του Νεκτάριου Διατσίδη

Στους Αγώμες Rally και Enduro, οι διαδρομές περιλαμβάνουν και κομμάτια δρόμου όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία κι άλλων οχημάτων. Όμως μέσα στις Ειδικές Διαδρομές κινούνται αποκλειστικά οι αγωνιζόμενοι και ένα ατύχημα μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Όμως μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής, ο Cerutti, χωρίς να έχει ευθύνη για το ατύχημα, υπέστη κατάγματα στην κνήμη και την περόνη του δεξιού ποδιού, καθώς και στην αριστερή επιγονατίδα.

Ο Jacopo Cerutti ενεπλάκη σε ατύχημα κατά την έκτη ημέρα του Ro Rally Marathon, του τρίτου Αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Tout Terrain Rally Cup, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Ρουμανία. Κατά την Ειδική Διαδρομή, ο αναβάτης της ομάδας Aprilia Tuareg Racing συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της διαδρομής.

Ο Cerutti έλαβε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Bacău, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και η γενική του κατάσταση κρίνεται ικανοποιητική.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη:

σοβαρό κάταγμα της κνήμης και της περόνης στο δεξί πόδι, με μετατόπιση των οστικών τμημάτων και πολλαπλά θραύσματα (δηλαδή το οστό έχει σπάσει σε πολλά σημεία),

στο δεξί πόδι, με μετατόπιση των οστικών τμημάτων και πολλαπλά θραύσματα (δηλαδή το οστό έχει σπάσει σε πολλά σημεία), κάταγμα της αριστερής επιγονατίδας (του οστού που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του γονάτου).

Η ιατρική ομάδα πραγματοποίησε την αρχική σταθεροποίηση των καταγμάτων, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω μετακίνηση των οστών. Ο Cerutti πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Bucharest University Hospital. Μετά την επέμβαση θα οργανωθεί η επιστροφή του στην Ιταλία.