του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Yamaha BLU CRU Master Camp 2025 στην Βαλένθια ξεκίνησε δυναμικά, καθώς οι αναβάτες της Yamaha στο WorldSBK, Jonathan Rea και Remy Gardner, ενώθηκαν με τους 10 νεαρούς συμμετέχοντες για να μοιραστούν τη μεγάλη τους γνώση και εμπειρία κατά την πρώτη ημέρα της προπόνησης.

Η 1η μέρα δράσης στο Yamaha BLU CRU Master Camp 2025 περιλάμβανε τον 6 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Superbike της FIM, Rea (Pata Maxus Yamaha WorldSBK Team), ο οποίος ανακοίνωσε πρόσφατα την αποχώρησή του από την πλήρη αγωνιστική δράση, καθώς και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Moto2 του 2021 και νυν αναβάτη της ομάδας GYTR GRT Yamaha WorldSBK, Gardner. Μαζί τους βρέθηκαν οι Alessandro Di Persio (Ιταλία), Christopher Clark (ΗΠΑ), Mario Salles (Βραζιλία), Arai Agaska (Ινδονησία), Hinata Okada (Ιαπωνία), Valentino Knezovic (Αυστραλία), Thanakit Pratumtong (Ταϊλάνδη), Leonardo Marques (Βραζιλία), Rintaro Takemoto (Ιαπωνία) και Natalia Rivera (Ισπανία), δημιουργώντας απίθανες αναμνήσεις για τους νεαρούς αναβάτες και δίνοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν από τα είδωλά τους.

Η ημέρα ξεκίνησε με μια τετράωρη τεχνική δοκιμή οδήγησης, υπό την επίβλεψη του προπονητή Kike Bañuls. Οι αναβάτες του Yamaha BLU CRU υποβλήθηκαν σε μια σειρά μαθημάτων που στόχευαν στη βελτίωση της τεχνικής τους, περιλαμβάνοντας ειδικές ασκήσεις για τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, τις μεθόδους προσπεράσματος και ακόμα και πώς να επαναφέρουν τη μοτοσυκλέτα και να συνεχίσουν τον αγώνα μετά από μια πτώση.

Το απόγευμα, τη σκυτάλη πήρε ο ειδικός σε πίστες flat track Marco Belli, μαζί με τους μέντορες Rea και Gardner, καθώς οι αναβάτες του BLU CRU βγήκαν στην πίστα flat track του συγκροτήματος Aspar Motorsport. Με δύο παγκόσμιους πρωταθλητές να τους καθοδηγούν και να τους δίνουν συμβουλές, οι νεαροί αναβάτες έδειξαν ταχεία πρόοδο και στο τέλος της ημέρας υπήρχαν πολλά χαμόγελα.

Η 2η ημέρα του Yamaha BLU CRU Master Camp θα ξεκινήσει με ακόμα μία ακόμα δοκιμή στην πίστα flat track, με τον Rea και πάλι στον ρόλο του μέντορα. Στη συνέχεια, θα αφήσουν τη σκόνη για το νερό, απολαμβάνοντας λίγη διασκέδαση μακριά από την πίστα Aspar, οδηγώντας Yamaha WaveRunners στη μαρίνα της Βαλένθια υπό την επίβλεψη του προπονητή και πολυπρωταθλητή του IJSBA, Chris MacClugage. Μαζί τους το απόγευμα θα βρεθεί ακόμη ένας αστέρας των αγώνων, ο Alex Rins από την ομάδα Monster Energy Yamaha MotoGP.

Jonathan Rea

Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team

«Ήταν μια πολύ ωραία μέρα! Ιδιαίτερα γιατί πολλοί από τους αναβάτες δεν είχαν ξανακάνει ποτέ flat track, και παρ’ όλη την απαιτητική τεχνική προπόνηση το πρωί, με εντυπωσίασαν. Ήταν διασκεδαστικό να οδηγώ μαζί τους και να τους διδάσκω σε πίστα flat track, καθώς, παρόλο που απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες, αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στους αγώνες ταχύτητας. Η οδήγηση σε flat track αφορά κυρίως την απώλεια πρόσφυσης – κάτι που συμβαίνει συχνά στους αγώνες ταχύτητας στην άσφαλτο – και έχει σημασία πώς αντιδρά το σώμα σου. Γι’ αυτό πολλοί αναβάτες εξασκούνται σε off-road και flat track για να τελειοποιήσουν τις ικανότητές τους. Ήταν υπέροχο που βρέθηκα στην πίστα με τους αναβάτες του BLU CRU. Ήταν μια απαιτητική μέρα για εκείνους, αλλά βλέποντας τόσα χαμογελαστά πρόσωπα στο τέλος, όλα άξιζαν. Το Yamaha BLU CRU Master Camp με εντυπωσίασε πραγματικά. Μπορείς να δεις την προσπάθεια που έχει γίνει για τη διοργάνωση και δείχνει τη δέσμευση της Yamaha στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς παγκόσμιων πρωταθλητών».