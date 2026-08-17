Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο δύο φορές νικητής του Dakar, Sam Sunderland, επιχειρεί να κάνει τον γύρο του κόσμου με μοτοσυκλέτα σε 19 ημέρες, καλύπτοντας περισσότερα από 29,000 χιλιόμετρα σε πολλές ηπείρους, σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο.

Ο Sam Sunderland αναλαμβάνει μία από τις πιο φιλόδοξες προκλήσεις της καριέρας του: να γίνει ο ταχύτερος άνθρωπος που θα κάνει τον γύρο του κόσμου με μοτοσυκλέτα.

Ξεκινώντας στις 5 Σεπτεμβρίου από το Greenwich του Λονδίνου και τερματίζοντας στο ίδιο σημείο, ο Sunderland σχεδιάζει να διανύσει περισσότερα από 29,000 χλμ. σε πολλές ηπείρους, χώρες και ζώνες ώρας, με το χρονόμετρο να μετρά για 19 ημέρες οδήγησης. Η διαδρομή θα τον ταξιδέψει από την Ευρώπη και την Τουρκία έως την Μέση Ανατολή, την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και την Βόρεια Αμερική, πριν επιστρέψει και πάλι στην Ευρώπη.

Η κλίμακα της πρόκλησης είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή. Ο Sunderland θα πρέπει να καλύπτει κατά μέσο όρο περίπου 1,690 χλμ. κάθε μέρα, περνώντας πολλές ώρες στη σέλα σε δημόσιους δρόμους, ενώ θα πρέπει να αντιμετωπίζει την κίνηση, τις καιρικές συνθήκες, τις αλλαγές στο έδαφος, την κόπωση και τις επιπτώσεις από τη διέλευση πολλών ζωνών ώρας. Οι θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ των ηπείρων δεν υπολογίζονται στον συνολικό χρόνο οδήγησης, όμως η μοτοσυκλέτα πρέπει να παραμείνει η ίδια σε όλη την προσπάθεια.

Τι ακριβώς επιχειρεί ο Sam Sunderland;

Στόχος του Sunderland είναι να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου με μοτοσυκλέτα σε λιγότερο από 19 ημέρες, επιχειρώντας να καταρρίψει το ρεκόρ των 19 ημερών, 8 ωρών και 25 λεπτών, που σημείωσαν οι συμπατριώτες του Kevin και Julia Sanders το 2002.

Για να τηρήσει τους καθιερωμένους κανόνες της πρόκλησης, ο Sunderland πρέπει να ταξιδεύει συνεχώς προς μία κατεύθυνση, να ξεκινήσει και να τερματίσει στο ίδιο σημείο, να φτάσει σε δύο σημεία που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του πλανήτη και να ολοκληρώσει το ταξίδι με την ίδια μοτοσυκλέτα. Η Triumph Tiger 1200 Rally Explorer του έχει προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις της αποστολής και θα χρησιμοποιεί ελαστικά δρόμου Michelin Anakee.

Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει ο Sam Sunderland:

Πρέπει να παραμείνει στην ίδια μοτοσυκλέτα.

Πρέπει να ταξιδεύει συνεχώς προς μία κατεύθυνση.

Πρέπει να διανύσει 29,000 χιλιόμετρα.

Πρέπει να φτάσει σε δύο σημεία που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του πλανήτη.

Πρέπει να ξεκινήσει και να τερματίσει στο ίδιο σημείο.

Ποια διαδρομή θα ακολουθήσει ο Sam Sunderland;

Η διαδρομή των έξι σκελών ξεκινά από το Λονδίνο και κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη, περνώντας από την Γαλλία, την Ιταλία, την Σλοβενία, την Κροατία, την Σερβία και την Βουλγαρία. Στη συνέχεια, ο Sunderland θα συνεχίσει μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας, από την Bangkok έως την Kuala Lumpur.

Από εκεί, θα διασχίσει την Αυστραλία από το Perth έως το Sydney, προτού διανύσει ολόκληρο το μήκος της Νέας Ζηλανδίας. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο σκέλος της διαδρομής, διασχίζοντας την Βόρεια Αμερική από το Vancouver έως το Montreal, πριν ολοκληρώσει το τελευταίο σκέλος από την Casablanca του Morocco, επιστρέφοντας στο Λονδίνο, σε μια προσπάθεια να γράψει ιστορία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Sam θα περάσει από μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του κόσμου, όπως οι Αλυκές Bonneville, ενώ θα διασχίσει και την καυτή Αυστραλιανή ενδοχώρα.

