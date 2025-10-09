Κείμενο: Giuseppe Piazzolla, Moda e Motori Magazine

Απόδοση: Δημήτρης Διατσίδης

Ο Lewis Hamilton είναι ένας οδηγός που έχει και στο παρελθόν δέιξει την αγάπη του για την οδήγηση μοτοσυκλέτας, μάλιστα οδηγώντας σε πίστα την αγωνιστική Yamaha M1 του Valentino Rossi. Τώρα – τη στιγμή που σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί της F1 έφτασαν στην πίστα με τα πανάκριβα αυτοκίνητά τους, ο Lewis έφτασε με την επίσης πανάκριβη μοτοσυκλέτα του.

Έκανε λοιπόν την εντυπωσιακή είσοδό του στο paddock του GP Ιταλίας στην Monza πάνω σε μια Ducati Panigale V4 S με τρίχρωμη εμφάνιση Τricolore. Δεν ήταν μια απλή θεαματική κίνηση, αλλά μια πράξη με βαθύ συμβολισμό: ένας φόρος τιμής στην Ιταλία, στο motorsport της και στη σχέση του ίδιου με την Ferrari, στον πρώτο του αγώνα στη Monza ως οδηγός του Cavallino Rampante.

Η Ducati Panigale V4 Tricolore

Το μοντέλο που διάλεξε ο Hamilton μόνο τυχαίο δεν ήταν. Η Panigale V4 Tricolore είναι μια ειδική έκδοση, σχεδιασμένη από τον Aldo Drudi σε συνεργασία με το Centro Stile Ducati. Η πράσινη, λευκή και κόκκινη εμφάνιση αναπαριστά τα χρώματα της Ιταλικής σημαίας, μετατρέποντας τη μοτοσυκλέτα σε σύμβολο εθνικής ταυτότητας και τεχνικής αριστείας.

Η Ducati, όπως και η Ferrari, ενσαρκώνει το καλύτερο του made in Italy: στυλ, μηχανολογική τελειότητα και πάθος.

Στην Ελλάδα η τιμή της Tricolore ξεκινά από τις 65,000 €!

Το πάθος του Hamilton για τις μοτοσυκλέτες

Ο Hamilton έχει πάντα μια αυθεντική σχέση με τις δύο ρόδες. Στη συλλογή του υπάρχουν μοναδικές και custom μοτοσυκλέτες· το 2018 είχε οδηγήσει στην Jerez μια Yamaha Μ1, ενώ στο παρελθόν συνεργάστηκε με τη MV Agusta για τη δημιουργία της Brutale 800 LH44.

Η άφιξή του στην Monza με μια Ducati δεν ήταν λοιπόν ένα απλό show, αλλά η έκφραση μιας προσωπικής αγάπης που τον συνοδεύει εδώ και χρόνια.

Ducati και Ferrari: δύο ιταλικά σύμβολα

Η κίνηση αυτή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Το Σαββατοκύριακο που ο Hamilton έτρεχε το πρώτο του GP Ιταλίας με την Ferrari, η επιλογή να εμφανιστεί με μια τρίχρωμη Ducati λειτούργησε σαν διπλό μήνυμα: δύο κορυφαία Ιταλικά σύμβολα ενωμένα σε μια εικόνα.

Η Ducati και η Ferrari μοιράζονται το ίδιο πάθος — ταχύτητα, συγκίνηση, εθνική υπερηφάνεια.

Η υποδοχή των tifosi στη Monza

Η άφιξη του Hamilton δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι tifosi που βρίσκονταν στο paddock της Monza τον υποδέχθηκαν με επευφημίες, συνθήματα, selfie και χειροκροτήματα. Ήταν μια σκηνή που ένωσε τους οπαδούς της Ferrari με τους φίλους της Ducati, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια συλλογική γιορτή.

Ο Hamilton, που συχνά θεωρείται ένας «απόμακρος» σούπερσταρ, πλησίασε έτσι περισσότερο το Ιταλικό κοινό.

Το νόημα της Ducati Tricolore στη Monza

Το να φέρει μια Ducati Panigale V4 Tricolore στο Ναό της Ταχύτητας “Tempio della Velocità” δεν ήταν απλώς μια θεατρική εμφάνιση. Ήταν μια συμβολική πράξη: η Monza είναι το σπίτι της Ferrari, αλλά και το σκηνικό όπου η Ιταλία γιορτάζει κάθε χρόνο το πάθος της για τους αγώνες. Με την Ducati Tricolore, ο Hamilton έδειξε καθαρά την επιθυμία του να νιώσει κομμάτι αυτής της ιστορίας.

Ο δεσμός Formula 1 – MotoGP

Η σκηνή ξαναζωντάνεψε τις μνήμες από τις φορές που οι κόσμοι της Formula 1 και της MotoGP συναντήθηκαν: ο Valentino Rossi στο τιμόνι της Ferrari F1, ή ο ίδιος ο Hamilton να οδηγεί μια Yamaha MotoGP.

Στιγμές που εξάπτουν τη φαντασία των φιλάθλων και υπογραμμίζουν πως, στην ουσία, και οι δύο αυτοί κόσμοι μοιράζονται την ίδια ψυχή — την αναζήτηση της ταχύτητας και του καθαρού συναισθήματος.

Ένα σύμβολο πάθους

Η άφιξη του Hamilton στην Monza πάνω σε μια Ducati Panigale V4 Tricolore θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του τριημέρου.

Όχι μια απλή επίδειξη, αλλά μια πράξη γεμάτη σημασία, που ένωσε δύο σύμβολα της Ιταλικής τελειότητας κάτω από τη σκιά της τρίχρωμης σημαίας.

Σε εκείνη τη στιγμή, ο Hamilton δεν ήταν απλώς ο νέος οδηγός της Ferrari. Ήταν ένας πρεσβευτής του Ιταλικού πάθους, πάνω σε μια μοτοσυκλέτα που εξέφραζε καλύτερα από κάθε λόγο τη σχέση του με τη Ferrari και την Ιταλία.