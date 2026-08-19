του Νεκτάριου Διατσίδη

Ήταν μια εκπληκτική σεζόν για την Aprilia στο MotoAmerica. Στην πίστα Virginia International Raceway, ο Hank Vossberg στέφθηκε Πρωταθλητής του Twins Cup – της ενδιάμεσης κατηγορίας του Αμερικανικού Πρωταθλήματος – χάρη στη νίκη του στον 1ο Αγώνα.

Στον 6ο και προτελευταίο Γύρο της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε στην Virginia, ο 16χρονος αναβάτης της ομάδας Robem Engineering έδειξε από την Παρασκευή ότι είναι γρήγορος και ανταγωνιστικός πάνω στην Aprilia RS 660. Το Σάββατο, ο Αμερικανός επιβεβαίωσε τον εξαιρετικό ρυθμό που είχε δείξει στις Δοκιμές, κατακτώντας αρχικά την pole position με νέο ρεκόρ πίστας (1:29.420) και στη συνέχεια τη νίκη στον 1ο Αγώνα, εξασφαλίζοντας έτσι τον Εθνικό Τίτλο τρεις Αγώνες πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Vossberg ολοκλήρωσε το ιδανικό Σαββατοκύριακο και στον 2ο Αγώνα, κλείνοντας τη διοργάνωση με μια εντυπωσιακή διπλή νίκη.

Ήταν μια εξαιρετική σεζόν για τον Vossberg στο MotoAmerica, ο οποίος έχει κατακτήσει 9 νίκες σε 12 Αγώνες και έχει ανέβει στο βάθρο σε κάθε Αγώνα. Ο Τίτλος του Vossberg αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της Aprilia RS 660, καθώς και την εξαιρετική δουλειά της Robem Engineering στο Αμερικανικό πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια. Ένας επιτυχημένος συνδυασμός που έχει αποφέρει 4 Εθνικούς Τίτλους στις τελευταίες 6 σεζόν. Εκτός από τον Vossberg, στη λίστα των επιτυχιών της ομάδας περιλαμβάνονται ο Τίτλος του Kaleb De Keyrel το 2021 και οι συνεχόμενοι Τίτλοι του Alessandro Di Mario το 2024 και το 2025.

HANK VOSSBERG

«Είναι πραγματικά απίστευτο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα το πρωτάθλημα τόσο νωρίς. Ορισμένες συγκυρίες σίγουρα με βοήθησαν, αλλά η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά και η Aprilia RS 660 απέδωσε πραγματικά πολύ καλά. Όσο για τον τελευταίο Γύρο στο New Jersey, θέλω απλώς να το απολαύσω».