Η διαδρομή με μια ματιά:

· Σκέλος 1: Λονδίνο → Κωνσταντινούπολη μέσω Γαλλίας, Ιταλίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σερβίας και Βουλγαρίας

· Σκέλος 2: Μπανγκόκ → Κουάλα Λουμπούρ

· Σκέλος 3: Περθ → Σίδνεϊ

· Σκέλος 4: Νέα Ζηλανδία

· Σκέλος 5: Βανκούβερ → Μόντρεαλ

· Σκέλος 6: Καζαμπλάνκα → Λονδίνο μέσω Ισπανίας και Γαλλίας

Γιατί είναι τόσο δύσκολη η πρόκληση;

Αυτό δεν είναι ένας αγώνας με την παραδοσιακή έννοια. Δεν υπάρχουν στάδια, αντίπαλοι ή σπριντ προς τη γραμμή του τερματισμού. Αντίθετα, η πρόκληση βασίζεται στη διατήρηση ενός εξαιρετικά υψηλού ρυθμού για χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστεί την εξάντληση και όλα όσα συνεπάγεται η οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.

Ο Sunderland έχει περιγράψει την ψυχική καταπόνηση ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Αναμένει να περνά περίπου 17 ώρες πάνω στη μοτοσυκλέτα ορισμένες ημέρες, με τις σωρευτικές επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου, της διέλευσης πολλών ζωνών ώρας και της πνευματικής κόπωσης να γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές όσο εξελίσσεται το ταξίδι.

«Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτής της πρόκλησης για μένα είναι σίγουρα ο χρόνος πάνω στη μοτοσυκλέτα και τα χιλιόμετρα που πρέπει να καλύψουμε», λέει. «Θα οδηγώ για 17 ώρες την ημέρα, συνεχόμενα, για πολλές ημέρες. Νιώθω ότι αυτή η συσσώρευση κούρασης θα γίνεται όλο και πιο έντονη και σίγουρα θα είναι δύσκολη».

Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια αποτελεί εξίσου δοκιμασία συγκέντρωσης και αντοχής όσο και ικανότητας στην οδήγηση μοτοσυκλέτας. Κάθε καθυστέρηση έχει σημασία. Κάθε λάθος στροφή, μηχανικό πρόβλημα, καιρικό φαινόμενο ή περίοδος αυξημένης κίνησης μπορεί να καταναλώσει πολύτιμο από τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο.

Ποιος είναι ο Sam Sunderland;

Ο Sunderland είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς αναβάτες rally-raid. Κέρδισε το Dakar Rally το 2017 και ξανά το 2022, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους κορυφαίους αναβάτες της γενιάς του, προτού στρέψει την προσοχή του σε μια νέα σειρά προκλήσεων πέρα από τους επαγγελματικούς αγώνες rally.

Η προσπάθειά του να κάνει τον γύρο του κόσμου αποτελεί ένα πολύ διαφορετικό είδος δοκιμασίας αντοχής. Αντί να αγωνίζεται σε Ειδικές Διαδρομές στην έρημο απέναντι σε ένα πεδίο αντιπάλων, ο Sunderland θα περνά μέρα με τη μέρα καλύπτοντας τεράστιες αποστάσεις σε δημόσιους δρόμους, με την πίεση να προέρχεται από το χρονόμετρο, τη διαδρομή και τις σωματικές και πνευματικές απαιτήσεις της διατήρησης της συγκέντρωσης για χιλιάδες μίλια.

Οι προκλήσεις δεν εμφανίζονται πάντα όταν όλα είναι τέλεια

Επιπλέον δυσκολία αποτελεί το γεγονός ότι ο Sunderland μόλις έχει αναρρώσει από ένα κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο υπέστη σε ατύχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης, αφού είχε αρχικά ανακοινώσει την προσπάθεια για το ρεκόρ στο Goodwood Festival of Speed το 2025.

«Το να τραυματιστώ στην πλάτη μου δεν ήταν ποτέ μέρος του σχεδίου, αλλά με πολλούς τρόπους ενίσχυσε τον λόγο για τον οποίο θέλω να το κάνω», είπε. «Οι προκλήσεις δεν εμφανίζονται πάντα όταν όλα είναι τέλεια, αφορούν το πώς αντιδράς όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλεις».

Γιατί ο Sam Sunderland αναλαμβάνει αυτή την πρόκληση;

«Πάντα μου άρεσε να δοκιμάζω τα όριά μου, να επιχειρώ μεγάλα και δύσκολα εγχειρήματα, και αυτή η πρόκληση σίγουρα τα καλύπτει όλα», εξηγεί.

«Λατρεύω την περιπέτεια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε πραγματικά υπέροχα μέρη, αλλά τις περισσότερες φορές βρισκόμουν εκεί για να αγωνιστώ. Τώρα, αντίθετα, μπορώ να ρίξω και μια ματιά γύρω μου, να γνωρίσω μερικούς από τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες αυτών των τόπων και αυτό είναι κάτι που έχει πραγματικά μεγάλη σημασία για μένα».