεμβρίου

Circuit de Nevers Magny-Cours, Γαλλία

25–27 Σεπτεμβρίου

Cremona Circuit, Ιταλία

16–18 Οκτωβρίου

Circuit de Jerez – Angel Nieto, Ισπανία

