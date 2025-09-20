του Δημήτρη Διατσίδη

Με μια συγκλονιστική εμφάνιση, ο Έλληνας Γιάννης Περιστεράς #14 κατέκτησε τη νίκη στον πρώτο αγώνα του Yamaha R7 European Cup SuperFinale, τερματίζοντας μπροστά από τον Ιταλό Devis Bergamini και τον Ισπανό Marco Dias Monteagudo, έπειτα από μια εντυπωσιακή μάχη εννέα γύρων στο Bol d’Or, τον τελευταίο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής FIM 2025.

Η 88η έκδοση του Bol d’Or την Παρασκευή είχε στο επίκεντρο το SuperFinale του Yamaha R7 European Cup, μπροστά στο παθιασμένο κοινό της Γαλλίας και με ζωντανή μετάδοση σε όλο τον κόσμο μέσω του Yamaha Racing YouTube channel. Στην εκκίνηση παρατάχθηκαν 29 αναβάτες από 12 διαφορετικές χώρες, όμως το δράμα ξεκίνησε πριν καν σβήσουν τα φώτα: ο Manuel Rocca είχε πτώση στον γύρο προθέρμανσης και αναγκάστηκε να αποσυρθεί, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Με το σβήσιμο των φώτων, το θέαμα ήταν καταιγιστικό. Στα 5,777 μέτρα του Circuit Paul Ricard, με τη Mistral Straight και τo σικέιν σε χρήση, το slipstream δεν επέτρεπε σε κανέναν αναβάτη να ξεφύγει. Η πρωτοπορία άλλαζε χέρια σχεδόν σε κάθε στροφή, με τους αναβάτες του SuperFinale να προσφέρουν αγώνα υψηλού θεάματος, που κρίθηκε στον τελευταίο γύρο.

Ο Περιστεράς, πρώην συμμετέχων στο FIM R3 bLU cRU World Cup, μπήκε πρώτος στον τελευταίο γύρο, οδηγώντας το γκρουπ των οκτώ κορυφαίων. Στη Mistral Straight Chicane, πέντε αναβάτες βρέθηκαν δίπλα-δίπλα, με τον Ιταλό Federico Iacoi – επίσης γνώριμο από το bLU cRU World Cup – να εκμεταλλεύεται το slipstream και να περνά από πέμπτος πρώτος, λίγες μόλις στροφές πριν το τέλος.

Όμως ο Περιστεράς υπολόγισε τέλεια την επίθεσή του. Έχοντας την πρωτοπορία στην τελευταία στροφή, άντεξε στην πίεση και κατάφερε να τερματίσει πρώτος, μπροστά από τον Bergamini και τον Monteagudo. Ήταν ένας φανταστικός τερματισμός, με τους οκτώ πρώτους να χωρίζονται μόλις κατά 1.344 δευτερόλεπτα, ενώ η Paola Ramos Vivo ήταν η πρώτη γυναίκα αναβάτρια στη 8η θέση.

Στις απονομές, τα τρόπαια παρέδωσαν οι Marvin Fritz, Karel Hanika και Jason O’Halloran της Yamalube YART Yamaha EWC Official Team. Μετά τον αγώνα, οι αναβάτες του SuperFinale είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το pit box της YART, όπου οι Fritz, Hanika, O’Halloran και Robin Mulhauser τους ξενάγησαν, τους εξήγησαν τη λειτουργία μιας ομάδας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής, τους έδωσαν πολύτιμες οδηγικές συμβουλές και απάντησαν στις ερωτήσεις τους.

Το τελικό αποτέλεσμα του Yamaha R7 European Cup SuperFinale θα προκύψει από το άθροισμα των βαθμών στους δύο αγώνες. Μετά το Race 1, ο Γιάννης Περιστεράς προηγείται στη μάχη για το μεγάλο έπαθλο, μια ολοκαίνουρια Yamaha R7, ενώ οι αναβάτες που θα τερματίσουν δεύτεροι και τρίτοι συνολικά θα λάβουν κουπόνια για GYTR performance parts, προσφορά του δικτύου GYTR PRO SHOP της Yamaha.



Πέρα από αυτήν την επίσημη ανακοίνωση να πούμε ότι ο 20χρονος Γιάννης Περιστεράς οδήγησε σε μεγάλο μέρος του Αγώνα, κάνοντας διαφορά από 4 έως 7 δέκατα στα κομμάτι της πίστας με τις στροφές και χάνοντας κάθε φορά στην ευθεία. Η οδήγησή του ήταν συγκλονιστική, όπως ακριβώς είπαν οι άνθρωποι της Yamaha του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής. Στην 2η θέση στον τερματισμό βρέθηκε ο Ισπανός Morco Dias Monteagudo, αλλά κατατάχτηκε τελικά 3ος, καθώς πάτησε εκτός πίστας στον τελευταίο γύρο. Έτσι 2ος είναι ο Ιταλός Davis Bergamini, γνώριμος του Περιστερά και από το Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV αλλά και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK, όταν και οι δύο έτρεχαν στην κατηγορία WorldSSP300.

Η ομάδα του Roc ‘N’ DeA των Massimo Roccoli & Alex De Angelis με την οποία έχει πάρει την πρόκριση για τον Τελικό είναι ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα και με τη δουλειά της Zen One Racing, της Ελληνικής ομάδας των Αντώνη Μερεμέτη και Δημήτρη Παπανικολάου, που ταξίδεψαν στην Γαλλία με τον Έλληνα οδηγό και έδωσαν την πολύτιμη εμπειρία τους στη ρύθμιση της μοτοσυκλέτας.

Επίσης κάτι που δεν αναφέρεται στο δελτίο της Yamaha είναι η εξαιρετική εμφάνιση και του 16χρονου Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου που αγωνίστηκε με την Ελληνική ομάδα DNA High Performance Filters και την ARP Academy του Δημοσθένη Μαυρόπουλου, με αρχιμηχανικό τον Χρήστο Φράγκο. Ο Dinos#31 ξεκινησε από την 4η σειρά της εκκίνησης και την 11η θέση και κατάφερε όχι μόνο να ακολουθήσει το γκρουπ των πρώτων, αλλά και να προηγηθεί για λίγο στην τρελή κούρσα των πιο έμπειρων οδηγών. Τελικά πέρασε την γραμμή του τερματισμού στην 4η θέση, αλλά αναγκάστηκε να δώσει τη θέση στον Federico Iacoi, έχοντας πατήσει εκτός πίστας στον τελευταίο γύρο, παίρνοντας τους βαθμούς του 5ου.

Δείτε τον Αγώνα στο YouTube της Yamaha, όπου μπορείτε να δείτε και τον αυριανό 2ο Αγώνα στις 13:10 ώρα Ελλάδας.