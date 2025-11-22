του Δημήτρη Διατσίδη

O Jorge Lorenzo εμφανίστηκε στον τελευταίο Αγώνα της χρονιάς στην Βαλένθια με ιδιαίτερο κέφι και ανάμεσα σε αυτά που συζητήσαμε είναι η επαγγελματική του σχέση με το τηλεοπτικό δίκτυο DAZN που έχει τα δικαιώματα του MotoGP για την Ισπανία, στο οποίο ο Lorenzo είναι σχολιαστής σε επιλεγμένους αγώνες της χρονιάς. “Δεν έρχομαι σε όλους τους αγώνες γιατί με κυνηγάει η Ισπανική εφορία και εξετάζει τα χρήματα που παίρνω από αυτούς, για το αν ξεπερνούν ένα όριο που δεν θέλω”, είπε γελώντας για τις απολαβές που ο ίδιος περιορίζει. “Ξέρεις ότι μένω πια στο Ντουμπάι, που το θεωρώ την καλύτερη πόλη για να ζει κανείς”, συνέχισε και στη συζήτησή μας μπήκαν και ορισμένες οικονομικές απώλειες που είχε λόγω λάθος επενδύσεων.

Λίγο αργότερα ο Γιάννης Περιστεράς που είχε γνωρίσει τον Ισπανό 5 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο Μιζάνο, μου είπε ότι βρέθηκαν μέσα στον παράδρομο της πίστας σε κάποια στροφή και ότι ο Lorenzo κατέγραφε σε βίντεο τον Joan Mir και τον Maverick Vinales. “Λέτε να δουλέψει με κάποιον Ισπανό οδηγό σαν κόουτς, κύριε Δημήτρη”, με ρώτησε ο πάντα ευγενικός 20χρονος Έλληνας Πρωταθλητής. Η απάντηση ήρθε λίγες μέρες αργότερα, όταν Vinales και Lorenzo ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους.

Στο τέλος των δοκιμών της Τρίτης μετά τον αγώνα ο Maverick Vinales σε συζήτηση που είχαμε μου είπε ότι αισθάνεται έτοιμος για κάτι καλό την επόμενη χρονιά. “Ήταν κρίμα που φέτος δεν κατάφερα να εκμεταλλευτώ αυτά που εγώ βρήκα με την ΚΤΜ μέχρι τα μισά της χρονιάς, λόγω του τραυματισμού μου. Όπως σου είπε και ο Bierer στις δικές μου οδηγικές παρατηρήσεις βασίστηκε η εξέλιξη και τελικά οι άλλοι οδηγοί έφτασαν σε καλά αποτελέσματα. Δεν πειράζει όμως, θα προσπαθήσω για αυτήν τη νίκη με τέταρτη διαφορετική μοτοσυκλέτα του χρόνου και θα έχω και έναν άσσο για το 2026”, είπε, χωρίς να μου εξηγήσει ποιος ήταν αυτός ο “άσσος”.

Τελικά ο #12 υπέγραψε με τον πρώην οδηγό που είναι επισήμως Θρύλος στο “Hall of Fame” του MotoGP για να ξεκινήσει ένα νέο αγωνιστικό κεφάλαιο στην καριέρα του που ξεκίνησε πριν 14 χρόνια στο Κατάρ, απέφερε τον Τίτλο της Moto 3 το 2013 και μετά την Βαλένθια έφτασε να μετρά 261 Αγώνες συνολικά, 26 Νίκες, 26 Pole Positions, 75 βάθρα και το ρεκόρ των Νικών με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές στη μεγάλη κατηγορία MotoGP. O οδηγός που από τις 12 Ιανουαρίου θα μετρά 31 χρόνια στην πλάτη του, έχει δείξει ότι έχει την ταχύτητα και τώρα μαζί την εμπειρία για να πετύχει και τους νέους στόχους του.

Έτσι λοιπόν ο Maverick Viñales ανακοίνωσε ένα «νέο κεφάλαιο στο αγωνιστικό του project» με την προσθήκη του Jorge Lorenzo, ως “performance coach”, δηλαδή κόουτς που θα βοηθήσει στην περαιτέρω απόδοσή του στην πίστα. Η ανακοίνωση έγινε στο Instagram, μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στο φινάλε της χρονιάς στην Valencia, και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: στόχος είναι η μάχη για το Πρωτάθλημα. Η ανακοίνωση συνεχίζει:

Ο Lorenzo θα συνεργάζεται με τον Viñales σε σταθερή βάση σε τρεις βασικούς τομείς:

• Φυσική και αθλητική προετοιμασία, με έντονη έμφαση σε ρουτίνες, προπόνηση και αποκατάσταση, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις του MotoGP

• Στρατηγικό coaching, με στόχο τη διαχείριση πίεσης και ρίσκου, τη συνέπεια στον αγώνα και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές

• Τεχνικο-αγωνιστική εξέλιξη, ενίσχυση της ανάλυσης και του σχεδιασμού του αγωνιστικού τριημέρου

Η συνεργασία θα υποστηρίζεται από μια ομάδα ανθρώπων συντονισμένη από τον Lorenzo και πλήρως ευθυγραμμισμένη με το project του Viñales, με κοινό στόχο τη σταθερή και βιώσιμη πρόοδο σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Maverick Viñales:

«Το να φέρουμε τον Jorge σε αυτό το ταξίδι είναι μια τεράστια ευκαιρία να μάθουμε και να εξελιχθούμε σε κάθε επίπεδο. Η εμπειρία του και η εξωτερική του οπτική θα μας βοηθήσουν να κάνουμε βήματα με αυτοπεποίθηση. Ξεκινώ αυτή τη νέα φάση με μεγάλο κίνητρο και ενθουσιασμό».

Jorge Lorenzo:

«Ο Maverick είχε πάντα φυσικό ταλέντο και μεγάλη ταχύτητα. Ο ρόλος μου είναι να τον συνοδεύω, να μοιράζομαι την εμπειρία και τις γνώσεις μου και να τον βοηθήσω να φτάσει στην καλύτερη εκδοχή του. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν βελτιωθούμε σε κάθε έναν από τους βασικούς τομείς, η επιτυχία θα είναι αναπόφευκτη».

Μετά το δεύτερο μισό του 2025 που πέρασε εκτός δράσης λόγω του τραυματισμού στον ώμο στη Γερμανία, ο Viñales στοχεύει πλέον να επιστρέψει στην κορυφή στην αρχή του 2026 – και πλέον με νέο performance coach στο πλευρό του.

Για να δούμε λοιπόν στην πράξη τη νέα συνεργασία, αφού τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του κόουτς στους οδηγούς MotoGP γίνεται όλο και πιο απαραίτητος, καθώς ο κόουτς μπορεί από έξω να παρατηρεί όχι μόνο το οδηγικό στυλ και τα τυχόν λάθη του οδηγού με τον οποίο συνεργάζεται, αλλά και αυτά των αντιπάλων. Και όπως είπε και ο Fabio Quartararo στις συμβουλές που έδωσε στον Γιάννη Περιστερά για το 2026: “μάθε καλά τα δυνατά σου σημεία, βελτίωσε αυτά που χάνεις και μελέτησε καλά τους αντιπάλους σου”. Σε όλα αυτά ένας κόουτς είναι σημαντικός και ο Maverick στο πρόσωπο του Jorge βρήκε έναν ιδανικό άνθρωπο για αυτή τη δουλειά.

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή τη συνεργασία!